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إلغاء الدورة 19 من مهرجان موازين إيقاعات العالم
الأحد 15 مارس 2020 - 14:42
أعلن منظمو مهرجان موازين إيقاعات العالم، التي دأبت على احتضان فعالياته مدينتا الرباط وسلا، إلغاء الدورة الـ19 لهذه السنة.
ويأتي الإلغاء، الذي تم الكشف عنه من خلال بلاغ للمؤسسة المنظمة، بعد لجوء السلطات إلى منع التجمعات الحاشدة تفاديا لانتشار "فيروس كورونا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (83)
1 - Mohamed Fnideq الأحد 15 مارس 2020 - 14:48
يجب تحويل تلك المبالغ الفلكية الى قطاع الصحة لعل و عسى أن تساهم في الحد من زحف هذا الفيروس
تعليق غير لائق
239
3 - الواقعي الأحد 15 مارس 2020 - 14:49
الغريب انه اخر شيء يتم الغاؤه هو موازين رغم انه يجب ان يكون اول شيء يتم الغاؤه بكورونا و بدون كورونا
تعليق غير لائق
146
4 - ييفبه الأحد 15 مارس 2020 - 14:49
احسن حاجة سمعتها لحد الان. هي هاد الغاء موازين
تعليق غير لائق
149
5 - أمين الأحد 15 مارس 2020 - 14:49
إوا حولو الفلوس إلى وزارة الصحة في البلاد و بنيو المستشفيات
تعليق غير لائق
143
6 - طاكسي الأحد 15 مارس 2020 - 14:49
بالنسبه لصحاب الطاكسيات معرضين كورونا نسأل الله تعالى السلامة في الدنيا والآخرة
7 - OUSSAMA الأحد 15 مارس 2020 - 14:49
خلاصة الكلام شكرا فيروس كورونا هنيتينا من من مهرجان مواخير أبشاخ
8 - طاكسي الأحد 15 مارس 2020 - 14:49
بالنسبه لصحاب الطاكسيات معرضين كورونا نسأل الله تعالى السلامة في الدنيا والآخرة
9 - تازي 46 الأحد 15 مارس 2020 - 14:50
هرمنا من اجل هده اللحظة التاريخية.كان يجب أن يلغى من زمان.يارب احفظ عبادك الصالحين من هدا الوباء اللعين
10 - hayat الأحد 15 مارس 2020 - 14:50
شكرا كورونا انك سببا لالغاء ما يسمى بموازين.
11 - عزيز الأحد 15 مارس 2020 - 14:50
امر طبيعي لأنه لم تعد هناك رحلات جوية دولية !
13 - مغترب الأحد 15 مارس 2020 - 14:50
الحمد لله نرجو أن يتم إستثمار الأموال الضخمة التي تصرف على هذا المهرجان لتجهيز المستشفيات و دوك الناس لي كيقطعوا التذكرة ب 2000 درهم فما فوق تبرعوا بها للمستشفيات فلن ينفعكم الشطيح و الرديح و الفساد و المجون نهار طيحو بشي مرض
14 - محمد أمين الأحد 15 مارس 2020 - 14:50
الله اكبر ولله الحمد باقي غير ساعة تحيد المغرب غدي ازيان
15 - joe الأحد 15 مارس 2020 - 14:50
إجراء جيد و قرار حكيم، الله يحفظ بلادنا و المغاربة من كل سوء.
16 - موازين باي باي الأحد 15 مارس 2020 - 14:50
الحمد لله والشكر لله الآن ستكون الميزانية في الجيوب
20 - سميرة الأحد 15 مارس 2020 - 14:50
أحسن خبر سمعته الان لو يلغى نهائيا يكون افضل وامواله تستثمر في بناء مستشفيات ومدارس و....
21 - عادل الأحد 15 مارس 2020 - 14:51
خاصنا غي الموسيقى، بغيتونا نموتو لا دنيا لا آخرة...
