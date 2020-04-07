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الرئيسية | فن وثقافة | فنانون يراسلون النيابة العامة بشأن "فيديو تحريضي"

فنانون يراسلون النيابة العامة بشأن "فيديو تحريضي"

فنانون يراسلون النيابة العامة بشأن "فيديو تحريضي"
هسبريس - وائل بورشاشن
الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:07

توصّلت النيابة العامّة بشكاية من نقيب مهنيي الفنون الدرامية حول "سبّ وقذف وتكفير وتخوين وتحريض على كراهية الفنانين" في مقطع مصوّر منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر مسعود بوحسين، رئيس نقابة مهنيي الفنون الدرامية، أنّ هذا الفيديو "وصل درجة كبيرة من السب والقذف والتكفير والتحريض على الكراهية"، ويتضمّن "مسائل تدخل في إطار الجرائم ولم تبق متعلّقة بحرية التعبير أو شيء من هذا القبيل".

وزاد النقيب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "هذا رأي متطرّف يعكس رأيا ساد في هذه المرحلة تجاه الفنانين. وربما للناس فكرة خاطئة عن المجال الفني ويظنّون أنّ جميع الفنانين أغنياء، أو أنّهم متخَمون دعما؛ بل هناك آراء متطرّفة تصل إلى حدّ إسقاط صفة المواطنة عنهم، وكأنّهم ليسوا مواطنين مغاربة".

وذكر بوحسين أنّ من بين هؤلاء الفنانين أناس محتاجون، ومن بينهم من توقّفت أعمالهم، مثلما جرى في العالم كلّه، في وضع معروف على المستوى العالَمي نظرا للوضع الخاصّ للفنّانين ودخلهم غير المنظّم، وهو ما تحدّث عنه الدستور المغربي في فصله السادس والعشرين حول تنظيم هذا المجال بكيفية مستقلّة، نظرا لخصوصيّته.

ويضيف المصرّح: "يتوهّم البعض أنّ الفنانين كلّهم نجوم ومعروفون، وينسون أنّ هناك فئات واسعة من المواطنين الذين يتعاملون معهم، ومن بينهم من يشتغلون في أعراسهم، وفي المقاهي وغيرها، وهي فئات تدفع الضرائب وتشارك في الاقتصاد، وبالتالي تكون مطالب دعمها عادية ومعقولة".

وشدّد بوحسين على أنّ حديث النقابة والفنانين ليس إلا عن دعم الفئات الهشّة، لأن الفئات التي لها دخل قارّ والفئات الغنية ساهمت وقامت بمجهودات تشكر عليها؛ وبالتالي "لا مجال لهذا الخلط أو تصفية الحسابات".

واستحضر رئيس نقابة مهنيي الفنون الدرامية "وجود جهات مناوئة للديمقراطية وانفتاح المغرب، تستغلّ هذا الوضع"، وزاد: "انطلق هذا أساسا منذ دعوة بعض الفنّانين إلى إنشاد النشيد الوطني من شرفات المنازل"، ثم تساءل: "في ماذا يضرّ الناس أن يغنّي الناسُ النشيد الوطني؟ وأي عيب في هذا لتكون عليه مثل ردّة الفعل التي جرت؟..كان من الممكن تأدية النشيد الوطني والابتهالات بعد ذلك بشكل عاد وطبيعي، لأن كلّنا مواطنين، وكلّ منا يعبر كيف أراد، والأساس أن يكون المواطنون سواسية ومجنّدين أمام هذه الجائحة، ولا مجال لتصفية حسابات".

واستدرك بوحسين: "نعرف أنّ هذا الرأي محدود، ولا يعكس رأي عامّة المجتمع، لأن لهم علاقة جيّدة بالفنانين، الذين يقبلون انتقادات جمهورهم، وهذا طبيعي لأن الشخصيات العمومية تكون معرّضة للنّقد والتصويب؛ ولا مشكل في هذه الناحية، بل من حقّ الجمهور انتقاد فنانيهِ وقول ما لا يراه جيدا فيهم، دون أن يصل الحدّ إلى تصفية الحسابات وإبداء الآراء المتطرّفة حتى في ما يخصّ دور الثقافة والفنّ في المجتمع، والتكفير وزرع الفتنة، فبأي حقّ يقال هذا؟".

لهذا السبب، يسترسل بوحسين مبيّنا: "وجّهنا شكاية إلكترونية، وللأسف نجد أنفسنا في هذه الوضعية. ومثل هذه المسائل يجب أن تقف لأنها مضرّة بشريحة من المجتمع، وتزرع الفتنة في وقت لا يجب زرعها بين أطياف المجتمع، وفيها تحريض على الكراهية بشكل صريح وواضح ضدّ الفنّانين، وتشكيك في وطنيتهم، وهم بريئون من هذا كلّه"، وزاد: "من عنده ما يساهم به فقد ساهم، ومن يستطيع التوعية قام بذلك. وأعرف الكثيرين الذين لا يريدون نشر قيمة ما ساهموا به رغم أنّها مبالغ كبيرة؛ فيما يطالب الفنانون الذين ليس بمقدورهم ذلك بحقّهم مثل باقي المواطنين، زيادة على مالهم المقفل عليه الذي يجب أن يتسلّموه".

