الموت يطفئ نجم الفنان المصري جورج سيدهم

هسبريس - متابعة

توفي اليوم الجمعة، الفنان الكوميدي المصري جورج سيدهم عن عمر ناهز 82 عاما بعد صراع مع المرض.

وأعلن أشرف زكي، نقيب الممثلين، وفاة الفنان جورج سيدهم، نجم فرقة ثلاثي أضواء المسرح، بإحدى المستشفيات بالقاهرة بعد صراع طويل مع المرض.

ولد جورج سيدهم في 28 مايو 1938، بمحافظة سوهاج بمصر. حصل على بكالوريوس زراعة من جامعة عين شمس عام 1961. وبدأ حياته الفنية كعضو فرقة ثلاثي أضواء المسرح بالاشتراك مع الفنانين الضيف أحمد وسمير غانم.

وقدم مجموعة كبيرة ومميزة من الأعمال الفنية التي حفرت في وجدان الجمهور العربي.