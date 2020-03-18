انتقادات تلاحق سعيد الناصري بسبب "البوي 2"

هسبريس من الرباط

تعرض الممثل والمخرج المغربي سعيد الناصري للعديد من الانتقادات، منذ إعلان تصويره مشاهد الجزء الثاني من سلسلته الكوميدية "البوي"، على الرغم من النجاح الذي حققه الموسم الأول منها.

وتساءل الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الجديد الذي سيحمله الجزء الثاني من السلسلة، خاصة أنّ الناصري هاجم سابقاً المسؤولين عن التلفزيون واتهمهم بتمرير برامج لا ترقى إلى ذوق المشاهد المغربي؛ فيما ذهبت تعليقات أخرى إلى التساؤل حول "المواقف الكوميدية التّي تعكسها السلسلة من الراهن المغربي، والتركيز على الكتابة البسيطة"، فيما اعتبرت فئة أخرى أنّ "الناصري لا يقدم أي جديد سواء في الشكل أو المضمون، ويكرر نفسه في معظم أعماله".

من جهته، يوضح المخرج سعيد الناصري أنّ الجزء الثاني من سلسلته "البوي"، التّي يرتقب بثها عبر قناة "شدى تيفي" خلال شهر رمضان، ستعود بأحداث مُختلفة عن جزئه الأول وكذا شخصيات جديدة.

ورداً على الانتقادات التّي تصف أعماله بالسطحية، يقول ضمن حديث لهسبريس: "من يعتبر أنّ الضحك سهل لهذه الدرجة، إليه الخشبة والكاميرا ليقدم الأفضل"، وزاد قائلا: "فعل الإضحاك ليس بالسهولة التّي يتصورها البعض، هو يستدعي جهدا كبيرا، على خلاف العمل الفني الدرامي".

وتحكي سلسلة "البوي" قصة شخص كان يعيش ظروفاً صعبة، ويضطر للعمل كخادمة في بيت سيدة تدعى دليلة، وهي مالكة منزل وتحتاج إلى من يربي ابنها، وتشاء الظروف أن يشتغل سعيد لدى السيدة دليلة بعدما وافقت بصعوبة، ليتحمل أشغال البيت وتربية ابنته التي جلبها معه، لتعيش وضعية اجتماعية أحسن مما كانت عليه بعدما توفيت والدتها، لتقع بعد ذلك مجموعة من المواقف الكوميدية بين سعيد ودليلة وعايدة، وبعض الضيوف الذين يحلون في كل حلقة.

وكان الجزء الأول من سلسلة "البوي"، والتي عرفت مشاركة نخبة من الممثلين من قبيل فاطمة خير ونعيمة إلياس، قد حققت نسب مشاهدة عالية، وإن كانت قد أثارت جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تشابه أحداثها مع أحد المسلسلات الأمريكية، إضافة إلى احتجاج السيناريست محمد نوماق على الفنان سعيد الناصري واتهامه بالسرقة لسلسلة (البوي) التي قال إنّه هو صاحب السيناريو الأصلي لهذا العمل الفكاهي.