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كُتّاب وآراء
"كورونا" يعيد الاعتبار للتلفزيون ويصالح المغاربة مع نشرات الأخبار
منذ بدء الحجر الصحي المنزلي الذي فرضته السلطات المغربية، حققت المواعيد الكبرى للقنوات التلفزية العمومية نسب مشاهدة قياسية لتتبع مُستجدات فيروس كورونا المستجد.
وساهمت المواكبة الإعلامية من قبل القنوات الوطنية، منها "الأولى" و"الثانية"، في تحقيق أرقام قياسية لنسب متابعة نشراتها الإخبارية، حسب ما كشفت عنه الأرقام الصادرة عن مؤسسة "ماروك ميتري" لقياس نسب المشاهدة.
واحتلت نشرات الأخبار باللغة العربية الرتبة الأولى في نسب المشاهدة، لا سيما أنها تستضيف مسؤولين وفاعلين في مجالات الصحة والوقاية من الوباء العالمي ومسؤولين حكوميين ومحليين، وغيرهم من الفاعلين الذين يقدمون توجيهات ونصائح يأتي في مقدمتها الالتزام بحالة الطوارئ الصحية.
محمد فكري، أستاذ باحث في التواصل، اعتبر أنّ القنوات التلفزيونية تمكنت من التصالح مع الرأي العام المغربي، عبر مواكبتها لتداعيات فيروس كورونا المستجد، مُحققة بذلك نسب مشاهدة عالية فاقت ما كانت تحققه قبل انتشار الجائحة.
وأبرز الباحث المغربي، ضمن تصريح لهسبريس، أنّ "وباء كورونا أكد مرة أخرى الحاجة الماسة الى إعادة الاعتبار للخدمة العمومية في الإعلام، وذلك بتثمين دورها في الإخبار والتثقيف والتوعية والترفيه"، وأضاف أن "تقدير المُشاهد المغربي للنشرات المغربية والبرامج المخصصة لمُتابعة مستجدات الوباء والتدابير المُواكبة له وتقديمها بالدارجة المغربية، جعل هذه اللحظة الإعلامية بوابة للتصالح مع القنوات الوطنية".
تبسيط المعلومات والتحسيس بخطورة الوباء والتوعية بطرق الوقاية منه، يسترسل فكري، عوامل ساهمت في تجديد الثقة في الأطقم الإعلامية "التي تحولت إلى نجوم وحديث مواقع التواصل الاجتماعي، بتميز كفاءتها المهنية وإسهامها بوعي في تنوير المشاهد المغربي".
كما دفعت إجراءات الحجر الصحي المغاربة إلى اللجوء إلى مشاهدة التلفاز لوقت أطول مقارنة مع الأيام العادية؛ إذ وصل معدل الساعات التي يقضيها المشاهد المغربي أمام التلفاز إلى 5 ساعات و59 دقيقة، فيما كان المعدل يتراوح في الأيام العادية بين 4 ساعات و4 ساعات ونصف الساعة، حسب ما أعلنت عنه مؤسسة "ماروك متري".
وكشفت المؤسسة ذاتها في أرقامها الخاصة بالفترة ما بين 18 و24 مارس الجاري أن الإقبال على المسلسلات التركية عرف ارتفاعاً مُقارنة بالأيام العادية.
وعلق الناقد الفنّي محمد الإبراهيمي على ذلك بأن "علاقة المشاهد المغربي بالأعمال الدرامية المدبلجة ليست علاقة اليوم، لكن الظرفية الصحية التّي يعيشها المغرب بسبب الوباء والتزام الأسر بالحجر الصحي، عامل ساهم في ارتفاع هذه النسبة".
