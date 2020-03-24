24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:57
|07:23
|13:39
|17:03
|19:46
|21:01
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مبادرة تحمي المشردين من "كورونا" بمدينة تزنيت
- مدينة الحجر الصحي
- الكتبية .. تدابير وقائية
- وزارة التربية تطلق "خدمة تشاركية" للتواصل المباشر
- مصحات خاصة تتجند لمواجهة "كورونا" بمراكش
تفاصيل "وباء كورونا" في المملكة .. 7 إصابات جديدة بالدار البيضاء (5.00)
- باحث مغربي يتوقع مليار إصابة بكورونا بالعالم بحلول شهر ماي - (263)
- وزير الداخلية يتمسك بحل "وثيقة الخروج" ويتهم "تجار المآسي" - (261)
- عدد الإصابات بفيروس "كورونا" يتزايد في المغرب .. الحصيلة: 143 - (227)
- وزارة الصحة تؤكّد استمرار تفشي كورونا .. الحصيلة: 134 حالة - (161)
- "مكتب الكهرماء" ينفي خبر تعليق استخلاص الفواتير - (146)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"كورونا" تقتل عازف الساكسوفون الشهير "ديبانغو"
توفي صباح اليوم الثلاثاء، بأحد مستشفيات باريس، عازف الساكسوفون الكاميروني الشهير مانو ديبانغو، عن عمر يناهز 86 سنة، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، حسب ما أفاد به ناشر أعماله تييري دوروبير.
وبات ديبانغو، أسطورة "الآفروجاز"، أول نجم عالمي يقضي جراء إصابته بفيروس كورونا؛ وجاء على صفحة الفنان بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن "مراسيم الدفن ستتم في إطار عائلي محض، وسيقام له تكريم لاحق في أقرب فرصة ممكنة".
ومانو ديبانغو هو مؤلف أحد أشهر الأغاني في مجال موسيقى العالم "سول ماكوسا"، في العام 1972، وهي قطعة ثانوية في أسطوانة خصصت لنشيد منتخب الكاميرون لكرة القدم بمناسبة كأس إفريقيا للأمم، قبل أن تعرف نجاحا كبيرا في الولايات المتحدة الأمريكية.