كورونا يغلق فضاءات المؤسسة الوطنية للمتاحف

هسبريس من الرباط

أعلنت المؤسسة الوطنية للمتاحف عن إغلاق جميع متاحف المملكة الخاضعة لوصايتها، اعتبارا من يوم غد الاثنين وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار التدابير الوقائية الرامية إلى الحد من تفشي وانتشار فيروس كورونا.

وذكرت المؤسسة، في بلاغ اليوم الأحد، أنه تم تأجيل معارض "أوهام سحرية، شخصيات عظيمة للحداثة الإفريقية"، و"دولاكروا، ذكريات رحلة للمغرب"، و"الدخول في الموضوع" التي كان من المقرر عرضها بمتحف محمد الخامس للفن الحديث والمعاصر.