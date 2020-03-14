قلّة الحاضرين تؤجل مؤتمر "مؤسسة المنجرة للفكر"

هسبريس من الرباط (صورة: منير امحيمدات)

يستمرّ تأثر المشهد الثقافي المغربي بفيروس كورونا، إذ أجلت قلة الحاضرينَ انعقاد المؤتمر التأسيسي لمؤسّسة المهدي المنجرة للفكر والإبداع، الذي كان من المزمع عقده اليوم السبت.

وكان من المرتقب أن يحضر أشغال المؤتمر منتدبون يمثّلون مختلف مدن المغرب وجهاته للمصادقة على القانون الأساسي للمؤسّسة وانتخاب مكتبها التنفيذي.

وظلّ الحاضرون ينتظرون لمدّة ساعة ونصف بعد الموعد المحدّد لانطلاق النشاط، قبل إعلان تأجيل المؤتمر لمدّة خمسة عشر يوما.

وكان من المرتقب تنظيم هذا المؤتمر التأسيسي بعد مرور ستّ سنوات على إطلاق الحملة العالمية لتكريم البروفيسور المهدي المنجرة، واستمرارا للمشاورات التي شملت العديد من محبّي فكره بمختلف مدن المملكة، قصد "إحياء مشروعه في الاستشراف المستقبلي، وإرساء قيم المعرفة والبحث العلمي وحقوق الإنسان كأساس للفكر...".

تجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الداخلية أعلنت، في بلاغ لها، قرار منع جميع التجمعات العمومية التي يشارك فيها خمسون شخصا فما فوق، إلى حين إشعار آخر.