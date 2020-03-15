نزار إيديل يغني للغزل والحب في عمل فني جديد

هسبريس من الرباط

بأسلوب فنّي مُختلف عنْ أعماله السابقة، يستعد المغني الشاب نزار إيديل لطرح أغنية جديدة بعنوان "ڭالو ليَّ" على طريقة "الفيديو كليب".

ويضع إيديل لمساته الأخيرة على أغنيته التّي يعتزم طرحها الأسبوع المقبل، وهي من كلمات وألحان محمد الشرابي، وشاركه في كتابة كلماتها محمد المغربي، فيما أشرف على توزيعها يونس الجحفاوي، مُعتمدا على تلوينات موسيقية مُختلفة عن أعماله السابقة، مع إضافة لمسة خفيفة للإيقاعات المغربية.

وعن تفاصيل الأغنية، قال نزار في حديث لهسبريس: "إنها أغنية رُومانسية بها نوع من الغزل والحب، وفق إيقاعات سريعة. وقد تمّ تصوير الفيديو كليب تحت إشراف شركة توينز للإنتاج بين ستوكهولم والمغرب".

وعلى خلاف معظم الفنانين، يفضل إيديل طرح أعماله الغنائية بشكل مُنفرد. وقال عن ذلك: "أفضل أنْ تأخذ كل أغنية حقها ومُسايرة جديد السوق الفنية من حيث الإيقاعات والمواضيع"، مؤكدا في هذا السياق أن "الموجة تتطلب ذلك، وحتى تأخذ كل أغنية حقها وتصل إلى أكبر عدد من الجمهور".

من جهة ثانية، يرفض صاحب أغنية "طاح على راسو" خوض تجربة الوقوف على مسارح برامج اكتشاف المواهب من أجل الوصول إلى قاعدة جماهيرية أكبر، موردا: "هناك فرق بين الاحتراف والهواية، ولا يمكنني العودة إلى نقطة الصفر".

وأضاف: "توصلت بعروض من شركات إنتاج عربية، لكنّني رفضتها بسبب عقودها الاحتكارية. لديَّ أسلوبي الفنّي وأرفض تغييره"، مُشيراً إلى أنّه يشتغل اليوم بفريق عمل محترف وإدارة أعمال لضمان تواجده المُستمر في السّاحة الفنّية.

تجدر الإشارة إلى أن نزار إيديل جمع بين الغناء والتلحين وكتابة الكلمات، وتحدّى كل العراقيل، وصنع لنفسه اسماً متفرداً في السّاحة الفنية المغربية بدعم من شقيقه محمد الشرابي.