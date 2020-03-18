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الرئيسية | فن وثقافة | بشرى المستضرف: أرفض إجراء "عمليات التجميل"

بشرى المستضرف: أرفض إجراء "عمليات التجميل"

بشرى المستضرف: أرفض إجراء "عمليات التجميل"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 18 مارس 2020 - 07:55

خلقت ضجة كبيرة وتخطت الحدود الجغرافية للمغرب بصوتها، بعد تنزيلها كوفر أغنية " WA LA VIE" ، وكسبت قلوب ملايين المُحبين ببساطتها وعفويتها.

في لقائها بهسبريس، تحكي الفنانة بشرى المُستضرف تفاصيل اختيارها إعادة غناء مجموعة من الأغاني بطريقتها الخاصة، وقالت: "كنت أتوقع نجاح الأغنية، لكن لم أكن أتوقع أنْ تحقق هذا النجاح الكبير، الذي تجاوز الحدود المَغربية"، مؤكدة أنها لبت رغبة الجمهور المغربي في إعادة مجموعة من الأعمال الفنية.

صاحبة الأغنية الشهيرة " WA LA VIE" التّي حققت انتشاراً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لم تكن تتوقع أنْ تبلغ كل هذه الشهرة التي اكتسبتها في زمن قياسي، مبرزة أنّها لا تخشى ما يسمى "بضريبة الشهرة". وتابعت حديثها: "الانتقادات لا تُزعجني، على العكس تماماً هي بِمثابة تحفيز وتشجيع، وتؤكد أنّي موجودة في السّاحة الفنّية، وهي أكبر دليل على نجاحي".

وردّت بشرى على الملاحظات المتعلقة بشكلها وأيضا صوتها الذي تميزه "بحة" استلطفها الجمهور المغربي، وقالت في دردشة مع الجريدة الإلكترونية: "المظهر الخَارجي للفنان ليس ضرورياً، إنْ كان يتمتع بخامة صوتية جيدة، لأنّ الصورة مهما كانت طبيعية كان النجاح أكبر"، مؤكدة رفضها الخضوع لعمليات التجميل بهدف التغيير من مظهرها.

من جهة ثانية، تستعد الفنانة المغربية لطرح عمل جديد ستطرحه على شكل فيديو كليب، خلال الأيام المُقبلة، عبارة عن "ديو" سيكون بمثابة مفاجأة كبيرة للجمهور المغربي، قبل أن توضح أنها ولجت عالم الفن، من خلال بوابة "السينما" في إطار عملين رفقة المخرج "هشام العسري"، موضحة أنه ترسم خطواتها بعناية وثبات، في أفق احتراف هذا الفن بشكل يستجيب لذوق الجمهور.

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