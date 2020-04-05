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الرئيسية | فن وثقافة | "كورونا" يعيد الاعتبار للتلفزيون ويصالح المغاربة مع نشرات الأخبار

"كورونا" يعيد الاعتبار للتلفزيون ويصالح المغاربة مع نشرات الأخبار

"كورونا" يعيد الاعتبار للتلفزيون ويصالح المغاربة مع نشرات الأخبار
هسبريس من الرباط
الأحد 05 أبريل 2020 - 12:00

منذ بدء الحجر الصحي المنزلي الذي فرضته السلطات المغربية، حققت المواعيد الكبرى للقنوات التلفزية العمومية نسب مشاهدة قياسية لتتبع مُستجدات فيروس كورونا المستجد.

وساهمت المواكبة الإعلامية من قبل القنوات الوطنية، منها "الأولى" و"الثانية"، في تحقيق أرقام قياسية لنسب متابعة نشراتها الإخبارية، حسب ما كشفت عنه الأرقام الصادرة عن مؤسسة "ماروك ميتري" لقياس نسب المشاهدة.

واحتلت نشرات الأخبار باللغة العربية الرتبة الأولى في نسب المشاهدة، لا سيما أنها تستضيف مسؤولين وفاعلين في مجالات الصحة والوقاية من الوباء العالمي ومسؤولين حكوميين ومحليين، وغيرهم من الفاعلين الذين يقدمون توجيهات ونصائح يأتي في مقدمتها الالتزام بحالة الطوارئ الصحية.

محمد فكري، أستاذ باحث في التواصل، اعتبر أنّ القنوات التلفزيونية تمكنت من التصالح مع الرأي العام المغربي، عبر مواكبتها لتداعيات فيروس كورونا المستجد، مُحققة بذلك نسب مشاهدة عالية فاقت ما كانت تحققه قبل انتشار الجائحة.

وأبرز الباحث المغربي، ضمن تصريح لهسبريس، أنّ "وباء كورونا أكد مرة أخرى الحاجة الماسة الى إعادة الاعتبار للخدمة العمومية في الإعلام، وذلك بتثمين دورها في الإخبار والتثقيف والتوعية والترفيه"، وأضاف أن "تقدير المُشاهد المغربي للنشرات المغربية والبرامج المخصصة لمُتابعة مستجدات الوباء والتدابير المُواكبة له وتقديمها بالدارجة المغربية، جعل هذه اللحظة الإعلامية بوابة للتصالح مع القنوات الوطنية".

تبسيط المعلومات والتحسيس بخطورة الوباء والتوعية بطرق الوقاية منه، يسترسل فكري، عوامل ساهمت في تجديد الثقة في الأطقم الإعلامية "التي تحولت إلى نجوم وحديث مواقع التواصل الاجتماعي، بتميز كفاءتها المهنية وإسهامها بوعي في تنوير المشاهد المغربي".

كما دفعت إجراءات الحجر الصحي المغاربة إلى اللجوء إلى مشاهدة التلفاز لوقت أطول مقارنة مع الأيام العادية؛ إذ وصل معدل الساعات التي يقضيها المشاهد المغربي أمام التلفاز إلى 5 ساعات و59 دقيقة، فيما كان المعدل يتراوح في الأيام العادية بين 4 ساعات و4 ساعات ونصف الساعة، حسب ما أعلنت عنه مؤسسة "ماروك متري".

وكشفت المؤسسة ذاتها في أرقامها الخاصة بالفترة ما بين 18 و24 مارس الجاري أن الإقبال على المسلسلات التركية عرف ارتفاعاً مُقارنة بالأيام العادية.

وعلق الناقد الفنّي محمد الإبراهيمي على ذلك بأن "علاقة المشاهد المغربي بالأعمال الدرامية المدبلجة ليست علاقة اليوم، لكن الظرفية الصحية التّي يعيشها المغرب بسبب الوباء والتزام الأسر بالحجر الصحي، عامل ساهم في ارتفاع هذه النسبة".

