مغربية تخصص ثمن عملها الروائي للدعم الإنساني

ياسين أوشن

بعد فرض الحجر الصحي وحظر التجول على المغاربة، كخطوة احترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" (كوفيد-19)، وما نتج عن هذا الوضع من نداءات متكررة لتقديم الدعم اللازم للأسر المعوزة؛ انضافت إلى قائمة الداعين إلى مؤازرة الأشخاص في وضعية اجتماعية صعبة الروائية المغربية أمينة الصيباري.

وبما أن الحجر الصحي سوف يستمر إلى غاية 20 أبريل المقبل، اقترحت الروائية على أصدقائها، في صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن تخصص ثمن روايتها الموسومة بـ"ليالي تماريت" لدعم الأسر الفقيرة في عز جائحة "كورونا"، وما ترتب عنها من أزمات اجتماعية قضّت مضجع الفئات الفقيرة وذات الدخل المحدود.

وفي هذا الصدد كتبت الصيباري، التي تشتغل مفتشة للغة الفرنسية، على صفحتها: "عندي اقتراح لمن يريدون اقتناء الرواية..أن يعطي ثمنها لشخص محتاج ويبعث لي عنوانه..أتعهد بإرسالها إليه بعد أن ينتهي الحجر..آش بان ليكم؟".

وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أضافت الروائية المغربية أن شهر مارس الجاري كان لديها موعدان لتوقيع عملها بكل من مدينتي الرباط وأكادير، إلا أن حالة الطوارئ الصحية الاستثنائية التي أعلنتها السلطات حالت دون ذلك.

وأمام هذا الوضع الفجائي، توضح صاحبة الديوانيين الشعريين "رجع الظلال" و"وشم بالشوكولا": "فكرت في اقتراح تخصيص ثمن الرواية لمساعدة شخص محتاج، على أمل أن تشيع ثقافة التضامن والتآزر في هذه المحنة بطرق مختلفة قدر المستطاع".

كما أشارت الصيباري إلى أن هذا الاقتراح لقي ترحيب واستحسان المهتمين بالمبادرة عامة وبالفعل القرائي خصوصا، وزادت: "وما أدهشني أكثر أن هناك أصدقاء سبق لهم أن اقتنوا الرواية، وبعدما اطلعوا على المنشور، طلبوا مني مجددا أكثر من نسخة، وهذا حقيقة يثلج الصدر وينم عن إنسانية المغاربة".