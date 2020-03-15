24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
15/03/2020
الأيام القادمة
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:10
|07:36
|13:41
|17:01
|19:39
|20:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- اقتحام واعتداء يجران شابا إلى التوقيف بمرتيل
- الحكومة تقنن أسعار الكمامات والمطهرات الكحولية
- فيروس "كورونا" يُغير "قواعد مصافحة" المسؤولين عبر بلدان العالم
- المالكي: المجتمع المدني يغْني بناء مستقبل المغرب
- هل يدفع الربح محلات تجارية إلى ترويج "تهافت" المغاربة على السلع؟
فيروس "كورونا" يُغير "قواعد مصافحة" المسؤولين عبر بلدان العالم (5.00)
إصابة وزير التجهيز والنقل عبد القادر اعمارة بفيروس "كورونا" (5.00)
- وزارة الصحة: 28 حالة إصابة مؤكدة بـ"فيروس كورونا" في المغرب - (182)
- إصابة وزير التجهيز والنقل عبد القادر اعمارة بفيروس "كورونا" - (138)
- إلغاء الدورة 19 من مهرجان موازين إيقاعات العالم - (106)
- "سلامة العقيدة".. تفشّي فيروس "كورونا" يرفع منسوب تدين المغاربة - (88)
- "الداخلية" تتحرك لوقف المضاربة والزيادات المحتملة للأثمان بالأسواق - (80)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
إلغاء الدورة 17 من مهرجان "تيميتار" في أكادير
الأحد 15 مارس 2020 - 16:10
أعلنت جمعية تيميتار اليوم الأحد، من خلال بلاغ، إلغاء الدورة 17 من مهرجان تيميتار الذي كان مرتقبا تنظيمه من 3 إلى 6 يوليوز المقبل بأكادير.
وذكرت الجمعية أن هذا القرار يأتي في إطار تدابير السلامة المتعلقة بـ"فيروس كورونا" التي توصي بالحد من التظاهرات الكبرى والتجمعات الحاشدة، حفاظا على سلامة المواطنين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - مواطن مغربي الأحد 15 مارس 2020 - 16:26
يجب إلغاء كل الأماكن التي يوجد بها الناس بكثرة الناس، ليس فقط المهرجانات بل ايضا حتى الملاعب الرياضية والمساجد والمقاهي والحانات والمدارس ..
2 - فاطمة الأحد 15 مارس 2020 - 16:27
الله يحفظ جميع بلدان العالم ويرحم جميع اموات المسلمين
3 - مواطن غيور. مسالي قبو الأحد 15 مارس 2020 - 16:33
السلام عليكم
الجفاف
كورونا
أزمة اقتصادية عالمية
إلغاء الحجوزات في الفنادق و الطائرات
توقف المعامل و المصانع و الإنتاج
البطالة
هروب رأس المال
توقف عجلة الاقتصاد و الإستثمار
غياب السلع في السوق و الإحتكار
.
.
و شي مسؤولين باقي عندهوم الوقت يفكرو في تيميتار و موازين.
باااااااااز
الجفاف
كورونا
أزمة اقتصادية عالمية
إلغاء الحجوزات في الفنادق و الطائرات
توقف المعامل و المصانع و الإنتاج
البطالة
هروب رأس المال
توقف عجلة الاقتصاد و الإستثمار
غياب السلع في السوق و الإحتكار
.
.
و شي مسؤولين باقي عندهوم الوقت يفكرو في تيميتار و موازين.
باااااااااز
5 - خالد الأحد 15 مارس 2020 - 16:42
يجب تخصيص أموال هده المهرجانات في محاربة الوباء.
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5