وفسّر الإبراهيمي إقبال المغاربة على الأعمال الدرامية والبرامج الترفيهية خلال هذه الفترة الزمنية، ببحث المُشاهد المغربي عن منتوج إعلامي يُخفف القلق والتوتر الذي تعيشه الإنسانية جراء تداعيات انتشار الفيروس من جهة، ومن جهة أخرى التشبث بالقنوات الوطنية لمتابعة المُستجدات على خلاف الأيام العادية التّي تعرف هجرة المشاهد المغربي نحو القنوات الأجنبية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (53)

1 - مواطن الأحد 05 أبريل 2020 - 12:06
ينطبق علينا قول الشاعر
(مجبر اخاك لا بطل)
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44
2 - مول الفوقية الأحد 05 أبريل 2020 - 12:06
ايوا ولالة العروسة والشيخات والشطيح والرديح شغانديرو فيهوم
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30
3 - Akram الأحد 05 أبريل 2020 - 12:08
فقط لمعرفة أين وصل الفيروس...وايضاً الاستفادة من بطاقة رميد ...لعده الأسباب يتابعون التلفزة المغربية....اما باقي البرامج فهي عقاب
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75
4 - amine الأحد 05 أبريل 2020 - 12:08
c normal on suit les evolutions sur la pandémie en plus il n y a plus que l3ayta à gauche et à droite
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8
5 - الصراحة على عين ميكا الأحد 05 أبريل 2020 - 12:09
ليس التلفزة ولكن إعادة النضر في سياسة الإهمال في الصحة والتعليم نتيجة تطبيق توصيات صندوق الإفلاس الدولي.
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28
6 - مصطفى الطنجاوي الأحد 05 أبريل 2020 - 12:09
قتلتونا بالملل
على الإعلام العمومي مراعات نفسية المواطن، خليك فدارك تستوجب برامج وأفلام ومسلسلات للترويح عن النفس بدلا من إشهارات ترفع الضغط وتقلق نفسية المواطنين، بين برنامج عن كورونا وصلة إشهارية ضد كورونا بعدها نشرة الأخبار عن كورونا يليها سؤال عن كورونا... رجاء، راكم قهرتونا
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22
7 - موحال الأحد 05 أبريل 2020 - 12:10
قبل وخلال وبعد الحجر الصحي لا ولن أتابع القنوات المغربية والعربية بل فقط القنوات الفرنسية، نظرا للاختصار والفائدة.
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16
8 - بقاو في ديوركم الأحد 05 أبريل 2020 - 12:10
على الله غير التزموا بما يسمعون في النشرات وياخدوا الدرس من الدول التي تهاوت انظمتها الصحية والتي الى وقت قريب كنا نظنها قوية وهي الضامن لصحة مواطنيها . اليوم الضمان من بعده تعالى هو الوقاية الوقاية ثم الوقاية . بقاو في ديوركم
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5
9 - intidam الأحد 05 أبريل 2020 - 12:10
صحيح انا شخصيا اتابع نشرات الاخبار عبر إذاعة ميدي 1 واذاعة الرباط لكن القناة الخبيثة الساقطة الفاسقة اقسم بالله العلي العظيم انها غير موجودة اذا في الريسيبتور يعني مسحناها من زمان لأنها تحرجنا ببرامجها الغير محتشمة وبالمناسبة اتمنى من الله تعالى أن يبعدها عنا لأنها في مثابة كورونا او اكثر منه
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31
10 - محمد ابوا هبة الله الأحد 05 أبريل 2020 - 12:10
عن الإعلام و كرونا.. الإعلام السمعي البصري من بدأ بإهانة الذوق العام المغربي عبر تقديم برامج وكأن المغاربة جهلة... فردوا على إهانته باللجوء إلى إعلام أخر يقدم برامج ترقى بمستواه الإعلام وجمهوره.
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7
11 - RedOne الأحد 05 أبريل 2020 - 12:11
خاس القنوات ديالنا إعطيو بالتيساع لدوك المسلسلات التركية وجميه المسلسلات اللي ما عندها حتى معنى ولا فائدة المغاربة محتاجين لبرامج توعوية وتثقيفية هادفة ومسلسلات وثائقية وعلمية مفيدة هادشي اللي تيبغيو المغاربة
كنتمنى من القنوات والجهات المسؤولة أنها تعيد النظر فالمحتوى اللي كتقدمو للمواطن المغربي
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15
12 - 20 أبريل الأحد 05 أبريل 2020 - 12:11
