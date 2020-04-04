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الرئيسية | فن وثقافة | "المكتبة الوطنية للمملكة" تنوع "العرض الإلكتروني"

"المكتبة الوطنية للمملكة" تنوع "العرض الإلكتروني"

"المكتبة الوطنية للمملكة" تنوع "العرض الإلكتروني"
هسبريس - و.م.ع
السبت 04 أبريل 2020 - 13:08

أعلنت المكتبة الوطنية للمملكة المغربية عن تنويع العرض المكتبي وتمكين المنخرطين من الاستفادة من باقات إلكترونية تتضمن آلاف الكتب والمجلات والمواد المرقمنة، والتي ستتيح بالدرجة الأولى للباحثين والطلبة الباحثين والتلاميذ والمهتمين إمكانية الإطلاع على الكتب والمصادر والمراجع في مختلف المجالات والتخصصات العلمية خلال فترة الحجر الصحي.

وأوضح بلاغ للمكتبة الوطنية أن هذه المبادرة تندرج ضمن المجهودات المبذولة في إطار التدابير الاحترازية المتخذة على المستوى الوطني للحد من انتشار وباء "كوفيد 19"، وكذلك حرصا على استمرارية المرفق العمومي وضمان تقديم الخدمات للمرتفقين.

وأضاف المصدر ذاته أنه بإشراف من مدير المكتبة الوطنية، تمكن أطر المؤسسة بتعاون مع مزودي الباقات الالكترونية من وضع مجموعة من المنصات والموارد الرقمية عن بعد وبالمجان لجميع مرتفقيها.

ويتعلق الأمر بالباقات الالكترونية التالية: EBSCO وCAIRN وLexis Nexis وHarmathèque وDALLOZ .

وأشار البلاغ إلى أن المكتبة خصصت، بالنسبة للراغبين في الاستفادة من هذه الخدمات المجانية، الموقع الالكتروني للمؤسسة الذي يمكن الولوج اليه عبر الرابط الخاص بها.

كما يمكن الاستفادة من هذه الخدمات عبر استعمال صفحة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالفايسبوك.

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