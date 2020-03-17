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كُتّاب وآراء
المركز السينمائي يقرر تقنين "بلاطوهات التصوير"
أعلن المركز السينمائي المغربي جملة من التدابير لتقنين بلاطوهات التصوير، في سياق التدابير التي اتخذها المغرب لمكافحة انتشار "كوفيد 19".
ودعا المركز السينمائي، في بلاغ له، الشركات المُنتجة التي مازالت تنكب على تصوير أعمالها الفنّية بكل أنواعها إلى عدم تجاوز بلاطو التصوير 30 شخصا من مجمل فريق العمل.
يأتي هذا في وقت مازالت فيه مجموعة من الشركات المنتجة تنكب على تصوير الأعمال الفنية الرمضانية، فضلا عن تصوير عدد من الأفلام السينمائية، في شتى بقاع المملكة، وبرامج أخرى.
وينكب عدد من المخرجين المغاربة على تصوير أعمال فنية خاصة بالسباق الرمضاني المُقبل، من بينها النسخة الثانية من السلسلة الكوميدية "البوي" لسعيد الناصري، ومسلسل "سلامات أبو البنات" للمخرج هشام الجباري، إلى جانب برنامج "ماستر شاف" سيليبريتي.
وتأتي هذه الدورية من المركز السينمائي المغربي في إطار التدابير الاحترازية التي اتخذتها المملكة المغربية على مستوى الوزارات والإدارات العمومية والخاصة للوقاية من الإصابة بعدوى "كورونا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
السينما فن و الفن يربي و و يوعي و هل الاستمرار في التصوير توعية في هذه الظروف؟