22 - يوسف الأحد 15 مارس 2020 - 14:51
الحمد لله انه الغي ناخدو فلوسو ونصرفوها على الناس لي في لجبال المساكين لي ما عندهم حتى قوتهم اليومي لي كتقتهم غير الانفلوانزا العادية
23 - العسكري فاطمة الزهراء الأحد 15 مارس 2020 - 14:51
و اخيرا فلوس موازين غادي يتبرعو بها لتوفير أقصى حد من المعدات الطبية لمواجهة هذا الوباء..... ياربي تسامحني غير كنحلم
24 - مغربية الأحد 15 مارس 2020 - 14:51
الله اكبر. لا الاه الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
25 - كولشي ديال الله الأحد 15 مارس 2020 - 14:51
وأخير الحمدلله على كل شيء رب ذرة نافعة
26 - بوجمعة الأحد 15 مارس 2020 - 14:52
الدولة قامت باللازم في انتظار انخراط المواطنين...
27 - مغربية حرة الأحد 15 مارس 2020 - 14:52
نتمنى ان تصرف ميزانية عادة السنة في انشاء دور للشباب في المناطق التي لا توجد فيها.
28 - abdo الأحد 15 مارس 2020 - 14:52
لا بد أن يغلق نهائيا نحن لا نريد أن نرقص ولا نحن محتاجين غناء و ترفيه فاجر
نريد اقتصادا قويا نريد فرص شغل نريد مغربا جميلا مزدهرا قويا نريد شعبا واعيا مثقفا متعلما متمسكا بدينه و ثقافته لا بثقافة الغرب والواي واي
نريد اقتصادا قويا نريد فرص شغل نريد مغربا جميلا مزدهرا قويا نريد شعبا واعيا مثقفا متعلما متمسكا بدينه و ثقافته لا بثقافة الغرب والواي واي
29 - أمامة الأحد 15 مارس 2020 - 14:53
أحسن خبر من يوم سمعنا بكرونا ومع ذلك الله يبعد علينا هذا الوباء وعلى جميع المسلمين
30 - عبدالله الأحد 15 مارس 2020 - 14:53
السلام عليكم. احسن خبر سببه فيروس كورونا. اللهم شافينا و عافينا وارفع عنا وعلى جميع المسلمين هذا الوباء. امين .شكرا هسبريس
31 - مصطفى الأحد 15 مارس 2020 - 14:53
من الأحسن التخلي عن تنظيم موازين نهائيا ، وتركيز الجهود في النهوض بالوطن وتحسين ظروف عيش المواطنين ، نحن في سنة 2020 ، ومازال الناس يسكنون الكهوف ويقتاتون من القمامة
32 - ROUN RADOUAN الأحد 15 مارس 2020 - 14:53
و اخيرا جات من عند الله.هذا فضل من عند الله.فلوس موازين تخصص لمكافحة العدو الجديد.
33 - سكان الاطلس الكبير تونقيت الأحد 15 مارس 2020 - 14:53
احسن خبر كنا نتمناه هذه سنين عسى ان تكرهو شيء و هو خير لكم .
موازين الى مزبلة التاريخ
موازين الى مزبلة التاريخ
35 - brahim الأحد 15 مارس 2020 - 14:54
عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. احسن ما وقع بسبب كورونا هو إلغاء موازن واتمنى ان يكون إلغاء للأبد ان شاء الله
37 - chafik chrif الأحد 15 مارس 2020 - 14:54
Oh my God it's a big loss for the Rabat funs.
38 - Fouad الأحد 15 مارس 2020 - 14:54
الحمد لله على إلغاء موازين واتمنى من الله ان يبقى موازين دائما ملغى فنحن لسنا بحاجة لموازين، وأتمنى أن يتم تحويل ميزانيته إلى بناء المستشفيات
39 - عادل الأحد 15 مارس 2020 - 14:54
مازال خصنا غي موازين وتكمل القضية. الله يحفظ جميع المسلمين يارب.
40 - مواطن غيور. ماكارينا الأحد 15 مارس 2020 - 14:54
السلام عليكم
الله أكبر كبيرا و الحمد لله كثيرا.
سبحان الله، الشعب كان ينادي بإلغائه مند عدة سنوات و لاكن لا حياة لمن تنادي، فيروس صغير يغير كل شئ في البلد.
إن كانت كورونا وباء، فالحمد لله الدي لا يحمد على مكروه سواه.
رب ضارة نافعة.
الله أكبر كبيرا و الحمد لله كثيرا.
سبحان الله، الشعب كان ينادي بإلغائه مند عدة سنوات و لاكن لا حياة لمن تنادي، فيروس صغير يغير كل شئ في البلد.
إن كانت كورونا وباء، فالحمد لله الدي لا يحمد على مكروه سواه.
رب ضارة نافعة.
42 - red1 الأحد 15 مارس 2020 - 14:55
من حسنات كورونا إلغاء هاد المهرجان. اشنو خاصك العريان . صافي حلينا مشكل الصحة والتعليم والسكن والتشغييل ووووو . الله يرحمنا برحمتو
44 - Ali Tahiri الأحد 15 مارس 2020 - 14:55
الحمد لله يقول الله عز وجل إن تكرهوا شيئاً فهو خير لكم(كرونا)
45 - zakaria de الأحد 15 مارس 2020 - 14:55
وددت بشغف كل الانسانية جمعاء فقط ليوم واحد ان لا نعصي فيه الله حتى نشعر بالسكينة والطمأنية...
46 - مواطنة حرة الأحد 15 مارس 2020 - 14:55
بما انه الغي المرجو تخصيص الأموال الطائلة لتنضيم هذا المهرجان الضخم إلى قطاع الصحة المهترء جدا ذلك للتعبير عن المواطنة الصادقة
47 - متتبع!! الأحد 15 مارس 2020 - 14:55
شكرا كورونا.. فقد وصلهم الدرس منك بينما تصامت آذانهم عن سماعنا حتى بحت حناجرنا..
48 - محمد الأحد 15 مارس 2020 - 14:56
أحسن خبر سمعتو مند ٱنتشار الفيروس .هو هذا الإلغاء
51 - متتبع الأحد 15 مارس 2020 - 14:56
الجراثيم لا يمكن محاربتها إلا الجراثيم و لا اقصد طبعا البشر بل العقليات الملوثة التي تجعل المغاربة رهيني التفاهة و البلادة المرجو العمل على تطوير التعليم و الصحة و منظومة قيم الأخلاق و سيتحول المغرب بشكل رهيب....
52 - عادل الجريدة الأحد 15 مارس 2020 - 14:56
احسن خبر سمعناه تلك الاموال التي تخسر على موازين تخسر على المستشفيات اخسن
54 - أدو سعي الأحد 15 مارس 2020 - 14:57
الله أكبر أحسن و أجمل إلغاء
إوا أراو دوك الملايير اللي كنت كتعطو للمغنيين للشعب
هادشي اللي خاص إدار مشحال هدي
إوا أراو دوك الملايير اللي كنت كتعطو للمغنيين للشعب
هادشي اللي خاص إدار مشحال هدي
55 - صابر على البلاء الأحد 15 مارس 2020 - 14:58
الدورة19لمهرجان موازين و كفيد19 يا لها من صدفة ...!
56 - الإسلام استسلام لأحكام الله الأحد 15 مارس 2020 - 14:58
لو كان خوفا من الله لكان خيرا وأعظم أجرا
57 - شمالي الأحد 15 مارس 2020 - 14:59
اخبار رائعة و اخيرا بعد ان اصرتم على عدم الانصات لرغبة الشعب اجبرتكم كورونا على ذلك
58 - يوسف الأحد 15 مارس 2020 - 14:59
السؤال المطروح هل سيعيد الفنانون العربون للدولة أم سنكب على كروشنا الماء
59 - مواطن غيور على بلده الأحد 15 مارس 2020 - 14:59
نظرا لإلغاء مهرجان موازين 2020.يجب على الحكومة المغربية تصريف أموال المهرجان في اقتناء الآليات و توفير المستلزمات الوقائية بالمستشفيات التصدي من انتشار هذا الفيروس
60 - يوسف هيسوكا الأحد 15 مارس 2020 - 15:00
خبر محزن للغاية
حفل موازين ينتظره الآلاف كل عام بأحر من الجمر فلماذا هذا التسرع في إلغائه علما أن الوباء يمكن احتوائه في ظل أسابيع والقضاء عليه كما فعلت الصين!
على كل نتمنى ان يحتفظوا بميزانية هذا الموسم ويضيفوها الى ميزانية موازين 2021 لإقامة مهرجان ضخم غير مسبوق من خلال زيادة من عدد النجوم المعروضين وعدد الأيام لإشباع رغبات المغاربة التواقين والذواقين لأنغام الفن والموسيقى .
حفل موازين ينتظره الآلاف كل عام بأحر من الجمر فلماذا هذا التسرع في إلغائه علما أن الوباء يمكن احتوائه في ظل أسابيع والقضاء عليه كما فعلت الصين!
على كل نتمنى ان يحتفظوا بميزانية هذا الموسم ويضيفوها الى ميزانية موازين 2021 لإقامة مهرجان ضخم غير مسبوق من خلال زيادة من عدد النجوم المعروضين وعدد الأيام لإشباع رغبات المغاربة التواقين والذواقين لأنغام الفن والموسيقى .
تعليق غير لائق
-27
61 - البيضاوي الأحد 15 مارس 2020 - 15:01
الحمد لله. أحسن أجراء قامت به الحكومة في حياتها . ونحن نعرف انها ماشي لخاطرها . مكره أخاك لا بطل.
62 - 3imad الأحد 15 مارس 2020 - 15:02
لا علاش حشومة عليكوم خليونا المهرجان ديالنا هوا لباقي خاصنة حسبي الله ونعم الوكيل فيكوم
63 - Med. الأحد 15 مارس 2020 - 15:04
هدوك المنظمون والقاءمون على مهرجان موازين . اجمعو دوك الفلوس ويعملو بهم شي حاجة . ف المستشفيات لمساعدة الاطباء والمختصين والشعب .في هذه الظروف . ان كان لهم ضمير حي عن الشعب والوطن .
64 - مفقرين ومهمشين مذلولين الأحد 15 مارس 2020 - 15:04
خبر يثلج الصدور حيت احنا ماشي ديال المهرجانات والموازين
65 - مريم الأحد 15 مارس 2020 - 15:04
والله يرييت كل سنة يوفرو ميزانية المهرجانات لتجهيز المستشفيات راهوم شوها مستشفيات المغرب سيرو شوفو مستشفى حسن2 باغادير تفضل تموت على برا ولا تدخلت تعالج رواح متل اللحم الفاسد فساد روشوة ضرورية والا تنعس فالأرض لاحول ولا قوة الا بالله بلاد مسلمين قاليك
66 - tmax الأحد 15 مارس 2020 - 15:05
faite appel aux chinois pour construire des hôpitaux avec l'argent du festival.