يوم 20 أبريل تسعى الدولة ليكون عيدا وطنيا و إنتصارا على فيروس كورونا شريطة التزام المواطن بلإجراءات الوقائية المتخدة من قبل السلطات العمومية من قبيل الحجر الصحي و مسافة الأمان و غسل اليدين. إذا أحترمت هذه الاجراءات الاحترازية و الوقائية سيكون 20 أبريل عيدا وطنيا تاريخيا.
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6
13 - اعلام اعلام الأحد 05 أبريل 2020 - 12:11
رغم كل ما قيل الا ان دلك لا يرقى الى المستوى اين هو التحليل الدقيق لما يحصل يوميا غي كوبي كولي بغينا تحليل للحالات اليومية في جميع المناطق مشي غي المسلسلات
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4
14 - فدوى الأحد 05 أبريل 2020 - 12:11
السلام عليكم و اللهم ارفع عنا هذا الوباء و اشف مرضانا يارب ربما كلامي ليس في موضعه لكن لماذا الساعة الاضافية مازالة خدامة راه كلشي مخربق وهادي راها كارثة عالمية يعني من الاحسن تزول هاديك الساعة و نخدمو عاديين باش الناس مايتضايقوش من يتقداو و حاجة من الاحسن المواطنين يتقضاو الي خاصهم فالسيمانة او زوج و يسدو عليهم راه القضية حامضة و حنا الي ممتعاونينش مع المسؤولين ردو لبال و الله يحد الباس
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4
15 - Ayb الأحد 05 أبريل 2020 - 12:11
لماذا لا تتكلمون عن Medi1 Tv التي تقدم برامج غي المستوى و أخبار بمستوى عالي من الجوده لا من ناحية البث ولا من ناحية المقدمين ولا من ناحية الصحفيين.
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15
16 - ميكاءيل انجلو الزناسني الأحد 05 أبريل 2020 - 12:12
شكرا iptv . نسافر تارة الى ايطاليا و تارة الى فرنسا و الى دول اخرى ... و لا ننسى قنوات geografi ... ننسى كورونا شيءا ما ....
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8
17 - سليم الأحد 05 أبريل 2020 - 12:12
المرجو ان نرى الدكتور الفايد على الاذاعات المغربية،لكي نستفيد من خبراته الواسعه في الميدان.
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14
18 - أمينة الأحد 05 أبريل 2020 - 12:12
تحية احترام وتقدير لأطقم الإذاعة الوطنية لجهودها الجبارة من أجل توعية المغاربة وإطلاعهم على كل المستجدات
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19 - تايكة غرماد الأحد 05 أبريل 2020 - 12:13
ليست هناك احصائيات مؤكدة بل فقط تخمين !!!
مع نسبة المشاهدة لقنوات الصرف الصحي لا تتعدى خمسة في الماءة يعنى المشاهدون الذين ليست لهم امكانية البحث عن محطات اجنبية يعني ما عندهومش البارابول !!
فكيف يمكن الجزم على قبول المصالحة مع قنوات تحتقر وتستهزأ وتكذب وتنفخ !!
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8
20 - rachad hadri الأحد 05 أبريل 2020 - 12:14
للأسف الشديد القنوات المغربية خارج السياق وكأن لا شيىء يحدث في هذا العالم والدليل سهرة لالة العروسة "بالأمس في وقت كان المغاربة يحصون تزايد أعداد المصابين بقلق شديد . ولكن وسط هذه العتمة الإعلامية هناك استثناء جد محترم ومهني بصمت عليه قناة MED1tv وجريدة هيسبريس الموقرة
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5
21 - ابن المغرب الأحد 05 أبريل 2020 - 12:15
صححوا من فضلكم لم يتصالح المغاربة مع قنواتهم التلفزية هم تصالحوا فقط مع نشرات الأخبار اما التضبيع والتمييع والتلهيج والتتفيه فظواهر ما زالت مستمرة في مختلف القنوات المغربية ولم تستثن من ذلك هذه الفترة العصيبة التي نواجه فيها جميعا خطر الموت والتي يموت فيها الناس فعلا لم تحترم حتى قدسية الأموات عند المغاربة وبالتالي فإنها ضربت مرة أخرى قيمهم السامية عرض الحائط هذا الرأي من مواطن مغربي غيور على وطنه محب له ولملك متشبع بقيمه ومقدساته الوطنية وأملته عليه الظروف الصعبة التي يجتازها الوطن تحياتي هسبريس
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3
22 - قنيطرية الأحد 05 أبريل 2020 - 12:16
