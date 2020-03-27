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الرئيسية | فن وثقافة | الموت يطفئ نجم الفنان المصري جورج سيدهم

الموت يطفئ نجم الفنان المصري جورج سيدهم

الموت يطفئ نجم الفنان المصري جورج سيدهم
هسبريس - متابعة
الجمعة 27 مارس 2020 - 19:36

توفي اليوم الجمعة، الفنان الكوميدي المصري جورج سيدهم عن عمر ناهز 82 عاما بعد صراع مع المرض.

وأعلن أشرف زكي، نقيب الممثلين، وفاة الفنان جورج سيدهم، نجم فرقة ثلاثي أضواء المسرح، بإحدى المستشفيات بالقاهرة بعد صراع طويل مع المرض.

ولد جورج سيدهم في 28 مايو 1938، بمحافظة سوهاج بمصر. حصل على بكالوريوس زراعة من جامعة عين شمس عام 1961. وبدأ حياته الفنية كعضو فرقة ثلاثي أضواء المسرح بالاشتراك مع الفنانين الضيف أحمد وسمير غانم.

وقدم مجموعة كبيرة ومميزة من الأعمال الفنية التي حفرت في وجدان الجمهور العربي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - mohamed الجمعة 27 مارس 2020 - 20:09
nous sommes a dieu et a lui nous retournons.
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2 - محمد الزموري الجمعة 27 مارس 2020 - 20:13
إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقه الموت والدوام للواحد القهار
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3 - بوعزة الجمعة 27 مارس 2020 - 20:31
انا لله وانا اليه راجعون
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته ،والهم دويه الصبر والسلوان.
اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه ،وان كان غير دالك فتجاوز عنه
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