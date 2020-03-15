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الرئيسية | فن وثقافة | إلغاء الدورة 17 من مهرجان "تيميتار" في أكادير

إلغاء الدورة 17 من مهرجان "تيميتار" في أكادير

إلغاء الدورة 17 من مهرجان "تيميتار" في أكادير
هسبريس من الرباط
الأحد 15 مارس 2020 - 16:10

أعلنت جمعية تيميتار اليوم الأحد، من خلال بلاغ، إلغاء الدورة 17 من مهرجان تيميتار الذي كان مرتقبا تنظيمه من 3 إلى 6 يوليوز المقبل بأكادير.

وذكرت الجمعية أن هذا القرار يأتي في إطار تدابير السلامة المتعلقة بـ"فيروس كورونا" التي توصي بالحد من التظاهرات الكبرى والتجمعات الحاشدة، حفاظا على سلامة المواطنين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - مواطن مغربي الأحد 15 مارس 2020 - 16:26
يجب إلغاء كل الأماكن التي يوجد بها الناس بكثرة الناس، ليس فقط المهرجانات بل ايضا حتى الملاعب الرياضية والمساجد والمقاهي والحانات والمدارس ..
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9
2 - فاطمة الأحد 15 مارس 2020 - 16:27
الله يحفظ جميع بلدان العالم ويرحم جميع اموات المسلمين
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7
3 - مواطن غيور. مسالي قبو الأحد 15 مارس 2020 - 16:33
السلام عليكم
الجفاف
كورونا
أزمة اقتصادية عالمية
إلغاء الحجوزات في الفنادق و الطائرات
توقف المعامل و المصانع و الإنتاج
البطالة
هروب رأس المال
توقف عجلة الاقتصاد و الإستثمار
غياب السلع في السوق و الإحتكار
.
.
و شي مسؤولين باقي عندهوم الوقت يفكرو في تيميتار و موازين.
باااااااااز
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9
4 - azyra الأحد 15 مارس 2020 - 16:39
الحمامات البلذية تشكل خطر ؟؟؟؟؟؟
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1
5 - خالد الأحد 15 مارس 2020 - 16:42
يجب تخصيص أموال هده المهرجانات في محاربة الوباء.
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5
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