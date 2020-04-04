"كورونيات" نعمان لحلو تشيد بأدوار أسرة التعليم

هسبريس من الرباط

في إطار سلسلة "كورونيات" التي أطلقها الفنان نعمان لحلو، أصدر الطفل آدم بلمقدم أغنية جديدة تحتفي بنساء ورجال التعليم، تزامناً مع المحنة التّي تعيشها المملكة جراء انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

الأغنية، التّي أداها خريج "فويس كيدز" آدم بلمقدم، اختار لها الموسيقار المغربي عنوان "الأستاذ هو الأوتاد.. صرخة تلميذ في زمن كورونا"، كتب كلماتها سعيد متوكل؛ فيما أشرف على توزيعها وتنفيذها يونس الخزان.

ويحتفي العمل الفنّي بأدوار المعلم والأستاذ في ظل الظروف الصحية الحالية التّي يعيشها المغرب، بعد توقيف الدراسة وتفعيل عملية التعليم عن بُعد، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التّي اتخذتها بلادنا من أجل مواجهة انتشار فيروس "كورونا".

وعن ثالث أعمال "كورونيات"، قال الفنان نعمان لحلو: "تحية للأستاذ.. إذا ما المعرفةُ ارتقت وإذا ما العلمُ ساد سنصنع المعجزات.. تحية لمن أعطى من دمه واقتطع من أعصابه لكي ينير دروب الحياة.. الوطنُ مدينٌ للأستاذ، وتكريمه أضحى من أوجب الواجبات.. ولعلّ رمزية الأستاذ ما جعلتنا اليوم نغني له؛ هذه صرخة تلميذ يعترف في عز المحنة بأن الأستاذ المُربّي هو طوق النجاة".

وأضاف صاحب فكرة كورونيات: "السلسلة الغنائية مساهمة لإشعاع خيط من الأمل للعائلة والإنسانية المغربية"، مؤكداً أنّ الفيديوهات التّي يتم نشرها من إنتاج خاص لفريق العمل، ولا يتقاضى عنها أي مُقابل لا من الإذاعات ولا من يوتيوب".

ويخوض لحلو معركة التحسيس ضدّ وباء "كوفيد-19" من خلال سلسلة "كورونيات"، وقال في لقاء تواصلي تمّ بثه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نعيش فترة انتقالية لا بّد من توثيقها، كشفت عراقة الأمة المغربية وقيم التضامن والتآزر خلال هذه الفترة"، مشدداً على أنّ "هذه المرحلة ستعيد خياراتنا في الاقتصاد والسياسة والثقافة والفن".

ويعتبر عمل خريج "ذا فويس كيدز" في موسمه الأخير ثالث أغاني "كورونيات" بعد أغنية هدى سعد "الرجا في الله"، التّي تحيي من خلالها رجال الأمن والصحة على مجهوداتهم في ظرف "كورونا"، وقبلها أصدر نعمان لحلو أغنية بصوته بعنوان "وقت الشدة فينا طيبة فينا معدن لازم يبان".