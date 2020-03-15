إلغاء الدورة 19 من مهرجان موازين إيقاعات العالم

هسبريس من الرباط

أعلن منظمو مهرجان موازين إيقاعات العالم، التي دأبت على احتضان فعالياته مدينتا الرباط وسلا، إلغاء الدورة الـ19 لهذه السنة.

ويأتي الإلغاء، الذي تم الكشف عنه من خلال بلاغ للمؤسسة المنظمة، بعد لجوء السلطات إلى منع التجمعات الحاشدة تفاديا لانتشار "فيروس كورونا".