بغيت القنوات التلفزية تبين الناس لي تشدو لاختراقهم قانون الحجر ليكونوا عبرة للاخرين. و ماكرهتش كون البوليس عوض ما يديهم للحبس يجلدهم واحد 30 جلدة و يركلو واحد الركلة بالبرودكان وشوف واش يعاود يخرج و يتنشر على القناة باش يتاعضو المخالفون قهرونا بالجهل و التمرد و العصيان.
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0
23 - مهندس معلوميات الأحد 05 أبريل 2020 - 12:16
نشرات الاخبار و البرامج يجب أن نرى فيها الأطباء وأهل العلم الدكاترة ، فنحن الان في أمس الحاجة اليهم، وليس للبرامج التافهة وللا العروسة.
عند الشدائد وجدنا الطبيب وهرب التافه،
اللهم انصر اخواننا الأطباء في هذه المعركة و اجزهم عنا خير جزاء، واكتب المتوفين منهم في سبيلك من الشهداء والصديقين و جميع موتى المسلمين
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5
24 - Observateur الأحد 05 أبريل 2020 - 12:16
يقول الباحث المغربي : "تقدير المُشاهد المغربي للنشرات المغربية والبرامج المخصصة لمُتابعة مستجدات الوباء والتدابير المُواكبة له وتقديمها بالدارجة المغربية، جعل هذه اللحظة الإعلامية بوابة للتصالح مع القنوات الوطنية" .. نعم وألف نعم، نريد نشرات الأخبار والتدريس باللغة المغربية باش كولشي يفهم وتعم الفائدة. التصدي للفيروس القاتل ممعاهشي لمزاح. ما ينفع معه غير الصاح صحيح
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25 - خالد الكثيري الأحد 05 أبريل 2020 - 12:18
ان اسباب عدم مشاهدة القنوات المغربيه هي اسلوبها في تقديم البرامج والاخبار. المحلية مشوشة وعدم الصرحة
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26 - fahd الأحد 05 أبريل 2020 - 12:18
كنظن ما عندهم ما يصالحو مع المغاربة وانا واحد منهم،نحن الآن في ظرف استثنائي ونلاحظ ارقام المصابين والموتا في تزايد مستمر،والاداعة والتلفزة الوطنية لاتحرك ساكنا لازالت مستمرة في البرامج التافهة مثل السهرات وبرنامج للاهم العروسة، والله كفى من العبث بالمغاربة، نحن في محن وانتم في واد اخر،( ادان فمادا يجمعنا) كفاكم استفزاز وكفاكم من العبث
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27 - شهيد الأحد 05 أبريل 2020 - 12:20
قد تكون نسب المشاهدة عالية في هذه الفترة قياسا بالفترات السابقة و هذا امر عادي بالنظر إلى الظروف الحالية حيث الرغبة في معرفة الاخبار عن الوباء و التزام الناس لبيوتهم أضف إلى ذلك ليس هناك مصادر إعلامية غير هذا الاعلان العمومي الذي يقبل عليه المواطنين عملا بمقولة مكره اخاك لا بطل والا فحتى المرضى المصابين بهذا الداء-شفاهم الله_يذهبون الى المستشفى العمومي عن طواعية.لذلك فالقول بتصالح المغاربة مع الاعلام العمومي هو امر مجافي للحقيقة.تنمى ان يكون هذا البلاء فرصةلاصلاح ما افسد من قبل و تدارك ما يمكن تداركه.
الله يشافي مرضى المسلمين و يرحم من قضى بهذا الوباء و يرفع عنا البلاء .امين امين امين.
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28 - ZakariaJ الأحد 05 أبريل 2020 - 12:21
صحيح ما جاء في التقرير؟ هناك إقبال على المسلسلات التركية !!! إدن لا أدري أين الخطأ، هل في الأعلام المغربي ام في المغاربة. كنت أنتظر أن تقوم التلفزة ببث برامج لصالح التلاميد كما كانت تفعل في التمانينات، و أيظا إعادة بث المسرحيات المغربية.
على ما يبدو بعد كورونا هو ما قبل كورونا.
أصبحتم بخير
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29 - Leila الأحد 05 أبريل 2020 - 12:21
أتحدث باسمي واسم عائلتي كلنا نهتم بالموعد الإخباري على القناة المغربية في كل يوم وحتى من قبل ظهور هذا الوباء..سلوك ترسخ فينا أبا عن جد.
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30 - ملاحظة الأحد 05 أبريل 2020 - 12:21
هذه القنوات هي سبب الجهل والتخلف الذي نعيشه اليوم
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31 - عبد الحق الأحد 05 أبريل 2020 - 12:22
عندما أقرء عن هذه النسب.. أتعحب من أنني مغربي.
شخصيا لم يعد جهاز التلفا يشتغل الا قليلا جدا وان اشتغل فإن التفاط قناة مغربية يكون بسنبة ءقل من القليل.
