إلغاء تنظيم حفل جائزة "البوكر" بسبب "كورونا"

هسبريس من الرباط

ألغت الجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" حفل الإعلان عن اسم الفائز بالجائزة هذه السنة، الذي كان مقررا أن ينظم يوم 14 أبريل القادم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وعزت إدارة الجائزة العالمية للرواية العربية قرار إلغاء حفل الإعلان عن الرواية الفائزة إلى الظروف الدولية والإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة العامة، بعد توسع رقعة انتشار فيروس كورونا.

وأفادت الجهة المنظمة، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنّه سيجري الإعلان عن إجراءات المرحلة القادمة للدورة الحالية من جائزة "البوكر" على موقع الجائزة في وقت لاحق بالتنسيق مع دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي.