إلغاء الدورة 17 من مهرجان "تيميتار" في أكادير

هسبريس من الرباط

أعلنت جمعية تيميتار اليوم الأحد، من خلال بلاغ، إلغاء الدورة 17 من مهرجان تيميتار الذي كان مرتقبا تنظيمه من 3 إلى 6 يوليوز المقبل بأكادير.

وذكرت الجمعية أن هذا القرار يأتي في إطار تدابير السلامة المتعلقة بـ"فيروس كورونا" التي توصي بالحد من التظاهرات الكبرى والتجمعات الحاشدة، حفاظا على سلامة المواطنين.