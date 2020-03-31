التحسيس بخطورة وباء كورونا يوحد فنانين مغاربة

هسبريس من الرباط

تزامنا مع حملات التوعية، ومجهودات السلطات لإلزام المواطنين بالامتثال لمقتضيات حالة الطوارئ، حرص فنانون مغاربة على مُشاركة الجمهور في أزمة مُواجهة الوباء العالمي أغانيَ تحسيسية وتوعوية، تشجيعاً على ملازمة المنازل، للوقاية من انتشار وباء كورونا المُستجد.

وشارك مُغنون ومُمثلون في أغنية مُشتركة بعنوان "خليك فالدار"، كتب كلماتها ربيع جنان، وأشرف على تلحينها وتوزيعها كريم السلاوي، وشارك في تقديمها كل من: "ليلى البراق، حميد بوشناق، سي مهدي، عبير العابد، سفيان نحاس، فولان بوحسين، رياض العمر"، إلى جانب عدد من الممثلين والإعلاميين من بينهم: "رشيد الوالي، لطيفة أحرار، عماد النتيفي، محمد وحفيظي"، وغيرهم.

الفنان بوحسين فولان، سفير الأغنية الأمازيغية، قال في تصريح لهسبريس إنّ "أغنية 'خليك فالدار' تعد مُساهمة فنّية للتحسيس بخطورة انتشار وباء كورونا، خاصة في ظل استهتار البعض بالتقيد بالإجراءات الوقائية وعدم مُلازمة البيوت"، موضحاً أنه تمّ تصويرها عن طريقة رسالة "فيديو سلفي"، وتمّ تسجيلها خلال يومين.

وأبرز فولان أنّ "الأغنية التوعوية شارك فيها فنانون وإعلاميون موزعون على التراب المغربي، من أجل التأكيد على التحام مُكونات الشعب المغربي، ومن جهة ثانية على أنّ الإنسان بإمكانه القيام بعدّة أنشطة في منزله، منها تصوير وطرح أغنية رغم المسافات التّي تُفرق بين المُشاركين في العمل".

الفنان عبد الحفيظ الدوزي شدّد بدوره على دور الفنانين في التوعية خلال الفترة الصحية الصعبة التّي يمر بها المغرب على غرار دول العالم، وقال: "دور الفنان غير مقتصر فقط على الترفيه، والرقص، والغناء، بل يتمثل كذلك في توعية الجمهور، خصوصاً في ظل الاستهتار الذي كان سائداً في بداية وصول الوباء إلى المغرب".

وأشاد الدوزي بتكفل الفنانين بأسر من الطبقة الفقيرة، دعما لإجراءات التعويضات المخصصة لها من طرف الحكومة، أو عبر صندوق الضمان الاجتماعي.

وأكد الفنان سفيان نحاس بدوره على تلبية نداء الدولة بالالتزام بالحجر الصحي المنزلي، لكن هذا لم يمنعه من إصدار أغنية جديدة تحسيسية تحمل عنوان "خليك على بال"، تهدف إلى التوعية والتحسيس بخطورة عدم الالتزام بالمكوث بالمنزل، الذي يعتبر الوسيلة الوحيدة لحماية الوطن والمُقربين من الوباء.

من جهته، اختار الفنان حاتم عمور تقديم شكره للسلطات وللأطر الطبية على المجهودات المبذولة للتصدي لفيروس "كورونا"، عبر تقديمه أغنية تحمل عنوان "نحمي البلاد".

وتغنى عمور في "كليب" أغنيته بالتضحيات التي يبذلها العديد من المسؤولين في مجموعة من القطاعات، لضمان سلامة المواطنين من الوباء، واعتمد على فيديوهات ترصد عمل السلطات الأمنية والأعمال التطوعية التي يقدمها شباب مغاربة وسهر الأطر الطبية داخل المستشفيات.

وأصدرت الفنانة المغربية هدى سعد، قبل أيام، أغنية جديدة عن فيروس كورونا المستجد بعنوان "الرجا فالله" عبر قناتها على موقع "يوتيوب"، في سلسلة "كورونيات" التّي أطلقها الفنان نعمان لحلو ودشنها بأغنية تحمل عنوان "كورونا".