وفسّر الإبراهيمي إقبال المغاربة على الأعمال الدرامية والبرامج الترفيهية خلال هذه الفترة الزمنية، ببحث المُشاهد المغربي عن منتوج إعلامي يُخفف القلق والتوتر الذي تعيشه الإنسانية جراء تداعيات انتشار الفيروس من جهة، ومن جهة أخرى التشبث بالقنوات الوطنية لمتابعة المُستجدات على خلاف الأيام العادية التّي تعرف هجرة المشاهد المغربي نحو القنوات الأجنبية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (53)
على الإعلام العمومي مراعات نفسية المواطن، خليك فدارك تستوجب برامج وأفلام ومسلسلات للترويح عن النفس بدلا من إشهارات ترفع الضغط وتقلق نفسية المواطنين، بين برنامج عن كورونا وصلة إشهارية ضد كورونا بعدها نشرة الأخبار عن كورونا يليها سؤال عن كورونا... رجاء، راكم قهرتونا
كنتمنى من القنوات والجهات المسؤولة أنها تعيد النظر فالمحتوى اللي كتقدمو للمواطن المغربي
مع نسبة المشاهدة لقنوات الصرف الصحي لا تتعدى خمسة في الماءة يعنى المشاهدون الذين ليست لهم امكانية البحث عن محطات اجنبية يعني ما عندهومش البارابول !!
فكيف يمكن الجزم على قبول المصالحة مع قنوات تحتقر وتستهزأ وتكذب وتنفخ !!
عند الشدائد وجدنا الطبيب وهرب التافه،
اللهم انصر اخواننا الأطباء في هذه المعركة و اجزهم عنا خير جزاء، واكتب المتوفين منهم في سبيلك من الشهداء والصديقين و جميع موتى المسلمين
الله يشافي مرضى المسلمين و يرحم من قضى بهذا الوباء و يرفع عنا البلاء .امين امين امين.
على ما يبدو بعد كورونا هو ما قبل كورونا.
أصبحتم بخير
شخصيا لم يعد جهاز التلفا يشتغل الا قليلا جدا وان اشتغل فإن التفاط قناة مغربية يكون بسنبة ءقل من القليل.
توفر الأنترنيت و تدني مستوى القنوات المغربية يجعلنا نستغني عنها : ءقل من 5 دقائق في اليوم على اكثر تقدير نسبة مشاهدة القنوات المغربية
متى نرى النجوم والأبطال الحقيقيين المغاربة من باحثين ومخترعين ومبدعين بدل من هؤلاء الكسالى الفاشلين الذين اطلق عليهم زورا "نجوما وفنانين"
الإعلام مسموعا أو مرئيا هو بمنزلة مدرسة ثانية ليس من هب ودبّ يدخلها ليعبث بعقول الناس ويقدم لهم الزبالة والصحالة.. حتى صرنا نرى أن أصحاب الشهادات والتخصص في الإعلام في صفوف البطالة، وأن من لا يعرف "كوعه من بوعه" يتصدر البرامج الساقطة سواء في التلفزة أو على أمواج الأثير!
والذين راهنوا على محاربة التطرف والتدين المتزمت بالمهراجانات والسهرات ووو.. فهم واهمون.. فقد هربوا من تطرف ليسقطوا في آخر.. فتحصين الشباب يكون بالتوعية وتعليم الناس دينهم الصحيح بعيدا المتنطعين وعن تحريف الغالين.. فالتدين "لا يجب أن يخيف" كما قالها ذات مرة في الدروس الحسنية وزير الأوقاف السيد توفيق.
فمتى تستفيقون من غفلتكم؟
تحياتي.
هذا واجب ومفروض ويجب نشر التوعية لينجح الحجز الطيبي وان يبينو المسافة بين الاشخاص اذا دعت ضرورة الخروج لالتبضع وان يوعو المحسنين طريقة إيصال المعونة ولن تكون هي بالداة مشكلة
لان الاحسان يكون بالعقل حتى لا يتزاحمو الناس. ولسوء الخظ هناك أناس ميسورين ويتخاطفون كالجياع
الله يعطينا وجوهكم
كرونا مفهومة
الاستفادة من صندوق الضمان مفهوم
ووووووووووو بلا بلا بلا بلا استهبال