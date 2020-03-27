24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
27/03/2020
الأيام القادمة
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:53
|07:19
|13:38
|17:04
|19:48
|21:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- وفاة خطيب مسجد وشيخ بفيروس "كورونا" بمراكش
- وزارة الداخلية تحقق في "تصرفيق" مخالفي حالة الطوارئ الصحية
- تكثيف الرقابة بالبيضاء
- وزارة الداخلية تنفي إغلاق الفضاءات التجارية بسلا
- هذه تفاصيل انتحار "سودور الجديدة" .. وقائد يصالح "لحّام الرباط"
بين السماء والأرض .. هكذا تأرجحت تفسيرات العلماء لـ"وباء الأندلس" (5.00)
- وزارة الصحة: وفيات فيروس "كورونا" ترتفع إلى 21 حالة بالمغرب - (238)
- المغرب يسجل 58 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 333 - (209)
- وزارة الداخلية تحقق في "تصرفيق" مخالفي حالة الطوارئ الصحية - (208)
- رصيف الصحافة: الجزائر تُرَحل مغاربة في أوج مواجهة "وباء كورونا" - (140)
- بروفيسور مغربي: "الكلوروكين" معجزة .. وهذه وصفة علاج "كورونا" - (140)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
الموت يطفئ نجم الفنان المصري جورج سيدهم
الجمعة 27 مارس 2020 - 19:36
توفي اليوم الجمعة، الفنان الكوميدي المصري جورج سيدهم عن عمر ناهز 82 عاما بعد صراع مع المرض.
وأعلن أشرف زكي، نقيب الممثلين، وفاة الفنان جورج سيدهم، نجم فرقة ثلاثي أضواء المسرح، بإحدى المستشفيات بالقاهرة بعد صراع طويل مع المرض.
ولد جورج سيدهم في 28 مايو 1938، بمحافظة سوهاج بمصر. حصل على بكالوريوس زراعة من جامعة عين شمس عام 1961. وبدأ حياته الفنية كعضو فرقة ثلاثي أضواء المسرح بالاشتراك مع الفنانين الضيف أحمد وسمير غانم.
وقدم مجموعة كبيرة ومميزة من الأعمال الفنية التي حفرت في وجدان الجمهور العربي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - mohamed الجمعة 27 مارس 2020 - 20:09
nous sommes a dieu et a lui nous retournons.
2 - محمد الزموري الجمعة 27 مارس 2020 - 20:13
إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقه الموت والدوام للواحد القهار
3 - بوعزة الجمعة 27 مارس 2020 - 20:31
انا لله وانا اليه راجعون
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته ،والهم دويه الصبر والسلوان.
اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه ،وان كان غير دالك فتجاوز عنه
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته ،والهم دويه الصبر والسلوان.
اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه ،وان كان غير دالك فتجاوز عنه
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3