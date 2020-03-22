كورونا توقف تصوير "حليب أسود" في تارودانت

هسبريس من الرباط

راسلت "أغلال للإنتاج" المدير العام المركزي للقناة الأمازيغية من أجل إخباره بإيقاف تصوير مسلسل "حليب أسود" بالمكون اللسني "تشلحيت"، والمزمع عرضه في شهر رمضان المقبل.

وقالت الشركة، في مراسلتها، "توصلنا بقرار من السلطات بمدينة تارودانت يقضي بإيقاف عملية تصوير هذا العمل الدرامي، نظرا للظروف التي تعيشها بلادنا بسبب فيروس كورونا المستجد، وما رافق ذلك من إجراءات احترازية وقرارات تنظيمية وصلت حد إعلان حالة طوارئ صحية في المملكة".

وأوردت "أغلال" في مراسلتها: "سارعنا إلى اتخاذ احتياطات وإجراءات احترازية صحية خلال عملية التصوير خلال الفترة الأخيرة، إذ حرصنا على توفير مواد تعقيمية وأدوات طبية حماية للعاملين، من تقنيين وممثلين وإداريين وغيرهم، إلا أننا نجد أنفسنا اليوم مضطرين، أمام هذه الظروف الطارئة، لتعليق عملية التصوير،تنفيذا لقرار السلطات، وحماية لسلامة أطقم الشركة وكافة المشاركين في هذا العمل الدرامي".

كما زاد المصدر نفسه: "نسبة عملية تصوير المسلسل تجاوزت 70 في المائة، إذ كان منتظرا الانتهاء من تنفيذ إنتاج المسلسل في موعده، قبل أن نصطدم، كما سلف الذكر، بقوة قاهرة تمثلت اليوم في قرار السلطات بإيقاف عملية التصوير إلى أجل غير مسمى".