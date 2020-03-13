الصويري وحسن: "ذافويس سينيور" ليس إحراجا

هسبريس - كاميليا كريم

بعد النجاحات التي حققتها الأصوات المغربية في كل من "ذا فويس" و"ذا فويس كيدز"، ينطلق البرنامج الجديد "ذافويس سينور" بمشاركة فنانين مغاربة راكموا تجربة طويلة في المجال الفني، من بينهم عبد الرحيم الصويري وسعاد حسن.

النسخة الأولى منَ البرنامج، التي سيتم بثها ابتداء من 21 مارس الجاري، قالت عنها الفنانة سعاد حسن: "خوض تجربة ذافويس سينيور تحد كبير في مشواري الفنّي وتجربة في محلها لن أندم على خوضها، ولا تشكل إحراجا في مساري الفنّي، رغم لوم الجمهور"، وأضافت: "تجربة الوقوف على هذا المسرح لإيصال صوتي للعالم العربي في هذا السن لها وزن كبير".

وتابعت المُطربة المغربية البالغة من العمر 69 سنة ضمن حديث لهسبريس: "رغم فوز صوت واحد في نهائي البرنامج باللقب، لكن الهدف هو تكريم هذه الأصوات التّي قدّمت الكثير للفن، ولم تحظ بفرصة الوصول إلى أكبر قاعدة جماهيرية في الوطن العربي"، معتبرة أنّ مشاركتها في البرنامج لا تهدف بالأساس إلى نيل اللقب وإصدار "فيديو كليب".

وعن تفاصيل "البرايمات" التّي تمّ تصويرها، كشفت سعاد حسن أنّها "قدّمت أغنية مغربية للفنان عبد الوهاب الدكالي، إلى جانب مقاطع عربية طربية"، وأضافت: "لا يُمكن أنْ أعيش هذه التجربة دُون تقديم أغنية مغربية، خاصة أنها تعرف إشعاعاً كبيراً في العالم العربي".

في مقابل ذلك، يعتبر الفنان المغربي الشعبي عبد الرحيم الصويري أنّ المشاركة في برنامج اكتشاف المواهب لا تشكل إحراجا له، ولا يمانع من خوض التجربة، بالنظر إلى مساره الفنّي الطويل.

البرنامج الجديد، المنبثق عن "ذافويس"، يتألف من أربع حلقات فقط، خلافا لما هو معروف عن قانون البرنامج؛ فيما كشف "برومو" البرنامج كواليس شرسة بين لجنة التحكيم من أجل خطف المواهب، منها انفعال هاني شاكر عندما صعدت سميرة سعيد على المسرح من أجل إقناع متسابقة للانضمام إلى فريقها.

وتتكون لجنة تحكيم البرنامج من الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، والفنان اللبناني ملحم زين، والفنانة المغربية سميرة سعيد، والفنانة اللبنانية نجوى كرم.

وتعرف النسخة الأولى من "ذافويس سينيور" مشاركة كبيرة لمواهب غنائية تتجاوز 60 عاما، بعدما حاول البرنامج استقطاب العديد من الفنانين المغاربة المحترفين، الذين يتمتعون بشهرة كبيرة داخل الوطن وخارجه، من أجل ضمان سمعة جيدة للبرنامج واستقطاب جمهور هؤلاء الفنانين.