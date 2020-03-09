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الرئيسية | فن وثقافة | إلغاء تنظيم حفل جائزة "البوكر" بسبب "كورونا"

إلغاء تنظيم حفل جائزة "البوكر" بسبب "كورونا"

إلغاء تنظيم حفل جائزة "البوكر" بسبب "كورونا"
هسبريس من الرباط
الاثنين 09 مارس 2020 - 18:51

ألغت الجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" حفل الإعلان عن اسم الفائز بالجائزة هذه السنة، الذي كان مقررا أن ينظم يوم 14 أبريل القادم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وعزت إدارة الجائزة العالمية للرواية العربية قرار إلغاء حفل الإعلان عن الرواية الفائزة إلى الظروف الدولية والإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة العامة، بعد توسع رقعة انتشار فيروس كورونا.

وأفادت الجهة المنظمة، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنّه سيجري الإعلان عن إجراءات المرحلة القادمة للدورة الحالية من جائزة "البوكر" على موقع الجائزة في وقت لاحق بالتنسيق مع دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي.

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1 - الدارجة المغربية الاثنين 09 مارس 2020 - 18:59
مزيان نيت هاد العربية منافعانا بوالو والله باراكا علينا غي الدارجة ديالنا كافيانا او زايدا، هاد العربية كتخلفنا اللور الناس مشاو الانجليزية ولغات العلوم او حنا مقابلين لكن وليت ولعل وليس ومازال
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