وذكر نقيب مهنيي الفنون الدرامية أن "الجائحة" فرصة للفنانين ليعيدوا ترتيب أوراقهم، ويعرفوا أهمية تقنين المهنة وتنظيمها؛ وأضاف شارحا: "يمكن للفنانين الاستفادة من الحجر بدرجة أولى، ليس لأنّهم مخطئون، بل لأنهم لم يكونوا ينتبهون إلى إمكانية وجود بعض الأطراف في المجتمع التي لا تنظر إليهم بعين التقدير والاحترام".

وزاد بوحسين: "طبعا لا نشجّع الرداءة التي يمكن أن تصل حدودا غير معقولة في وسائل التواصل الاجتماعي، لكن يجب ألا يخلط الناس بين الكائنات الافتراضية التي لا علاقة لها بالفنانين، وبين الحياة الفنية، لأن الفنان مثل باقي المواطنين له حقوقه وواجباته، ويمكن أن يصيب ويخطئ، ولكن لا يجب أن يخلط الناس ويستغلّوا بعض المواقف للسبّ والشّتم".

ويضيف نقيب مهنيّي الفنون الدرامية أنّ هناك فيديوهات أخرى منشورة أقلّ حدّة، وتدخل في نطاق حرية الرأي والتعبير، ثم زاد: "لكن الإشكال هو تصفية الحساب والوصول إلى حدّ السبّ والقذف والتجريح والتحريض على الكراهية والتخوين والتّكفير، وهو ما يتضمّنه الفيديو المشتكى منه. ولهذا وجّه الفنانون رسالة إلى رئيس النيابة العامّة ويتمنّون أن يتدخّل لأنّ لديهم مشكلا حقيقيا".

تجدر الإشارة إلى أن نقابة مهنيي الفنون الدرامية سبق أن راسلت رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ملتمسة النظر في إمكان اتخاذ إجراءات استعجالية تهمّ المهنيين الذين خلّفت الإجراءات المتخذة للحدّ من انتشار فيروس "كورونا" آثارا اجتماعية سلبية عليهم.

