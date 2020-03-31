المركز السينمائي يبث أفلاما خلال "الحجر الصحي"

هسبريس من الرباط

أعلن المركز السينمائي المغربي أنه سيقدم عبر شبكة الانترنت، خلال فترة الحجر الصحي وإغلاق قاعات السينما وإلغاء تنظيم المهرجانات السينمائية، مجموعة من الأفلام المغربية الطويلة، وذلك ابتداء من اليوم الثلاثاء.

وأوضح المركز، في بلاغ له، أنه اختار قائمة من الأفلام بشكل انتقائي بحيث تستجيب لأذواق الجمهور المختلفة، مشيرا إلى أن هذه القائمة تضم 25 فيلما على دعامة رقمية، منها أفلام جديدة وأخرى أقل نسبيا، والتي استكملت جميعها فترة الاستغلال التجاري.

وأضاف المصدر نفسه أنه سيتم وضع كل فيلم من هذه الأفلام على الموقع الإلكتروني للمركز السينمائي المغربي طيلة مدة 48 ساعة، بحيث ستكون متاحة للمشاهدة خلال كل ساعة بالنهار وبالليل، مبرزا أن الهدف من هذه المبادرة "هو تمكين أكبر عدد من عشاق السينما بالمغرب وخارجه من إعادة مشاهدة أفلام مغربية أو اكتشاف غنى موروثنا السينمائي، وذلك بما يلائم مختلف الأذواق".

وتابع أنه ستتم برمجة الأعمال المذكورة إلى غاية متم شهر رمضان، ويمكن تجديدها إذا لزم الأمر ذلك.

وخلص البلاغ إلى أن "المركز السينمائي المغربي يود أن يتوجه بالشكر لجميع ذوي حقوق هذه الأفلام الذين قبلوا بكل تلقائية وبسخاء الانخراط في هذه المبادرة وبدون أي مقابل".