توفر الأنترنيت و تدني مستوى القنوات المغربية يجعلنا نستغني عنها : ءقل من 5 دقائق في اليوم على اكثر تقدير نسبة مشاهدة القنوات المغربية
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32 - mostafa07 الأحد 05 أبريل 2020 - 12:23
قنواة الصرف الصحي التي ترقص على الام المغاربة فبالرغم من الظرف الصحي الوبائي الا أن سهرات الاسبوع لم تتوقف وصراحة لولا الحجر الصحي لماتوقفت مهرجانات العهر عن الشطيح والرديح وكانهم لا يهمهم حال الشعب لكن عزائنا هو ان الفيروس لا يفرق بين هذا وذاك .
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33 - عادل سمير الأحد 05 أبريل 2020 - 12:23
هل حالة الطوارئ سيتم تجديدها ام ستنتئ انشاء الله بادن الله 20ابريل
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34 - fahd الأحد 05 أبريل 2020 - 12:23
العنوان جميل لو كان بصيغة اخرى، لو كان هذا المرض يرد الإعتبار لكل المغاربة
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35 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الأحد 05 أبريل 2020 - 12:24
يُخيل لهم ان المغاربة عادوا لمشاهدة القنوات المغربية. فقط التلاميذ والطلبة المجبرين على متابعة دروسهم.. أما أخبار كورونا فالقنوات العالمية تبث كل جديد في لحظة
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36 - khalid faddani الأحد 05 أبريل 2020 - 12:26
المحتوى القيم هو ما يريده المتابع إن كان من خلال القنوات المحلية أو الأجنبية سواء على التلفاز أو على يوتيوب أو في مواقع التواصل. نريد منتوج توعوي جيد و نريد برامج إستقصائية فعالة تنهض بالمواطن و المواطنين و نريد نشرات أخبار تحكي ما يدور على أرض الواقع. التفاهة هي ما نحصده اليوم و قد شبعنا منها طيلة عقود من الزمن عافها المغاربة بالخصوص و كل الشعوب المقهورة بالعموم. تحياتي لملك البلاد على جهوده و تحياتي لجميع الأطقم الساهرة على مرور البلاد من هذا الخطر المحدق و السلام
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37 - متتبع! الأحد 05 أبريل 2020 - 12:26
الاعلام المغربي يجب أن يحترم عيون المغاربة وأسماعهم وأن يكون مواكبا لما يتعلمه أبناؤنا في المدرسة لا هادما لها "متى يبلغ البنيان يوما تمامه**إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم؟
متى نرى النجوم والأبطال الحقيقيين المغاربة من باحثين ومخترعين ومبدعين بدل من هؤلاء الكسالى الفاشلين الذين اطلق عليهم زورا "نجوما وفنانين"
الإعلام مسموعا أو مرئيا هو بمنزلة مدرسة ثانية ليس من هب ودبّ يدخلها ليعبث بعقول الناس ويقدم لهم الزبالة والصحالة.. حتى صرنا نرى أن أصحاب الشهادات والتخصص في الإعلام في صفوف البطالة، وأن من لا يعرف "كوعه من بوعه" يتصدر البرامج الساقطة سواء في التلفزة أو على أمواج الأثير!
والذين راهنوا على محاربة التطرف والتدين المتزمت بالمهراجانات والسهرات ووو.. فهم واهمون.. فقد هربوا من تطرف ليسقطوا في آخر.. فتحصين الشباب يكون بالتوعية وتعليم الناس دينهم الصحيح بعيدا المتنطعين وعن تحريف الغالين.. فالتدين "لا يجب أن يخيف" كما قالها ذات مرة في الدروس الحسنية وزير الأوقاف السيد توفيق.
فمتى تستفيقون من غفلتكم؟
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38 - سعيد الأحد 05 أبريل 2020 - 12:27
البارح بالليل في القناة الأولى بعد الاخبار سهرة الشطيح والغناء والرقص كان على القناة أن تحترم هذا الحزن والأسى الذي يمر به الشعب المغربي مع وباء كورونا الناس لديهم أسرهم في المستشفيات وهناك من ماتو بوباء كورونا ومع ذلك الأولى تبث الشطيح والغناء وهذا ينطبق على دوزيم الليلة البارحة وراء برنامج التوعية مع الصحافي سي صالح المتعلق بكورونا بثت دوزيم سهرة غنائية مملوءة بالرقص والشطيح دون أن تحترم مشاعر المغاربة المملوءة بالحزن من وباء كورونا سؤال لسيد صالح هذه السهرات المملوءة بالشيخات والمغنيين أليس خطر من وباء كورونا هل هذا لايسمى تجمع هل هذه السهرات ليس خطر على حياة الناس على السلطات المغربية إيقاف مثل هذه السهرات لأنها تشجع على الرقص في المنازل والاختلاط ندعو الله أن يرفع عنا البلاء اللهم اعفو عنا يارابي واشفي مرضانا ومرضى المسلمين ومرضى العالم كله اللهم احفظنا يارابي واعن الأطر الصحية والأمنية في عملهم ونتمنى من كل المواطنين البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلى الشارع فهذا خطر على صحتك وصحة أسرتك
