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الرئيسية | فن وثقافة | عمور يغني ضد وباء كورونا ويطلق "نحمي البلاد"‬

عمور يغني ضد وباء كورونا ويطلق "نحمي البلاد"‬

عمور يغني ضد وباء كورونا ويطلق "نحمي البلاد"‬
هسبريس من الرباط
الأحد 29 مارس 2020 - 09:15

أطلق النجم المغربي حاتم عمور أغنية "نحمي البلاد"، وهي إهداء وشكر وتقدير لكل الرجال والنساء الذي يواجهون الخطر من أجل السهر على التصدي لوباء كورونا، مخاطبا الأطر الصحية والأمنيين وأسرة التعليم وغيرها.

"نحمي البلاد" من ألحان رضوان الديري، توزيع رشيد محمد علي، وإخراج فيصل الحليمي؛ وهي أغنية لكل الأطر الطبية والتمريضية وصيدلية، وعمال النظافة والمعقمين، وأفراد الأمن الوطني والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية، والجماعات الترابية والسلطات العمومية والمحلية وأعوان السلطة، ومختلف المؤسسات العمومية والمصالح الإدارية والمقاولات والتجار والمهنيين والعاملين على توفير كل المتطلبات من أجل سير الحياة والعادية، والسائقين المهنيين لسيارات الإسعاف والأجرة وحفلات النقل العمومي وشاحنات نقل البضائع، والمؤسسات الإعلامية والصحافيين العاملين على إيصال المعلومة الدقيقة والصحيحة للمواطنين، وأسرة التعليم من أطر تربوية وتعليمية ساهرة على استمرار الدروس عن بعد بالنسبة التلاميذ والطلبة، وكل المواطنين والمواطنات الملتزمين بالحجر الصحي وبتعليمات الحكومة والجهات المختصة.

وسبق أن أطلق عمور مبادرة تكفل تهدف إلى مُساعدة العائلات التّي تعتمد على العمل اليومي، وهي مبادرة تبناها عدد من الفنانين والمشاهير، من بينهم اللاعب وليد أزارو، والممثل فيصل عزيزي، وغيرهما؛ وتأتي على خلفية قرار إغلاق العديد من المؤسسات والأماكن العمومية في وجه العموم، بما فيها المطاعم والقاعات السينمائية لمواجهة وباء فيروس "كوفيد -19".

وأعلن عمور تكفله بأربع عائلات، كخطوة تضامنية، يحتاج معيلوها إلى الخروج من المنزل للبحث عن لقمة العيش، مطالباً عددا من زملائه في السّاحة الفنيّة باتخاذ الخطوة نفسها، وأضاف: "أرجو من الفنانين والمشاهير مُساعدة العائلات في ظرفية صعبة".

وحرصا على المشاركة في تنمية الوعي بضرورة الالتزام بتدابير الوقاية الصحية للحد من انتشار وباء "كورونا"، يشارك فنانون مغاربة في حملات توعوية توصي بالبقاء في المنزل إلا للضرورة.

وعبر مقاطع مصوّرة انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ووسائل الإعلام العمومية، دعت وجوه فنية ورياضية وإعلامية بارزة المغاربة إلى الاتحاد ضدّ الوباء بالالتزام بالبقاء في البيت.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - midou الأحد 29 مارس 2020 - 09:29
الميدان الذي كانوا يعتانون به ويخسرون عليه المليارات وجد لهم العلاج .
الغناء ثم الغناء ثم الغناء .
على الاقل يموت الانسان وهو ناشط.
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29
2 - وجدي الأحد 29 مارس 2020 - 09:30
أحسن شيء تفعلونه يا معشر المغنيين هو المكوث في منازلكم وعدم فعل أي شيء فاغانيكم لن تنفعنا في شيء .ادا استطعتم أن تتبرعوا ببعض اموالكم فداك والا فلا فاقبعوا واركنوا وتكواناو
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100
3 - samir الأحد 29 مارس 2020 - 09:32
أي حاجة كاتغنيوا عليها كاتسالي بكارثة، ها كأس العالم ها كأس إفريقيا، هنيونا من النحس ديالكم، واش شفتي شي مغني ميريكاني ولا فرنسي ولا إيطالي ولا إسباني خرج أغنية على هادشي فهاد الظرفية ؟ راه هادي جائحة ماشي تظاهرة كروية ونتوما أي حاجة خسكم تغنيوا عليها
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96
4 - hassan الأحد 29 مارس 2020 - 09:34
اسمحو لي الان نحن لسنا في حاجة الى الغناء والطرب !!!!
نحن في حاجة الى المواطنة الحقة :
- المساهمات المباشرة في صندوق كرونة
-التكفل بالاسر المعوزة
-الالتفة الى شريحة كبيييييرة من المسحوقين ( العمال المياومين ...) الذين يشتغلون (النعار بنهارو ) فكيف يعقل ان تطلب منه البقاء في المنزل وهو لا يملك حتا قوت يومه
.
.
.

اللهم رفع عنا هذه البلاء يا رب
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73
5 - يوم الحساب الأحد 29 مارس 2020 - 09:38
لايمكن حماية البلاد بالأغاني بل بالعلم والاجتهاد والتضامن هذا ليس وقت الاغاني والأفراح واستغلال الأوضاع.
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75
6 - مواطن حر الأحد 29 مارس 2020 - 09:45
أحسنت أخي عمور أغنية جميلة(تبوريشة)تحية خالصة لكل من لهم غيرة على هدا الوطن
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-114
7 - وا مطرباه الأحد 29 مارس 2020 - 09:51
لا نحمي الوطن بالغناء في هذه الظرفية بل بالتضامن المادي والمعنوي والوقوف وقفة رجال مع الفقراء والمحتاجين.
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73
8 - sa3don الأحد 29 مارس 2020 - 09:59
بكم ساهمت يا حاتم بصندوق كورونا...
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64
9 - مواطنة الأحد 29 مارس 2020 - 10:12
تحياتي لكل جندي لكل دركي وشرطي لكل طبيب لكل ممرض ممرضة لكل من ساهم في حماية بلاده ولكل متطوع ولكل من ادخل البسمة على اسرة فقيرة ولو بالقليل
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8
10 - م المصطفى الأحد 29 مارس 2020 - 10:13
هل من مساهمات مادية في الصندوق لتدبير وباء كورونا ، كما تسابقت لذلك أعداد كبيرة من أبناء الشعب من أثرياء وغير الأثرياء والكتاب والمثقفين والمفكرين؟
أما الأغاني فالمرحلة ليست بحاجة لها على الإطلاق.
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9
11 - عبدالله الأحد 29 مارس 2020 - 10:29
صباح الخير لكل المغاربة جميعا ولكل من عبر عن مغربيته وحب لوطنه ، تحياتي لكل من ساهم في هاته الكارتة لا من سلطات ولا من دكاترة وممرضات وكل الطاقم الوقائي والقوات المساعدة وجنود والشعب المغربي الذي احترم حضر الطواريء.
رسالة الى جميع المغنيين والفنانين.::::
اطلب من كل واحد منكم ان يتبرع بأغنية للشعب المغربي وينزلها في اليوتوب وان يذهب مدخولها الى صندوق كورونا .
رآها تضحية جميلة ولا ينساها لكم الشعب المغربي.
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0
12 - حسن الأحد 29 مارس 2020 - 10:34
دخلت درت واحد ديزلايك فيوتوب لهذ التخربيق ؤ خرجت
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