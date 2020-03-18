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كُتّاب وآراء
"مساء اللوز" تعيد ليلى غفران إلى الأغنية الشعبية
بعد غياب عن الساحة الفنية، تستعد الفنانة ليلى غفران لطرح أغنيتها الجديدة "مساء اللوز" على طريقة الفيديو كليب.
مفيد السباعي، مدير أعمال الفنانة ليلى غفران، قال إن الأغنية الجديدة "أغنية شعبية مصرية إرضاء طلب جمهورها في مصر، بعد النجاح الذي حققته الأغنية المغربية "جابني الغرام"".
وأضاف السباعي، في تصريح لهسبريس، أنّ "الفنانة المغربية بصدد وضع آخر اللمسات على أغنيتها المصورة على شكل فيديو كليب".
وتابع وكيل أعمال الفنانة المغربية أنّ الأغنية من إنتاج خاص لغفران، فيما كتب كلماتها إيهاب عبد العظيم ولحنّها عمر الشاذلي، وقام بتوزيعها أحمد شعتوت، وأشرف على إخراج الفيديو كليب محمد أنيس.
وأعلنت غفران أنها ستطرح ألبومها الغنائي الجديد على 4 مراحل، ستبدأها بطرح بعض الأغنيات منفردة، ثم بعد ذلك طرح الألبوم كاملا، الذي يتضمن 5 أغنيات بثلاث لهجات غير المصرية، وهي اللبنانية والمغربية والخليجية، أما باقي الألبوم فسيتم طرحه باللهجة المصرية.
ويشار إلى أن ليلى غفران صاحبة مسار فني يمتد على طول 40 سنة، وتعتبر من أولى الأسماء التي خلدت أغاني الراحل عبد الحليم حافظ في العالم العربي، وقد ارتبط اسمها أيضا مع أبرز صناع الموسيقى والأدباء العرب، يأتي في مقدمتهم إبراهيم العقاد.