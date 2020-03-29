عمور يغني ضد وباء كورونا ويطلق "نحمي البلاد"‬

هسبريس من الرباط

أطلق النجم المغربي حاتم عمور أغنية "نحمي البلاد"، وهي إهداء وشكر وتقدير لكل الرجال والنساء الذي يواجهون الخطر من أجل السهر على التصدي لوباء كورونا، مخاطبا الأطر الصحية والأمنيين وأسرة التعليم وغيرها.

"نحمي البلاد" من ألحان رضوان الديري، توزيع رشيد محمد علي، وإخراج فيصل الحليمي؛ وهي أغنية لكل الأطر الطبية والتمريضية وصيدلية، وعمال النظافة والمعقمين، وأفراد الأمن الوطني والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية، والجماعات الترابية والسلطات العمومية والمحلية وأعوان السلطة، ومختلف المؤسسات العمومية والمصالح الإدارية والمقاولات والتجار والمهنيين والعاملين على توفير كل المتطلبات من أجل سير الحياة والعادية، والسائقين المهنيين لسيارات الإسعاف والأجرة وحفلات النقل العمومي وشاحنات نقل البضائع، والمؤسسات الإعلامية والصحافيين العاملين على إيصال المعلومة الدقيقة والصحيحة للمواطنين، وأسرة التعليم من أطر تربوية وتعليمية ساهرة على استمرار الدروس عن بعد بالنسبة التلاميذ والطلبة، وكل المواطنين والمواطنات الملتزمين بالحجر الصحي وبتعليمات الحكومة والجهات المختصة.

وسبق أن أطلق عمور مبادرة تكفل تهدف إلى مُساعدة العائلات التّي تعتمد على العمل اليومي، وهي مبادرة تبناها عدد من الفنانين والمشاهير، من بينهم اللاعب وليد أزارو، والممثل فيصل عزيزي، وغيرهما؛ وتأتي على خلفية قرار إغلاق العديد من المؤسسات والأماكن العمومية في وجه العموم، بما فيها المطاعم والقاعات السينمائية لمواجهة وباء فيروس "كوفيد -19".

وأعلن عمور تكفله بأربع عائلات، كخطوة تضامنية، يحتاج معيلوها إلى الخروج من المنزل للبحث عن لقمة العيش، مطالباً عددا من زملائه في السّاحة الفنيّة باتخاذ الخطوة نفسها، وأضاف: "أرجو من الفنانين والمشاهير مُساعدة العائلات في ظرفية صعبة".

وحرصا على المشاركة في تنمية الوعي بضرورة الالتزام بتدابير الوقاية الصحية للحد من انتشار وباء "كورونا"، يشارك فنانون مغاربة في حملات توعوية توصي بالبقاء في المنزل إلا للضرورة.

وعبر مقاطع مصوّرة انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ووسائل الإعلام العمومية، دعت وجوه فنية ورياضية وإعلامية بارزة المغاربة إلى الاتحاد ضدّ الوباء بالالتزام بالبقاء في البيت.