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كُتّاب وآراء
افتتاح أول دار لآلة القانون بجهة فاس - مكناس
احتضن معهد الجامعي للموسيقى والفن الكوريغرافي بفاس، مساء الأربعاء، افتتاح دار القانون.
وتهدف هذه المبادرة، التي تعد الأولى من نوعها بجهة فاس مكناس، حسب القائمين عليها، إلى التأسيس لمسار جديد لآلة القانون، صناعة وتدريبا وإبداعا.
وفي كلمته بالمناسبة، أعرب عميد الموسيقى الأندلسية الحاج محمد ابريول، مدير المعهد سالف الذكر، عن تحسره وتخوفه من انقراض مجموعة من الآلات الموسيقية العريقة؛ ومن بينها آلة القانون، التي قال أنها تختزن أصالة وجذور وهوية الثقافة المغربية.
ومن جهته، قال أستاذ وصانع آلة القانون عثمان العلمي، الذي يشرف على دار القانون بفاس، إن هذه الدار تشكل امتدادا لدار القانون المغرب بمراكش، مشيرا إلى أن الهدف من هذا المشروع الأكاديمي التعليمي فرض الهوية المغربية في العزف التقليدي المغربي على آلة القانون.
وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن هذا المشروع يروم تطوير تقاليد العزف على آلة القانون ووضع المناهج المناسبة لتدريسها، وتحسين صناعتها بالطريقة المغربية وكذا تلقين تقنياتها وكيفية التعامل مع مؤلفات ومناهج المدارس العالمية المختلفة.