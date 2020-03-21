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الرئيسية | فن وثقافة | وفاة المغني الأمريكي الشهير "كيني روجرز "

وفاة المغني الأمريكي الشهير "كيني روجرز "

وفاة المغني الأمريكي الشهير "كيني روجرز "
هسبريس - رويترز
السبت 21 مارس 2020 - 12:05

أعلنت أسرة المغني الأمريكي الشهير كيني روجرز اليوم السبت وفاته عن عمر 81 عاما.

وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني لروجرز أنه "فارق الحياة بسلام في منزله لأسباب طبيعية ومحاطا بأسرته".

وأضاف البيان أن "الأسرة تعتزم إقامة مراسم خاصة محدودة في الوقت الحالي في ضوء المخاوف المتعلقة بحالة الطوارئ الوطنية بسبب كوفيد-19".

كان روجرز قد بدأ جولة عالمية أخيرة عام 2016 لكنه ألغى بعض الحفلات في أبريل 2018 بسبب "سلسلة من الصعوبات الصحية".

وفاز روجرز خلال مسيرته الفنية الطويلة بثلاث جوائز غرامي واسمه مخلد في قاعة مشاهير موسيقى الريف الأمريكي واشتُهر بأغنيات مثل (ذا غامبلر) و(ليدي) وأغنية (آيلاندز إن ذا ستريم) التي قدمها عام 1983 مع المغنية دولي بارتون.

وبعد أن دخل روجرز عالم الغناء في خمسينيات القرن الماضي ضمن فرقة لموسيقى الجاز، انطلق منفردا في مسيرته خلال السبعينيات وأصدر أغنيته (لوسيل) التي حققت نجاحا مبهرا عام 1977.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - roka السبت 21 مارس 2020 - 12:22
من افضل المغنين الامريكان ، السيد روجرز من مواليد الظهران في العربية السعودية حيث كان والده يعمل في شركة ارامكو في بدايات القرن العشرين
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10
2 - Amine السبت 21 مارس 2020 - 12:25
يال الصدفة! لا أستمع إلى أغانيه كثيرا لكني كنت أستمع إليه البارحة. أغنيته The Gambler ستظل راسخة في الأذهان. فلترقد روحه بسلام، من الحسيمة.
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13
3 - saido السبت 21 مارس 2020 - 12:38
مغني رائع. العمالقة يدهبون هده سنة الحياة
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9
4 - fatyاسبانيا السبت 21 مارس 2020 - 12:51
الله ارحمو كان مغني مشهور ورائيع باغاني الكونتري الجميلة واغنية الجبان Coward Of The County
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-1
5 - ملاحظ بسيط السبت 21 مارس 2020 - 12:51
الله يرحمه، كان مغنيا محبوبا، واغانيه تجعلك تحس بالسعادة.
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0
6 - زكرياء السبت 21 مارس 2020 - 12:52
ارتبط اسمه بذكرياتنا مع الموسيقى الجميلة والحقيقية، موسيقى الستينات والسبعينات.
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3
7 - mohamed السبت 21 مارس 2020 - 12:54
Sir rest in peace such à great artist u were may god bless your soûl.
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1
8 - كاتبون السبت 21 مارس 2020 - 12:56
أتذكر جيدا سهرته في مهرجان تميتار باكادير..فنان ملتزم و أغانيه هادفة و مليئة بالحكمة..كان سببا في تحسن لغتي الانجليزية..فلترقد روحه في سلام
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