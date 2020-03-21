المركز السينمائي يساهم في صندوق "كورونا"

هسبريس من الرباط

أعلن المركز السينمائي المغربي مساهمة مديره وكاتبه العام بقيمة شهر من أجرتهما لصالح الصندوق المخصّص لمكافحة وباء كورونا المستجدّ.

ومن المرتقب أن يساهم كل من المركز السينمائي المغربي وجمعية الأعمال الاجتماعية به أيضا بما قيمته مليون درهم لكل منهما في الصندوق الذي أنشئ بأمر ملكي لمكافحة تداعيات وباء كورونا.

وذكر المركز السينمائي المغربي في بلاغ له أنّه بهذه المبادرة، ينخرط في التّعبئة الوطنية التي تقصد مكافحة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجدّ.

ودعا صارم الفاسي الفهري، مدير المركز السينمائي المغربي، المسؤولين والعاملين بالمركز، كل حسب إمكانياته، "للانخراط في جهود المساهمة والتضامن الوطني"، وفق البلاغ ذاته.

تجدر الإشارة إلى أنّه قد صار بإمكان المغاربة، داخل الوطن وخارجه، أن يتبرعوا بمساهمات مالية لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة "فيروس كورونا" المستجد، الذي أحدثته الحكومة بداية الأسبوع الجاري بناءً على تعليمات ملكية.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عن فتح حساب بنكي خاص لتلقي تبرعات المغاربة، من خلال بيان التعريف البنكي التالي: (RIB): 001-810-0078000201106202-21 ببنك المغرب ـ الرباط.

ويمكن إيداع المبلغ المتبرع به في الحساب البنكي سالف الذكر باسم الخازن الوزاري لدى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كما يمكن إجراء العملية لدى المحاسبين العامين التابعين للخزينة العامة للمملكة على المستوى الوطني.

ولإتاحة الفرصة أيضا لمغاربة العالم، يمكن إيداع التبرعات لدى المحاسبين التابعين للبعثات الدبلوماسية والقنصلية للمغرب في الخارج الذين سيتكفّلون بتحويلها إلى الخازن الوزاري لدى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في المغرب.