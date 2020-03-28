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الرئيسية | فن وثقافة | هدى سعد تنخرط في "كورونيات" بأغنية "الرجا فالله"

هدى سعد تنخرط في "كورونيات" بأغنية "الرجا فالله"

هدى سعد تنخرط في "كورونيات" بأغنية "الرجا فالله"
هسبريس من الرباط
السبت 28 مارس 2020 - 10:30

في إطار سلسلة "كورونيات" التّي أطلقها الفنان نعمان لحلو، أصدرت الفنانة المغربية هدى سعد، أغنية جديدة عن فيروس "كورونا" المستجد بعنوان: "الرجا فالله" عبر قناتها على موقع "يوتيوب".

الأغنية الجديدة، التّي أشرف على ألحانها المُوسيقار نُعمان لحلو، وكتب كلماتها سعيد متوكل، وقام بتوزيعها يونس خزان، قالت عنها الفنانة هدى سعد: "تندرج ضمن سلسلة "كورونيات"، التّي سيتم طرحها بشعر ولحن وأصوات مُختلفة".

وأوردت سعد أنّ "الرجا فالله" جاءت وقفة إجلال وإكبار وعربون شكر لكل الأشخاص الذين يتواجدون في الصفوف الأمامية، لنظل بعيدا عنِ الوباء"، موجهة اعتذارها للجمهور عن جودة الصوت نظرا لاشتغال الفريق عن بعد، تطبيقا للتدابير الاحترازية والوقائية من فيروس "كورونا".

وتعد أغنية "الرجا فالله" ثاني أغنية من سلسلة "كورونيات"، التي يشرف عليها نعمان لحلو، وتتكون من أربع أغاني لفنانين مختلفين، تنشر كل يوم الخميس.

من جهة ثانية، أعلنت هدى سعد، قبل أيام، تبرعها بمبلغ مالي لفائدة صندوق تدبير جائحة كورونا، المحدث بغرض التصدي لتداعيات الوباء، إلى جانب المؤسسات والشركات الكبرى، وذلك تكريسا لقيم المواطنة والتضامن.

وفي السياق ذاته، طرح نعمان لحلو، الخميس الماضي، أول أغنية عن فيروس "كوفيد-19"، والتّي اختار أنْ يبعث من خلالها رسائل أمل في نُفوس المغاربة، ويلعن بذلك انطلاق سلسلة "كورونيات" كأول فنان يتخذ هذه المبادرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - driss السبت 28 مارس 2020 - 10:35
نحن الآن في حاجة إلى الدعاء والاستغفار والتبرع المستضعفين والمحتاجين وليس إلى اغاني .
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2 - ربيع السبت 28 مارس 2020 - 10:42
الرجاء في الله يتم بالدعاء و الصلاة و ليس الغناء
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141
3 - الغناء حتى في زمن الجائحة !! السبت 28 مارس 2020 - 10:43
الرجا في الله كلمة حق ، لكن ليس باﻻختﻻط والغناء والموسيقى والطرب !! الرجاء في الله بمساعدة الفقراء دوي إﻻحتياجات الخاصة ، المساهمة بالمال بالمعدات الطبية واقل مساعدة بقاؤكم في منازلكم وترك المعاصي بما فيه الغناء هو الرجاء الحقيقي.
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119
4 - نعبمة السبت 28 مارس 2020 - 10:45
تبارك الله عليك انسانة متواضعة ماشي بحال شي ناس
الله يحفظ بلادنا وملكنا وشعبنا وخرجنا من هذ المحنة علي خير وبخير.
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-157
5 - الرجاء في الله السبت 28 مارس 2020 - 10:48
الرجاء في الله بالصلاة و الدعاء و الحجر الصحي و تقديم العون المادي
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120
6 - . Meryem السبت 28 مارس 2020 - 10:49
كفى من الاستهتار هل أغنيتها هي التي ستخرج المغرب من هذه الأزمة.يلزمنا حلول ملموسة.حنا الشعب المغربي أي حاجة كندخلو فيها الغناء والهزل.راحنا في مأزق أفيقو
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111
7 - عزيزي ع السبت 28 مارس 2020 - 11:00
لا حاجة لمزيد من التفاهات، ليس بهذا سنواجه أزمات الأوبئة والأمراض والحروب، بل بالعلم البناء ، بالمعرفة التي تبسط الأشياء تنير دروبنا بالوعي الجمعي لوطن مغاير لما قبل كورونا، وطن نعيد فيه ترتيب الأولويات ونتمحص الواقع من خلال الكشف عن عيوبه واختلالاته، أن نعيد الاعتبار لأنسان المعرفة والقيم، لأولئك الذين هم الآن في عتبات المواجهة.
ليس بكل من ترتدي قفطان وتتزين بفيديوهات التفاهة، وليس بكل من يطلق زينة اللحية ليصير " فنيكيش" سنهزم جهلنا الذي يسكنها وليس بهم ستبحث ركب الشعوب المتحضرة المتقدمة من فضلكم أعيدوا بناء الوطن والمواطن.
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41
8 - محمد السبت 28 مارس 2020 - 11:03
الرجاء في الله لازم و ضروري في كل الأحوال لكن اين الثروة من فوسفاط كأكبر احتياط و إنتاج عالمي،المعادن و ذهب طاطا،الثروة سمكية الهائلة،مقالع الرمال،السياحة،الفلاحة و تربية الماشية،النقل،النطام الضرائبي و البنكي،مساعدة السوق الاوربية و دول التعاون الخليجي و اللائحة تطول
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17
9 - kaki السبت 28 مارس 2020 - 11:16
واش دابا وقت الغناء ، هدا وقت الدعاء والاستغفار
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39
10 - مواطنة السبت 28 مارس 2020 - 11:17
الفلوس باش كيديرو الاغاني اتبرعوا بيهم اما الأغاني معندهم باش اعاونونا to be honest
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31
11 - الدعاء السبت 28 مارس 2020 - 11:29
الرجا فالله بالعلم و الابحاث اما الدعاء فهادي 14 ق و حنا ندعيو
الى جات غي لدعاء فجلس فدارك و قل اربي بغيت طبلة د لغدة تنزل علي راه ما عنديس
و الله لا خدمتي و احتهدتي لا و صلتي
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2
12 - soufiane السبت 28 مارس 2020 - 11:37
حنا ممحتجين اغني كل لي محتجين دعاد ونتعون مع بعدياتنا .
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3
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