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39 - Nomade الأحد 05 أبريل 2020 - 12:30
علاقة المغاربة مع التلفزيون العمومي ليست تصالحا. لأن المغاربة في هذه اللحظة محتاجون لأخبار بلدهم ومواطنيهم. فهم مضطرون لتتبعها على قنواتهم. ما يهم المغاربة على القناتين لا يعدو أن يكون بحثا عن مستجدات الوباء، والباقي صفر على صفر. من يتابع للاة العروسة؟ رشيد شو؟ سهرات الرداءة؟؟؟؟ يمكن الحديث عن التصالح لو تحسنت برامج القناتين. لكن وضعهما لم يتغير ولم يأت بجديد، سوى أخبار كورونا. حفظ الله الجميع.
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40 - محمد بنيعيش الأحد 05 أبريل 2020 - 12:31
ما نعيشه من مختلف الوقائع التي تميز عاداتنا وسلوكياتنا في ظروف الطوارئ الصحية الناتجة عن فيروس كورونا ...شبيهة تماما بإسلام رمضان لدى غالبية الناس في أداء شعائرهم و التزام صلواتهم وتلاواة مصاحيفهم و الحرص على التراويح و صلاة الفجر لإقترابها من وقت الإمساك ..وغيرها من الفرائض والعادات الرمضانية...لكن مع ليلة القدر يبدأ كثيرهم في الإستعداد النفسي لتغيير حياتهم من جديد و دخول مرحلة ما قبل رمضان ..والتحلل من جميع الشعائر الرمضانية لينغمسوا في عاداتتهم خلال باقي أشهر السنة الأخرى والتي يصبح فيهما آذان المغرب والفجر في عداد كان و لا قيمة لهما في برامج حياتهم اليومية...
تحياتي.
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41 - حنان الأحد 05 أبريل 2020 - 12:31
مجبورين نتفرجو فيهم ماشي حبا فهداك الاعلام تافه بما يقدمه نعرفو اخبار الوباء الدقيقة حيث مواقع التواصل ماشي ديما كلامهم صح
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42 - سعيد الأحد 05 أبريل 2020 - 12:34
فهل هذا إنجاز في حد ذاته؟
هذا واجب ومفروض ويجب نشر التوعية لينجح الحجز الطيبي وان يبينو المسافة بين الاشخاص اذا دعت ضرورة الخروج لالتبضع وان يوعو المحسنين طريقة إيصال المعونة ولن تكون هي بالداة مشكلة
لان الاحسان يكون بالعقل حتى لا يتزاحمو الناس. ولسوء الخظ هناك أناس ميسورين ويتخاطفون كالجياع
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43 - ايت هادي الأحد 05 أبريل 2020 - 12:35
النشرة الجوية فقط.. ...اما الباقي فهو فارغ دون جدوى. يوجد في النهر ما لايوجد في البحر....>>> اعني وسائل التواصل الإجتماعية
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44 - قولوا العام زين الأحد 05 أبريل 2020 - 12:36
والله حتى حشوما شي مسلسلات تفرج فيهم مع العائلة ولادك وواليدك وخوتك واش كاين شي دولة دايرة مسلسلات مغربية اوزيدنها بشهيوات شميشة وبنادم قاتلو الجوع دبروا شي حاجة على تاريخ المغرب افلام وتائقية باش بنادم أشد رجليه في الدار عيب وعار نت فرج في دوزيم كأنهم في كوكب آخر ادا استتنينا الاخبار
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45 - زهير الأحد 05 أبريل 2020 - 12:37
لا يا سيدي نحن مقاطعون لقنوات الصرف الصحي، عندنا القنوات الفرنسية و البلجيكية و السويسرية تغنينا عن تفاهة و رداءة قنواتكم التي هي أصلا موجهة الى الأميين و الاميات.
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46 - محمد الأحد 05 أبريل 2020 - 12:40
انا في نضري ايجمعوا الأولى و. 2m باش لعلا وعسى ايكونوا قناة متوسطة
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47 - mohamed chrif الأحد 05 أبريل 2020 - 12:48
واش اللي يتفرج فأخطر المجرمين و رشيد شا و التفاهات لخاوية غاتسناو منو يتفرج ف canal+ ههههه الصرف الصحي أحسن من قنواتكم

