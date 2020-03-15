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كورونا يغلق فضاءات المؤسسة الوطنية للمتاحف
الأحد 15 مارس 2020 - 17:14
أعلنت المؤسسة الوطنية للمتاحف عن إغلاق جميع متاحف المملكة الخاضعة لوصايتها، اعتبارا من يوم غد الاثنين وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار التدابير الوقائية الرامية إلى الحد من تفشي وانتشار فيروس كورونا.
وذكرت المؤسسة، في بلاغ اليوم الأحد، أنه تم تأجيل معارض "أوهام سحرية، شخصيات عظيمة للحداثة الإفريقية"، و"دولاكروا، ذكريات رحلة للمغرب"، و"الدخول في الموضوع" التي كان من المقرر عرضها بمتحف محمد الخامس للفن الحديث والمعاصر.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - barrio الأحد 15 مارس 2020 - 17:27
فقط من أجل الحيطة و الحذر، يجب إغلاق المقاهي و المطاعم لما فيه من تجمهر واختلاط، لأن هذا الوباء الفتاك خطير و سريع الانتشار ولا يستهان به.
والله يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين يارب العالمين.
والله يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين يارب العالمين.
2 - nor الأحد 15 مارس 2020 - 17:37
يجيب غلق قاعات المحاكم الاجتماعية لانها تشهد ازدحام كبير ولما لا تاجيل البث في القضايا الاجتماعية من نفقة وطلاق و اذن بالزواج الى حين انتها الازمة والابقاء على القضاء فالقضايا الجنخية بحضور القضاة والمحامين والمتهمين فقط اما القضاء الاجتماعي فيجب وقف الجلسات موقتا وهذا من باب التنبيه لان القاعات تمتلى بامثر من خمسين فرد
3 - حكييم الأحد 15 مارس 2020 - 18:07
أغلقو المقاهي والمطاعم وملاعب القرب و المتاجر (ماعدا متاجر مواد التغدية) اليوم قبل غدا. حضوض المغرب في الإنتصار على الوباء جد مرتفعة إذا ما اتخدت الإجراءات اللازمة بعجالة.
4 - المعلق الصغير الأحد 15 مارس 2020 - 18:24
اناشدالداخلية من هذا المنبر ان
تامر بإغلاق المقاهي لأنها أماكن تفشي الفيروس
في الكراسي ومقافل المراحيض وصنابير المياه وخاصة الكراسي
تامر بإغلاق المقاهي لأنها أماكن تفشي الفيروس
في الكراسي ومقافل المراحيض وصنابير المياه وخاصة الكراسي
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