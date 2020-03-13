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الرئيسية | فن وثقافة | "المكتبة الوطنية" تعلِّق أنشطتها الثقافية في مارس

"المكتبة الوطنية" تعلِّق أنشطتها الثقافية في مارس

"المكتبة الوطنية" تعلِّق أنشطتها الثقافية في مارس
هسبريس من الرباط
الجمعة 13 مارس 2020 - 04:55

علّقت المكتبة الوطنية جميع أنشطتها الثقافية والفنية إلى نهاية شهر مارس، في سياق إجراءات الوقاية من انتشار فيروس "كورونا".

ومن المرتقب أن تلغى جميع الأنشطة المبرمجة في شهر مارس الجاري ابتداء من يوم غد الخميس، وفق ما أعلن عنه بلاغ رسمي للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط.

واعتذرت المكتبة الوطنية لـ"شركائها من مؤسّسات وجمعيات، وجميع المدعوّين، عن هذا الإجراء الذي أملته الاحتياطات التي فرضتها الظّرفيّة الحالية"، مؤكّدة أنها "ستعلن عن مواعيد جديدة لأنشطتها الثقافية ريثما تسمح الظّروف بذلك".

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