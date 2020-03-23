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الرئيسية | فن وثقافة | السلطة تداهم استوديوهات لمنع تصوير أعمال درامية

السلطة تداهم استوديوهات لمنع تصوير أعمال درامية

السلطة تداهم استوديوهات لمنع تصوير أعمال درامية
هسبريس من الرباط
الاثنين 23 مارس 2020 - 15:05

باشرت السلطات العمومية مُداهمة عددٍ من مواقع التصوير والاستوديوهات التّي تُخالف التدابير الاحترازية لمُواجهة تفشي عدوى فيروس "كوفيد-19".

وأفادت مصادر هسبريس بأنّ "عناصر القوات العمومية بالدار البيضاء قامت بمُداهمة استوديو خاص في تراب عمالة عين الشق لكنّها لم تتمكن من وقف عملية تصوير مُسلسل تلفزيُوني لصالح القناة الثانية، بدعوى الحصول على رخصة استثنائية"، مبرزة أنّ "هذا التدخل ناتج عن شكايات وجهها تقنيون وعاملون إلى الغرفة المغربية للتقنيين والمُبدعين السينمائيين".

وقالت المصادر ذاتها إنّ "مسؤولةَ إنتاجٍ وممثلاً شهيراً اتهما فريق العمل بالخيانة، بسبب تبليغ السلطات عن استمرار عملية التصوير"، كاشفة أنّ "عملية التصوير تتم في ظروف تنعدم فيها الشروط الصحية، كغياب مواد التعقيم والتنظيف، إضافة إلى تجاوز عدد 30 شخصاً في بلاطو التصوير، رغم الإجراءات الحكومية الرامية إلى الحدّ من انتشار وباء كورونا".

وفي السياق ذاته، توصل فريق عمل المسلسل الأمازيغي "حليب أسود"، المُزمع عرضه في شهر رمضان، بقرار من سلطات مدينة تارودانت يقضي بإيقاف عملية التصوير.

شركة أغلال للإنتاج، المنتجة للعمل، أعلنت إيقاف عملية تصوير المسلسل بعد توصلها بإشعار من السلطات، رغم الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التّي اتخذتها خلال عملية التصوير، مؤكدة أنّها "حرصت على توفير مواد تعقيمية وأدوات طبية حماية للعاملين، من تقنيين وممثلين وإداريين وغيرهم، إلا أننا نجد أنفسنا اليوم مضطرين، أمام هذه الظروف الطارئة، لتعليق عملية التصوير، تنفيذا لقرار السلطات، وحماية لسلامة أطقم الشركة وكافة المشاركين في هذا العمل الدرامي".

وطالبت الغرفة المغربية للتقنيين والمبدعين السينمائيين الوزارة الوصية والمركز السينمائي المغربي ووزارة الداخلية بإصدار قرار واضح يقنن عملية تصوير الأعمال السينمائية والدراما التلفزية.

وقالت الغرفة في بلاغ لها: "إمّا أنْ يقوم الجميع بإتمام التصوير إذا تمّ إدراج مهنتنا من ضمن المهن الضرورية، وفي ذلك توفير لقمة العيش لجميع التقنيين الذين أوقفوا العمل، وإمّا تمنع جميع الشركات من التصوير تماشياً مع ما يُمليه الواجب الوطني".

وأعلن المركز السينمائي المغربي، منذ أيام، جملة من التدابير لتقنين بلاطوهات التصوير، في سياق التدابير التي اتخذها المغرب لمكافحة انتشار "كوفيد-19".

ودعا المركز السينمائي، في بلاغ له، الشركات المُنتجة التي مازالت تنكب على تصوير أعمالها الفنّية بكل أنواعها إلى عدم تجاوز بلاطو التصوير 30 شخصا من مجمل فريق العمل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - كاتب الاثنين 23 مارس 2020 - 15:14
اش غادي يصوروا في المغرب...الحموضية.
بناقص نت مسلسلاتكم العيانة ...
الناس كاتموت واحد كيصور الفيلم
لا حول ولا قوة الا بالله
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15
2 - SOUSSI الاثنين 23 مارس 2020 - 15:16
Déjà que personne ne va regarder vos navet même quand ils sont imposés à la télé, à quoi bon exposer des gens à l'infection.
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5
3 - اودي الاثنين 23 مارس 2020 - 15:19
واش هادي وقيت الافلام الله أهديكم
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8
4 - زواقي الاثنين 23 مارس 2020 - 15:20
أيها المخرج أيها المنتج......أوقفوا هذه الخزعبلات التي ستمطرونا بها في رمضان القادم. لا تسابقوا الزمن للربح . بمثل هذا التهافت تعرضون حياة العاملين معكم للخطر .
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7
5 - Stop الاثنين 23 مارس 2020 - 15:23
المعامل التي تصنع المواد الغذائية والادوية تشتغل وداخلها عمال كثيرون ولا احد مرض فيها,هناك دول ليس فيها حجر صحي كالمانيا,هولندا,روسيا,اليابان,كوريا……. وفيها ضحايا اقل من ايطاليا,اسبانيا,الصين,فرنسا… كفى من تخويف الناس ونشر الرعب النفسي,قتلى الطرق اعلى بكثييييييييييير في العالم.اتمنى ان يعالج المغرب مرضاه ب chloroquine كما فعل الدكتور Raoult في مارسيليا حيث تعافى 75 في المئة من مرضاه
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-15
6 - أستاذ الاجتماعيات الاثنين 23 مارس 2020 - 15:23
على الحكومة المغربية أن تلغي الساعة الإضافية بشكل فوري و عاجل، فساعات النهار صارت أطول، و المراهقون و الشباب، يستغلون طول النهار لكسر الطوارئ الصحية و قرار منع التجوال، و تحدي قرار السلطات.
و الجميع يعلم أن معظم الأسر المغربية لا تستطيع السيطرة على أبنائها من المراهقين و الشباب، خاصة الذكور منهم، و بشكل أخص المدمنين.
إلغاء الساعة الإضافية سيساعد بشكل كبير في نجاح الطوارئ الصحية.
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4
7 - سليم الاثنين 23 مارس 2020 - 15:28
رغم جشعها وعدم امتثالها للقانون ممطفراهش وغدير فاييت
واش دوزيم اصبحت ضرورية في معيشة المغاربة حتى لا نستطيع الاستغناء عن خدماتها
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3
8 - المخلوف الاثنين 23 مارس 2020 - 15:30
على منوال قصة(الحب في زمن الكوليرا) للكاتب اللاتيني الشهير:گابرييل گارسيا ماركيز صاحب جائزة نوبل للأدب استشف عنوانا مناسبا لما حدث:(الوجهيات في زمن الكورونا)
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1
9 - حلو لاتوليو فراجا الاثنين 23 مارس 2020 - 15:31
واغير حبسو التصوير الصحة فوق الجميع وعلى كل حال حتى ما بقى يتفرج فيكم
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0
10 - Samir الاثنين 23 مارس 2020 - 15:31
يجب الحزم مع القناة الثانية واغلاقها نهائيا.
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0
11 - محمد الاثنين 23 مارس 2020 - 15:31
على المسؤولين القيام بتوعية الأطباء كيفية التعامل مع المريض المصاب بفيروس كورونا وتوفير لهم أدوات تقيهم من إنتقال العدوى لهم حتى لا تصبح العيادات بؤرة لنشر الوباء كما أكده الأطباء فهل من مجيب ؟
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4
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