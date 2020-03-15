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"كورونا" تلغي مهرجان الموسيقى العالمية العريقة
الأحد 15 مارس 2020 - 16:18
أعلنت مؤسسة "روح فاس" إلغاء الدورة الـ26 لمهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة؛ التي كان مقررا تنظيمها خلال الفترة من 12 إلى 20 يونيو 2020.
وقال المنظمون إنه "بالنظر إلى الوضع المرتبط بتداعيات فيروس كورونا، وتطبيقا لتوصيات السلطات المختصة، تم إلغاء الدورة الـ26 لمهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - صحراوي مغربي الأحد 15 مارس 2020 - 16:36
الله يهديكم كتضيعو اموال هدا الشعب على مهرجنات تافهة وهد الاموال الشعب في حاجة ماسة ليها تصورو لو الاموال للي كتصرف على موازين وهد المهرجنات تبنى بيها مستشفيات وتستثمر فالابحاث العلمية غتفيد الوطن
2 - زواقي الأحد 15 مارس 2020 - 16:39
لكل المواسم فرصة لتحيا في السنة المقبلة ، إلا الإنسان إن ضاع فلن يعود ثانية.
3 - محمد مغراوي الأحد 15 مارس 2020 - 16:45
تخيلوا مع لو هذه الأموال صرفت في بناء مستشفيات وجامعات ومعاهد هل نصل لهذا الوضع المزري الذي نعيشه اليوم.
4 - abdelhafid الأحد 15 مارس 2020 - 16:51
اش خصك العريان الخاتم امولاي
الناس كتسبق الضروريات عادا الكماليات يجب تخصيص هذه الأموال للتعليم و الصحة لكي تكون دولة قوية بالعلم و قوية بابحات علمية اما الشطيح و الرديح ما زايدنا حتى حاجة
الناس كتسبق الضروريات عادا الكماليات يجب تخصيص هذه الأموال للتعليم و الصحة لكي تكون دولة قوية بالعلم و قوية بابحات علمية اما الشطيح و الرديح ما زايدنا حتى حاجة
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