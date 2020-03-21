أغنية "ميمتي" تعيل أسرا متضررة من "كورونا"

هسبريس من الرباط

على غرار مبادرة "تكفل" التّي أطلقها عددٌ من الفنانين والرياضيين، قرر الفنان الشاب أمين التمري، الشهير بلقب "أمينوكس"، تخصيص مداخيل أغنيته الجديدة "ميمتي"، لمُساعدة العائلات التّي تعتمد على العمل اليومي.

وقال أمينوكس: "في ظل الظروف التّي تمر منها بلادنا، تُخصص مداخيل هذه الأغنية لدعم بعض الأسر المُعوزة، التّي اضطرتها الظروف إلى أن يفقد معيلها مصدر رزقه، بسبب الإجراءات الاحترازية التّي اتخذها المغرب، بهدف الحدّ من انتشار وباء "كورونا"".

وأضاف المُغني الشاب: "ترددت في البداية لطرح الأغنية خاصة مع الظروف التّي تعيشها بلادنا، لكن قررت رفقة فريق العمل أنْ نخصص مداخيل الأغنية لمُساعدة الأسر المُعوزة، وأدعو كل الفنانين إلى تبني المبادرة التضامنية الإنسانية".

وشاركت في فيديو كليب أغنية "ميمتي" التّي أشرف على تصويره يوسف أسواري، الممثلة زهور السليماني، التّي أدّت دور "الأم"، وأشارت معطيات توصلت بها الجريدة إلى أنّ "كلمات الكليب تحمل قصة جديدة ومثيرة تخالف ما اعتاده جمهور "أمينوكس"، إذ وظف فيه كلمات تمزج بين الإحساس المُرهف وأسلوب متجدد في الأداء والغناء".

وكشف "أمينوكس" أنّ "ميمتي" تعد الأغنية الثانية في ألبومه الجديد، مشيرا، ضمن حديثه لهسبريس، إلى أن الألبوم يتضمن أغانٍ منفردة وديوهات تجمعه بفنانين من أمريكا اللاتينية، وفقا للعقد الذي يجمعه بشركة "سوني ميوزيك". وأضاف أنه حرص في الفترة الأخيرة على إتقان لغات ولهجات متعددة، بهدف الغناء بالإنجليزية والإسبانية.

وردا على سؤال يتعلق بتفاصيل العقد الذي يجمعه بشركة "سوني"، قال المغني الشاب: "صحيح أن مسألة العقود عانى منها عدد من الفنانين، لكن العقد الذي نتحدث عنه ليس عقدا احتكاريا". وأضاف: "بعد سنتين من التفاوض، توصلنا إلى اتفاق يمنع الشركة من التدخل فنيا في الأعمال التي أقدمها، في حين تهتم الشركة بالإدارة الفنية والتسويق"، مشيدا بالمجهودات التي تقوم بها المغربية كريمة ضمير لدعم ومساعدة الفنانين المغاربة في العالم العربي.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان المغربي "أمينوكس" أغنية بعنوان "باراكا"، إذ حققت نسب مشاهدة مهمة على "اليوتوب" ومختلف منصات طرح الأغاني.