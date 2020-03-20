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كُتّاب وآراء
موسيقيون يواجهون "كورونا" بحفلات افتراضية
إثر تعليق كل الأنشطة الفنية والثقافية كإجراء احترازي للتعاطي مع الوضع الاستثنائي الذي يعيشه المغرب، بسبب تفشي فيروس "كوفيد 19"، أطلقت مؤسسة "تينور من أجل الثقافة" مُبادرة تقترح تقديم حفلاتها الموسيقية على شبكات التواصل الاجتماعي.
وعلى إيقاع موسيقى الموزارات، سافر العازفان "جون باتسيت أوكلير" و"ماكسيم شابلياك"، بجمهورهم إلى أجواء روحانية مع موسيقى خالدة، في أولى الحفلات التّي بُثت على صفحات شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام". كما سيَعيش عشاق هذا الصنف الموسيقي مع مقطوعات بيتهوفن كل أسبوع، من تقديم العازفة دافنّي كلديا سيفيا على البيانو والعازف فريد بنسعيد على آلة الكمان.
وأطلقت المؤسسة منذ أسبوع، مُبادرة تسعى إلى تقديم ثلاث حفلات موسيقية أسبوعيا في بث مباشر مجاني على شبكات التواصل الاجتماعي، في ظل تعليق كل الأنشطة التي تضم أكثر من 50 شخصا ضمن إجراءات الوقائية من تفشي وباء "كورونا" المستجد.
وفي هذا الإطار، أوضح بلاغ للمنظمين أن موسيقيي وأساتذة الأوركسترا الفيلارمونية-المغرب، والمدرسة الدولية للموسيقى والرقص والبرنامج السوسيوثقافي "مزايا"، سيُقدّمون للجمهور حفلات موسيقية على شبكات التواصل الاجتماعي "إنستغرام" و"فيسبوك"، وكذا على قناة الأوركسترا الفيلارمونية- المغرب على موقع يوتيوب، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس على الساعة السابعة مساء.
وحاولت هسبريس ربط الاتصال بالمؤسسة نفسها، لكن دون جدوى.