24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3907:0713:3517:0519:5521:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. المستشفى العسكري ببنسليمان (5.00)

  2. موجة انتقادات تنهال على منتجي الأفلام المغربية (5.00)

  3. سَتَرَى سِبَاعَ عَرِينِها كَيَرابِعٍ (5.00)

  4. رصيف الصحافة: المغرب يحتاج ظهور "تحاليل كورونا" في 30 دقيقة (5.00)

  5. فيروس كورونا يغير المجتمع التقليدي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | المكتبة الوطنية بعروض رقمية في الطوارئ الصحية

المكتبة الوطنية بعروض رقمية في الطوارئ الصحية

المكتبة الوطنية بعروض رقمية في الطوارئ الصحية
هسبريس - وائل بورشاشن
الأحد 05 أبريل 2020 - 12:18

سعيا إلى توفير الكتب والمصادر والمراجع التي يحتاج الباحثون والطّلبة الباحثون والتلاميذ وعموم القرّاء الاطّلاع عليها في مختلف المجالات والتخصصات، بادرت المكتبة الوطنية للمملكة المغربية إلى تمكين منخرطيها من الاستفادة من باقات إلكترونية تتضمّن آلاف الكتب والمجلّات والموادّ المرقمنة.

كما أعلنت المكتبة الوطنية أنّ من بين إجراءاتها المواكبة للحجر الصحي المفروض بالبلاد، للحدّ من انتشار وباء "كوفيد - 19"، "كتب مسموعة تُمَثِّلُ عيون الثّقافة الإنسانية بالعربية والفرنسية والإسبانية والإنجليزية"، إضافة إلى "إبداعات موجّهة إلى الأطفال"، وهي الباقة التي سيتمّ إغناؤها باستمرار "من أجل إمتاع ومؤانسة أصدقاء المكتبة الوطنية".

وتتيح المكتبة الوطنية للباحثين وعموم القرّاء ولوج مجموعة من المنصّات والموارد الرقمية تتضمّن آلاف المراجع والمصادر التي يمكن لجميع مرتفِقيها الاطلاع عليها عن بُعد، وذكرت في بلاغ لها أنّ الاستفادة من هذه الخدمات المجّانية متاح عبر موقعها، أو عبر صفحتها على موقع التّواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال محمد الفران، مدير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، إنّها قد وفّرت "مكتبة صوتية ومجموعة من الكتب التي يمكن أن يسمعها من لا يستطيع القراءة".

وأضاف الفران، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ المكتبة قد تفاوضَت مع مجموعة من الناشرين سمحوا لها باستعمال خمس باقات فيها العديد من الكتب، في جميع المجالات، يمكن لمن دخل عبر موقع المكتبة الوطنية قراءتها.

وحول مبادرة رقمنة وثائق ومخطوطات وكتب ومجلّات المكتبة وإتاحتها للقرّاء خلال فترة الحجر الراهنة، قال الفران إنّ كلّ ما تتوفّر عليه المكتبة الوطنية مرقمَنا قد أتاحَته على موقعها، وهو قابل للتّحميل، وزاد أن إتاحة الباقات مكمّل لهذا، وهو عمل ضخم بالنسبة إلى الطلبة والتلاميذ والطلبة الباحثين الذين يعدّون أطروحاتهم للدّكتوراه؛ لأنهم سيجدون فيه جميع الكتب والمقالات التي يمكن أن يحتاجُوها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - khedji abdellah الأحد 05 أبريل 2020 - 12:42
العنوان الالكتروني للمكتبة حتى يتسنى لنا الدخول
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
2 - سليم الأحد 05 أبريل 2020 - 12:52
بادرة خير لا تحتاج لجائحة لكي تخرج إلى الوجود إذا ما أردنا بناء مجتمع المعرفة. فيمكننا أن نتقشف في أمور كثيرة ترفيهية و تكميلية وتحسينية...أما المعرفة فهي ضرورية ضرورة الماء والهواء. إن المجتمعات لا تبنى بالضحك والهزل والتفاهة، بل بالقضاء على الجهل وغرس القيم ...والمكتبة الرقمية المجانية المعممة على جميع المؤسسة مطلب حيوي لا محيد عنه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.