المعرض الجهوي للكتاب بالعيون يحتفي ببنت بكار

هسبريس من العيون

انطلقت بمدينة العيون، كبرى حواضر الصحراء، فعاليات الدورة الحادية عشرة من المعرض الجهوي للكتاب والنشر، التي تتواصل الى غاية الـ 17 من الشهر الجاري، تحت شعار: "الثقافة رافعة أساسية للنموذج التنموي الجديد".

وتأتي هذه الدورة المنظمة من طرف المديرية الجهوية لوزارة الثقافة والشباب والرياضة -قطاع الثقافة بجهة العيون الساقية الحمراء، تفعيلا لاستراتيجية الوزارة الرامية إلى تقريب الكتاب من عموم المواطنين، وحرصا منها على دعمه بهدف تشجيع وتكريس فعل القراءة محليا وجهويا ووطنيا، وتنفيذا للبرنامج السنوي للمعارض الجهوية للكتاب والنشر على صعيد ربوع المملكة.

وفي هذا الصدد، قال الحسن الشرفي، المدير الجهوي للثقافة بالعيون الساقية الحمراء، إن الدورة التي تنظم بدعم من مديرية الكتاب والخزانات والمحفوظات بالوزارة، وبشراكة مع ولاية جهة العيون الساقية الحمراء ومجلس الجهة، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وجمعية اتحاد الشعراء والكتاب الحسانيين بالجهات الجنوبية، وباقي فعاليات المجتمع المدني، تكرم العالمة والفقيهة خناثة بنت بكار.

وأضاف الشرفي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الاحتفاء بالفقيهة العالمة خناثة بنت بكار يأتي بالتزامن مع الاحتفالات الأممية بالمرأة"، مشيرا إلى أن "العالمة الجليلة خناثة تجسد ترابط واتصال هذه المناطق والأقاليم بالعرش العلوي المجيد".

وأكد المتحدث أن "هذه الدورة تعرف مشاركة مجموعة من دور النشر والمكتبات الوطنية والمؤسسات الحكومية ذات الصلة بالكتاب والقراءة، بالإضافة إلى عدد من المكتبات المحلية والجهوية، وعدد من الكتاب والمبدعين المحليين، قصد الارتقاء بالفعل الثقافي على صعيد الجهة عموما، وبإقليم العيون على وجه الخصوص".

يذكر أن الدورة الـ 11 من المعرض الجهوي للكتاب والنشر يتخللها برنامج ثقافي متنوع من قبيل توقيع مجموعة من الإصدارات، وقراءات شعرية، وقراءة في كتب، ومعرض للفنون التشكيلية، وندوات فكرية وعلمية، وعروض مسرحية، فضلا عن أنشطة ترفيهية وتربوية خاصة بالأطفال.