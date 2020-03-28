هدى سعد تنخرط في "كورونيات" بأغنية "الرجا فالله"

هسبريس من الرباط

في إطار سلسلة "كورونيات" التّي أطلقها الفنان نعمان لحلو، أصدرت الفنانة المغربية هدى سعد، أغنية جديدة عن فيروس "كورونا" المستجد بعنوان: "الرجا فالله" عبر قناتها على موقع "يوتيوب".

الأغنية الجديدة، التّي أشرف على ألحانها المُوسيقار نُعمان لحلو، وكتب كلماتها سعيد متوكل، وقام بتوزيعها يونس خزان، قالت عنها الفنانة هدى سعد: "تندرج ضمن سلسلة "كورونيات"، التّي سيتم طرحها بشعر ولحن وأصوات مُختلفة".

وأوردت سعد أنّ "الرجا فالله" جاءت وقفة إجلال وإكبار وعربون شكر لكل الأشخاص الذين يتواجدون في الصفوف الأمامية، لنظل بعيدا عنِ الوباء"، موجهة اعتذارها للجمهور عن جودة الصوت نظرا لاشتغال الفريق عن بعد، تطبيقا للتدابير الاحترازية والوقائية من فيروس "كورونا".

وتعد أغنية "الرجا فالله" ثاني أغنية من سلسلة "كورونيات"، التي يشرف عليها نعمان لحلو، وتتكون من أربع أغاني لفنانين مختلفين، تنشر كل يوم الخميس.

من جهة ثانية، أعلنت هدى سعد، قبل أيام، تبرعها بمبلغ مالي لفائدة صندوق تدبير جائحة كورونا، المحدث بغرض التصدي لتداعيات الوباء، إلى جانب المؤسسات والشركات الكبرى، وذلك تكريسا لقيم المواطنة والتضامن.

وفي السياق ذاته، طرح نعمان لحلو، الخميس الماضي، أول أغنية عن فيروس "كوفيد-19"، والتّي اختار أنْ يبعث من خلالها رسائل أمل في نُفوس المغاربة، ويلعن بذلك انطلاق سلسلة "كورونيات" كأول فنان يتخذ هذه المبادرة.