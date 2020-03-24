"كورونا" تقتل عازف الساكسوفون الشهير "ديبانغو"

هسبريس ـ مُتابعة

توفي صباح اليوم الثلاثاء، بأحد مستشفيات باريس، عازف الساكسوفون الكاميروني الشهير مانو ديبانغو، عن عمر يناهز 86 سنة، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، حسب ما أفاد به ناشر أعماله تييري دوروبير.

وبات ديبانغو، أسطورة "الآفروجاز"، أول نجم عالمي يقضي جراء إصابته بفيروس كورونا؛ وجاء على صفحة الفنان بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن "مراسيم الدفن ستتم في إطار عائلي محض، وسيقام له تكريم لاحق في أقرب فرصة ممكنة".

ومانو ديبانغو هو مؤلف أحد أشهر الأغاني في مجال موسيقى العالم "سول ماكوسا"، في العام 1972، وهي قطعة ثانوية في أسطوانة خصصت لنشيد منتخب الكاميرون لكرة القدم بمناسبة كأس إفريقيا للأمم، قبل أن تعرف نجاحا كبيرا في الولايات المتحدة الأمريكية.