67 - hous ine الأحد 15 مارس 2020 - 15:07
من الأحسن يتلغى مدى الحياة لعل الله يرحمنا
68 - Mohamed naim الأحد 15 مارس 2020 - 15:07
الماء والشطابة حتى لقاع البحر (مشية بلا رجعة)
70 - H. S الأحد 15 مارس 2020 - 15:09
فعل كورونا ماعجز عنه أغلب المجتمع. رب ضرة نافعة
71 - الحسن الأحد 15 مارس 2020 - 15:09
رحم الله عبدا تاب واصلح ..فما هو البديل الذي لا يعود بنا ذلك المنكر
73 - yousofo dayou الأحد 15 مارس 2020 - 15:10
مع تعليق الرحلات و غلق الحدود الا لقاو المغنيين فلش يجيو غير يجيو
أودي الناس فالناس و القرع فمشيط الراس
أودي الناس فالناس و القرع فمشيط الراس
74 - yaaaaaaaaadris الأحد 15 مارس 2020 - 15:11
نجح الفيروس اللعين في ما لم ينجح فيه جل أطياف الشعب المغربي الذي كان يطالب بإلغاء هذا المهرجان البئيس، و هنا نستحضر الآية الكريمة : و عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم
75 - jamal الأحد 15 مارس 2020 - 15:13
ألغته كورونا بعدما لم تلغيه مطالب الشعب والمقاطعة شكرا كورونا..الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات...
76 - اش خاصك العريان الأحد 15 مارس 2020 - 15:14
عاود ثاني ' اش خاصك العريان'؟
البلد يفتقر للمستشفيات و التجهيزات الطبية و الادوية و الاطر و لمستعجلات و سيارات الاسعاف و مدارس و العديد منها من دون ماء و لا مراحيض صالحة للاستعمال و معاهد و ماء صالح للشرب بعدة دواوير و رغم ذلك البعض منا لا يهمهم ما يعانيه الشعب خاصة الطبقة الفقيرة و لا يهمهم الا ما قد يجنوه من ارباح و النشاط و اللي بغى يموت لهلا يقلب... بالله عليكم واش هذا الظرف ديال الشطيح و رديح.. ؟
البلد يفتقر للمستشفيات و التجهيزات الطبية و الادوية و الاطر و لمستعجلات و سيارات الاسعاف و مدارس و العديد منها من دون ماء و لا مراحيض صالحة للاستعمال و معاهد و ماء صالح للشرب بعدة دواوير و رغم ذلك البعض منا لا يهمهم ما يعانيه الشعب خاصة الطبقة الفقيرة و لا يهمهم الا ما قد يجنوه من ارباح و النشاط و اللي بغى يموت لهلا يقلب... بالله عليكم واش هذا الظرف ديال الشطيح و رديح.. ؟
77 - متقاعد الأحد 15 مارس 2020 - 15:19
و اخيرا الحمدلله سيتم الغاء موازين هذا المال الذي كان يهدر على موازين في الفراغ و ضفوه في في ازالت دور الصفيح و بناء مزيد من المستشفيات و الاسواق النمودجية و اعانة الطبقة الفقيرة
78 - Khalid lakhlifi الأحد 15 مارس 2020 - 15:19
الله اكبر يجب تجنب هذه المهرجانات التافهة ليست في مصلحتنا . الصحة والتعليم هوا الاولويات
79 - عبد السلام القرواني الأحد 15 مارس 2020 - 15:19
السلام عليكم ورحمة،
دارو الميزان هديك الفلوس يشري ها دواء
السلام عليكم ورحمة الله.
دارو الميزان هديك الفلوس يشري ها دواء
السلام عليكم ورحمة الله.
80 - هشام الأحد 15 مارس 2020 - 15:22
لا ديرو باش تولي كورونا تشطح معكم الله يهدي ما خلق
81 - أميمة الأحد 15 مارس 2020 - 15:22
احسن حاجة والله حتى فرحة مكرهتش ميعودش يكون....
82 - مواطن الأحد 15 مارس 2020 - 15:23
قرار مسؤول يشرح القلوب فالأموال التي تهدر في كل سنة من دون طائل على المهرجانات نحن في حاجة ماسة لها لمواجهة هده الجانحة والجفاف الذي يهدد المشية والحياة الاقتصادية بشكل عام شكرا على هدا القرار عافاكم الله من جميع الأمراض والأسقام
83 - سامي الأحد 15 مارس 2020 - 15:25
الحمدلله .حبذا لو تحول ميزانيته الى ميزانية الصحة .او يدعم بها القطاع الخاص
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