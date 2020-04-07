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الرئيسية | فن وثقافة | غرفة المنتجين توضح بشأن مراسلة رئيس الحكومة

غرفة المنتجين توضح بشأن مراسلة رئيس الحكومة

غرفة المنتجين توضح بشأن مراسلة رئيس الحكومة
هسبريس من الرّباط
الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 09:48

نفت الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام خبرا تطرّق لمراسلة وجّهتها إلى رئيس الحكومة، وبيّنت أنّ الرسالة تتحدّث عن المهنة ككلّ وعن قطاع السينما والثقافة.

ونفت الغرفة بالمطلق أن تكون قد تطرّقت في رسالتها لدعم المنتجين فقط، لوعيها بهشاشة وضعف القطاع ككلّ، ولهذا تحدّثت عن المهنة، وقطاع السينما، وهو ما لا يشمل المنتجين فقط، بل المؤلّفين، والممثّلين، والمخرجين، والتقنيين، والموسيقيّين، ومُؤَجِّري المعدّات، والمموّنين، وحراس السيارات، وغيرهم ممّن تطول اللائحة بذكرهم.

وذكرت الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام أنّها واعية بهشاشة قطاع السينما والثقافة، وضعف نماذجه الاقتصادية وتمويلاته، لذا رأت من الضروري تنبيه السلطات العمومية إلى قطاع حيوي يهدَّد بالنسيان. واستحضرت في هذا السياق ما كتبته في رسالتها إلى رئيس الحكومة، من كون "مجموع القطاع في فوضى تامّة، ولا نرى أفقا خلال وبعد الحَجر".

وقد أثارت الرسالة ما تمثّله الثقافة والسينما من قاعدة هوياتية حقيقية للمجتمع المغربي، وما يوفّره الترفيه كقطاع اقتصادي من آلاف فرص الشغل التي تساهم في إنتاج ومشاركة وتوزيع سلع وخدمات ثقافية "تجاه مواطنينا".

وتحدّثت الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام في رسالتها الموجّهة إلى رئيس الحكومة عن النتائج الكارثية للوضع الحالي على شركات الإنتاج والقطاع السينمائي، موردة أنّ الثقافة عامة، والسينما خاصة، عامل ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - سعيد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 09:56
مثل هذه المطالب لا تشجع المواطين للمساهمة في صندوق كورونة الكل يطالب بنصيبه من الصندوق اذن من سيتبرع فيه ,الصندوق احدث لتجهيز المستشفيات لمواجة الوباء وايضا مساعدة الفئات الهشة
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25
2 - المخلوف الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 10:12
لو صرفت الاموال التي تخصص لاقتناء الافلام الخارجية،والتي لاتمت لثقافتنا بصلة،في تشجيع الطاقات و المنتوج الوطنين،لكانت النتائج افضل مما نحن عليه
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11
3 - الواقعي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 10:17
انا لي كنعرف ان المنتج هو مول الشكارة .يعني هو الممول.يعني ما من حقش تطلب من صندوق دعم الفقراء و اللي فقدو عملهم .و ما تخباش ورا الممثلين و العاملين باش تطلب
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17
4 - احميدة الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 10:23
الكذوب في الكذوب يساوي التهرب من المساهمة في الصندوق المحدث حشوما اعليكم أموالكم واموال المغنيين والرياضيين بصفة عامة لا تعد ولا تحصى الله يعفوا اعليكم من النفاق.
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5
5 - مصطفى الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 10:33
قالوا في البيان " وحراس السيارات" !!!!
شحال غادين تعطيوهم إذا لا قدر الله أخذتم الدعم ؟ هذا هو الضحك على الذقون
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