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مأدبة تقدم نسخة فرنسية من مذكرات اليوسفي
الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:10
من المرتقب أن تستقبل المكتبة الوطنية للمملكة المغربية مأدبة تاريخية، يوم غد الخميس، بحضور الوزير الأوّل الأسبق قائد حكومة التناوب، عبد الرحمن اليوسفي.
وسيُجرى خلال هذا الموعد توقيع كتاب "بوح الذاكرة وإشهاد الوثيقة حول أحداث 3 مارس 1973"، لمبارك بودرقة (عباس)، وهو عبارة عن حوار أجراه مع الأستاذ الجامعي الطيب بياض.
وسيعرف هذا اللقاء، الذي سينطلق على الساعة الخامسة مساء، عرض الطبعة الثالثة من كتاب "أحاديث في ما جرى" للأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، والنسخة الفرنسية للجزء الأول من الكتاب نفسه.