"كورونا" يلغي دورة المهرجان الدولي للراي بوجدة

هسبريس من الرباط

أعلنت جمعية وجدة فنون عن إلغاء الدورة الرابعة عشرة للمهرجان الدولي لفن الراي، الذي مرتقبا تنظيمه من 23 إلى 25 يوليوز 2020 بمدينة وجدة.

وأشارت الجمعية، في بلاغ صحافي، أن هذا القرار جاء في إطار تدابير السلامة المتعلقة بوباء (كوفيد 19) وتماشيا مع توجيهات السلطات العمومية التي توصي بالحد من التظاهرات الكبرى والتجمعات الحاشدة حفاظا على سلامة المواطنين.

ودعت الجمعية بالمناسبة المواطنين والمواطنات إلى التحلي بالحذر واتباع توصيات النظافة والتقيد بتوجيهات السلطات والحد من تنقلاتهم والتزام العزلة الصحية في منازلهم كإجراء وقائي ضروري في هذه المرحلة الحساسة من انتشار الفيروس.