الله يعطينا وجوهكم
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48 - lahmouzi الأحد 05 أبريل 2020 - 12:48
بالفعل هناك متابعة للقنوات الوطنية ولكن السر وراء دلك يبقى هو الاحترافية التي اصبحت تتعامل بها القنوات الوطنية مع الخبر من مواكبة وتغطية وتحاليل , لدا وجب مستقبلا العمل بنفس الجدية والتركيز على المعلومة في وقتها حتى تكون مصالحة مع المواطنيين ، كما يجب الاهتمام بالصحفي وتمكينه من جميع الامكانيات لتسهيل عمله الصحفي والرفع من مستحقاته ، اتمنى ان لا تكون سحابة صيف عابرة وتختفي مع القضاء على وباء كورونا
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49 - المهاجرة الأحد 05 أبريل 2020 - 12:51
من الطبيعي ان يتفرجو الناس الى الاخبار
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50 - مواطن الأحد 05 أبريل 2020 - 12:56
الاخبار ولا شئ غير الاخبار البرامج الاخرى حامضة وليس لها طعم بعض الوجوه من كترة اقامتها وكترة اطلالاتها وتكرار برامجها كرهنا نشوفها وبعض المرايقية راكبين على موجة كورونا كرونا
كرونا مفهومة
الاستفادة من صندوق الضمان مفهوم
ووووووووووو بلا بلا بلا بلا استهبال
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51 - الرضوان الأحد 05 أبريل 2020 - 12:57
التفزة المغربية غنية عن التعريف ونقول لهم بصيغة الجمع لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون حسبنا الله ونعم الوكيل عند ربنا نختصمون...
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52 - ياسين الأحد 05 أبريل 2020 - 12:59
غالبية الناس كيتفرجو غير على قبل الجديد ديال الوباء اولا على قبل طرق الاستفادة شي حاجة اخرى قنواتنا تعيش فشلا ذريعا في تدبير البرامج، خصوصا القناة التانية باقا فنفس النمط و لم تتغير
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53 - عيسى الأحد 05 أبريل 2020 - 13:02
التلفزة اصبحت تحل محل المصباح لاضاءة المنزل بضوء خفيف و صوت لا يبالي له احدا اي اهتمام الا الراشدون وقت الاتصال بوزارة الصحة لنقل تطورات كورونا في المغرب.
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