"كورونا" تلغي مهرجان الموسيقى العالمية العريقة

هسبريس من الرباط

أعلنت مؤسسة "روح فاس" إلغاء الدورة الـ26 لمهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة؛ التي كان مقررا تنظيمها خلال الفترة من 12 إلى 20 يونيو 2020.

وقال المنظمون إنه "بالنظر إلى الوضع المرتبط بتداعيات فيروس كورونا، وتطبيقا لتوصيات السلطات المختصة، تم إلغاء الدورة الـ26 لمهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة".