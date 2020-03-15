24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1007:3613:4117:0119:3920:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الأردن توقف إقامة صلاة الجمعة وتغلق حدود البلاد (5.00)

  2. اقتحام واعتداء يجران شابا إلى التوقيف بمرتيل (5.00)

  3. فيروس "كورونا" يُغير "قواعد مصافحة" المسؤولين عبر بلدان العالم (5.00)

  4. سفير الصين: هكذا واجهنا وباء "كورونا" بالتضامن والدعم والتضحية (5.00)

  5. أخبار زائفة تختلط بمعطيات صحيحة حول "كورونا" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | نزار إيديل يغني للغزل والحب في عمل فني جديد

نزار إيديل يغني للغزل والحب في عمل فني جديد

نزار إيديل يغني للغزل والحب في عمل فني جديد
هسبريس من الرباط
الأحد 15 مارس 2020 - 10:10

بأسلوب فنّي مُختلف عنْ أعماله السابقة، يستعد المغني الشاب نزار إيديل لطرح أغنية جديدة بعنوان "ڭالو ليَّ" على طريقة "الفيديو كليب".

ويضع إيديل لمساته الأخيرة على أغنيته التّي يعتزم طرحها الأسبوع المقبل، وهي من كلمات وألحان محمد الشرابي، وشاركه في كتابة كلماتها محمد المغربي، فيما أشرف على توزيعها يونس الجحفاوي، مُعتمدا على تلوينات موسيقية مُختلفة عن أعماله السابقة، مع إضافة لمسة خفيفة للإيقاعات المغربية.

وعن تفاصيل الأغنية، قال نزار في حديث لهسبريس: "إنها أغنية رُومانسية بها نوع من الغزل والحب، وفق إيقاعات سريعة. وقد تمّ تصوير الفيديو كليب تحت إشراف شركة توينز للإنتاج بين ستوكهولم والمغرب".

وعلى خلاف معظم الفنانين، يفضل إيديل طرح أعماله الغنائية بشكل مُنفرد. وقال عن ذلك: "أفضل أنْ تأخذ كل أغنية حقها ومُسايرة جديد السوق الفنية من حيث الإيقاعات والمواضيع"، مؤكدا في هذا السياق أن "الموجة تتطلب ذلك، وحتى تأخذ كل أغنية حقها وتصل إلى أكبر عدد من الجمهور".

من جهة ثانية، يرفض صاحب أغنية "طاح على راسو" خوض تجربة الوقوف على مسارح برامج اكتشاف المواهب من أجل الوصول إلى قاعدة جماهيرية أكبر، موردا: "هناك فرق بين الاحتراف والهواية، ولا يمكنني العودة إلى نقطة الصفر".

وأضاف: "توصلت بعروض من شركات إنتاج عربية، لكنّني رفضتها بسبب عقودها الاحتكارية. لديَّ أسلوبي الفنّي وأرفض تغييره"، مُشيراً إلى أنّه يشتغل اليوم بفريق عمل محترف وإدارة أعمال لضمان تواجده المُستمر في السّاحة الفنّية.

تجدر الإشارة إلى أن نزار إيديل جمع بين الغناء والتلحين وكتابة الكلمات، وتحدّى كل العراقيل، وصنع لنفسه اسماً متفرداً في السّاحة الفنية المغربية بدعم من شقيقه محمد الشرابي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - youssef الأحد 15 مارس 2020 - 10:27
سعداتك مسالي لراسك. ماعندك مايدار. ناشط و ماشط
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.