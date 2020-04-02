مؤسسة الشارقة للفنون تبثّ أفلاما عبر الإنترنت

هسبريس من الرباط

في وقت يلتزم الكثيرون في العالم العربي والعديد من أنحاء العالم بالحجر المنزلي بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجدّ، أطلقت مؤسسة الشارقة للفنون أحدث مبادراتها لبث برنامج الأفلام التابعة لها على الإنترنت.

وتبثّ هذه الأفلام المبرمجة في عروض أسبوعية متاحة للجمهور، وهي من الأفلام المميزة وكلاسيكيات السينما الحائزة على جوائز، كما أنها جزء من مقتنيات المؤسسة أو بتكليف منها.

ويشمل برنامج المبادرة عرض فيلم "اختفاءات سعاد حسني الثلاثة" (2011) للمخرجة رانيا إسطفان، الذي يبث يوم الجمعة 3 أبريل في تمام 8:30 مساءً بتوقيت دولة الإمارات. ويعاين الفيلم حياة الفنانة سعاد حسني، إحدى أشهر نجمات السينما العربية، وهو جزء من مقتنيات مؤسسة الشارقة للفنون.

ويلي هذا العرضَ بثٌّ لفيلم "الهبوط" (2019) للمخرج أكرم زعتري يوم الجمعة 17 أبريل في تمام الساعة 8:30 مساءً، الذي يتناول تجربة ثلاثة أشخاص علقوا في الصحراء واستكشافهم لأحد المواقع المهجورة، وهو بتكليف من مؤسسة الشارقة للفنون.

كما عرضت المؤسسة يوم الجمعة الماضي 27 مارس فيلم "فتاة سوداء" (1966) للمخرج عثمان سمبين، الذي يروي قصة شابة سنغالية تنتقل إلى فرنسا أملاً في حياة أفضل.

وسيتم نشر رابط كل فيلم على الموقع الإلكتروني التابع للمؤسسة وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي يوم العرض.