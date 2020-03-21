"كورونا" يلهم فنانين .. أغنيات وكبسولات للتوعية

هسبريس من الرباط

حرصا على المشاركة في تنمية الوعي بضرورة الالتزام بتدابير الوقاية الصحية للحد من انتشار وباء "كورونا"، بادر فنانون مغاربة إلى إطلاق أعمال غنائية ووصلات كوميدية تراوحت بين الأغاني التوعوية المحذرة من المرض وطرق تفشيه السريعة وبين الأعمال الكوميدية المتهكمة من "اللّهط" في اقتناء الطعام، مروراً بالكوميديا السوداء والنقد المبطن في عدد من الأعمال في وصف أبعاد هذا الوباء.

مغني الراب المغربي المعروف بـ"كوزان" اختار توجيه رسالته إلى الجمهور من خلال قطعة موسيقية، يطالب فيها المغاربة بضرورة الاتحاد لمُواجهة فيروس "كورونا".

وشارك "كوزان"، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "أنستغرام"، مقطع فيديو، يطالب من خلاله بضرورة الالتزام بالخطوات الاحترازية لمواجهة المرض وعدم مغادرة المنزل ومخالطة الناس، معبراً عن أمله في اجتياز المغرب لهذه الأزمة.

وتقول كلمات الأغنية: "نديرو يد فيد حيت هادشي للي حنا فيه ماشي كذوب.. حاول تبقى بعيد غير فترة قصيرة وكلشي يفوت.. الناس كتموت وشكون يحس بيهم.. خليك فالدار حياتنا كل نهار تتولي فخطار".

فيما حاولت الطفلتان المغربيتان رانيا وأشواق صياد وصف حالة الخوف التي أصابت المواطنين، إثر ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كوفيد 19"، ويقول مطلع الأغنية: "الخلعة بدات.. كورونا جات. كلشي خايف.. كلشي تالف.. كلشي عارف كورونا يقتل".

وبطريقة كوميدية ساخرة، نشر الكوميدي عبد العالي لمهر المعروف بـ"طاليس" كبسولة جديدة على صفحته الرسمية بـ"أنستغرام"، مرفوقة بوسم #خليك_فالدار" ينقل من خلالها جانباً من الأجواء التّي تعم معظم البيوت المغربية، وتعامل الأسرة مع أحد أفرادها في حالة رغبته مغادرة المنزل. وختم طاليس الكبسولة الكوميدية برسالة وجهها إلى جمهوره، يقول فيها: "إلى خرجتي من دارك، غا تخرج لينا على حياتنا.. بقاو فديوركم".

من جهته، نشر الكوميدي أسامة رمزي مقطع فيديو رفقة الممثل عزيز الحطاب، للتحسيس بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية ولزوم البيوت وتحسيس التلاميذ والطلبة بضرورة متابعة دراستهم عن بُعد.

ولم تكن هذه المبادرة الوحيدة التي شارك فيها فنانون مغاربة بارزون للدعوة إلى الالتزام بإجراءات الوقاية؛ فقد نشر مبدعون على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي نداءات لـ"البقاء في المنازل، وعدم الخروج، ومساعدة الدولة التي تقوم بمجهودها وما عليها لتخفيف عبء هذا الفيروس، عبر التضامن".

ودعت وجوه فنية، من قبيل سعد المجرد وإدريس الروخ وسعيد موسكير ومنى فتو وحاتم عمور وعبد الحفيظ الدوزي وغاني القباج، في مقاطع فيديو متفرقة، تنادي بالعامية المغربية والأمازيغية بالتّكافل من أجل الانتصار على الوباء.

وتقول الوجوه المشاركة في هذه الحملة إنّ البلاد تعيش ظرفا صعبا جدا، يجب أن يتحد خلاله مواطنوها ويتضامنوا لحماية أنفسهم، وحماية محيطهم، بالبقاء في المنزل خوفا على صحة الجميع، خاصة المسنّون.

وتضيف هذه الرسالة المصوّرة: "إذا دعتك الضرورة إلى الخروج، تعامل بحذر، واترك مسافة للأمان بينك وبين الناس"، قبل أن تجمل قائلة: "كلنا يد واحدة، وكلنا مسؤولون، من أجل سلامتنا، ومن أجل سلامة الناس الذين نحبّهم، والسلامة مسؤولية الجميع..."؛ فيما دعا الممثل محمد الشوبي إلى "التضامن وتجنب "اللّهط" في اقتناء الطّعام.. وغسل الأيدي جيدا وتعقيم ما نمسّه من أشياء..."، وفق تعبيره.