كما نفت الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام، في سياق متصل، أن تكون تحدّثت في رسالة لها إلى رئيس الحكومة عن دعم المنتجين فقط، قائلة: "الرسالة تتحدّث عن المهنة ككلّ وعن قطاع السينما والثقافة، وتطرّقت، لوعيها بهشاشة وضعف القطاع ككلّ، عن المهنة، وقطاع السينما، وهو ما لا يشمل المنتجين فقط، بل المؤلّفين، والممثّلين، والمخرجين، والتقنيين، والموسيقيّين، ومُؤَجِّري المعدّات، والمموّنين، وحراس السيارات، وغيرهم ممّن تطول اللائحة بذكرهم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - محمد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:19
إذا كان فنا هادف ويحترم ثقافة المجتمع نحن نرحب به ولكن مع احترامي لجميع الفنانين ان تفاهة هي السائدة و أغلبية الشعب لا يشعر بأن هناك فن اصلا و لأنه ابتعد عن روح البلد ووجدانه و انتشرت الخزعبلات الفن ينحدر إلى الحضيض
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198
2 - وطني غيور الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:20
لم أشاهد او استمع لهذا الشخص حتى أعلق على هذا الموضوع لكن بالمقابل ماذا استفدنا من هذا الكم الهائل من المغنيين و المغنيات و الراقصون و الراقصات في هذه المحنة ، انا هنا لا اعمم فهناك خيرون لكن الأغلبية غثاء كغثاء السيل
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197
3 - سعد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:20
الى الفنانين ساعدوا بعضكم البعض وأتركوا الصندوق لاهله
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156
4 - موغرابي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:21
شاهدت ذلك المقطع في الحقيقة كان مبالغ فيه ليس بتلك الطريقة تصلح الأمور من حقك ان تعبر عن رايك بدون سب ولا قدف لذا يجب على بعض الأشخاص قبل تسجيل اي شيء ان يكون ملما بما ستؤول إليه العواقب كما وقع لمي نعيمة و مولات القطران(ألف تخميمة و تخميمة و لا ضربة بتلمقص )
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23
5 - Bouallou khadija الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:24
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
الله وحده الذي يحَاسِب وليس نحن والله وحده يعلم بسرائر الصدور وما يخفى فلا يجب أن نَسُبَّ بعضنا البعض كلنا مسلمين وكلنا بشر سواسية لا نختلف الا بتقوى القلب وكلنا خطاؤون والكمال لله سبحانه وتعالى.
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18
6 - mati الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:25
لا للقدف و السب لاي كان اما عن الفقر والحاجة هناك مساعدة من الدولة لمن يتوفرون على بطاقة راميد و الفنانون ليسوا استتناءا
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35
7 - جريء الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:26
اغلبنا يحب الفنانة، و نحن ضد التلفزة و المسؤلين الذين يعطونهم اكثر من اللازم على حساب العلم و المعرفة، مثال 2m كرهتنا فالفن.
وهناك فءة من لهم نقد ادولوجية ظلامية، كالشيخ النعيم.
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2
8 - Yassine الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:27
سيدي نقيب مهنيي الفنون الدرامية، من فضلك رسالتك فيها كثير من الإرتجالية و خلط الأوراق إلى درجة أنني لم أستوعب ماذا تريد أن تقول و على من تريد أن تجيب، خلاصة القول راه البلاد ماشي فالفن و الفنانة دابا ختم على الأقل الرسالة ديالك بالله يخرج هاد جايحة على خير
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62
9 - حسن الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:29
، معدناش الخاطر دبا لي شي فن ،تكلم الفنانون بما فيه الكفاية واكتسحوا شاشات وسهرات التلفزة و اليوتوب،دابا دعونا ننصت للعلماء و الخبراء،و نقدر عمل السلطات و الاطباء والممرضين وعمال النظافة..... حتا في زمن الازمنة أرادوا اقحام انفسهم في المشهد،،،فرنسا يصفقون كل يوم لخط الدفاع الاول ناس ناس الميدان، اولا تستطيعوا حتا الإنتظار..
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103
10 - زياد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:48
كلنا نعلم أن هناك فنانون أغنياء ولم يساهمو فصندوق كرونا....أين هي روح لمواطنة ...يكتفون بقول بق فدارك ...!!!!!؟؟
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51
11 - بالزربة الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:52
الفن هوا منين تتفنن فايجاد شي لقاح او و سيلة تفيد بها البشرية
اما تمثل عليا و نمثل عليك راه سالا داك شي
غتضمس الكارطة مزيان من بعد الوباء و كل واحد غا يشد الحجم الحقيقي ديالو
المغني و لفنان و لا عب الكورة و المدرب و المهرجان سمحولينا و بالزربة
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47
12 - عبدالواحد الأربعاء 08 أبريل 2020 - 00:06
في زمن الحجر الصحي لا وجود لمصطلح الفن لا فائدة ترجى منه نحن الآن بحاجة إلى الصحة والأمن والتعليم اما غير ذلك فهو مضيعة للوقت
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42
13 - sohail الأربعاء 08 أبريل 2020 - 00:07
يجب معاقبة الشخص الذي كان يسب الفنانين اما اذا كان هناك فنان في حاجة إلى مساعدة فهناك وسائل لمعرفة المحتاج من غيره وهم ابظا مواطنون والصندوق فهو لجميع المحتاجين
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-32
14 - صاحب القلم الأحمر الأربعاء 08 أبريل 2020 - 00:10
هذاك الشخص صاحب الفيديوا تجاوز حده كثيرا وهو بذلك يريد أن يزرع الحقدوالكراهية بين ابناء الشعب المغربي الشي الذي نرفضه جملة وتفصيلا خصوصا في هذه الظرفية الصعبة التي يمر بها بلدنا الحبيب ،يجب على السلطات المختصة ان توقفه عندحده
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-34
15 - allessandro nesta الأربعاء 08 أبريل 2020 - 00:12
اهلا وسهلا بكل فن وفنان يسعى من خلال أعماله تمرير رسائل هادفة تروم وتساهم في الاصلاح التتموي والفكري للمجتمع.. لكن شخصيا فنحن من النادبين الماقتين لكل الخزعبلات والتفاهات التي ترتدي حجاب الفن وتتستر وراءه..
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2
16 - 3arafa الأربعاء 08 أبريل 2020 - 00:12
استمعت للفيديو واعرف صاحبه وليس هذه هي المرة الأولى التي يتطاول فيها على الناس وينعتهم باقبح النعوت..هو دائما يعترف بكونه إنسان امي...لكنه سليط اللسان ويتقن السب والشتم ..يضع نفسه في مرتبة الفاهمين ولا احد تسول له نفسه أن يوقفه عند حده...يمكنك الانتقاد لكن تقيد بالقانون..ليس من حقك أن تنعث كل الفنانيين بالرذيلة وجماعة السكايرية و تصف بنات الناس بالعهر...وفي فيديو اخر يصف رؤساء الجماعات بالبغال وقد كان في بدايته يتطاول على النظام ايام حراك الريف ويحرض سكان سوس على الخروج للتظاهر ويصفهم بالخوافة..لكن بعد قضاء ه لفترة سجنية انقلب تماما وأصبح يسب الشعب...المهم السيد داوي خاوي وداير فيها راسو فاهم وهو خارج من الابتداءي...هل تعرفون من يكون..انه صاحب مقولة زريعة القنب. ارجو أن تنشر هسبريس
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-3
17 - هلال الأربعاء 08 أبريل 2020 - 00:38
ادا كنت غنانا ومبادئك تتبنى على المسامحة وفرجة المواطن يجب عليك ان لا تبالي لانك فنان والفن اضن انه علمك ان تتجاهل
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2
18 - سعيد الأربعاء 08 أبريل 2020 - 00:44
إذا وجد الفنان نفسه في وضع مزري في ضل هذا الوباء فليستفد من CNSS أو من دعم المالي لأصحاب بطاقة راميد كباقي المواطنين المغاربة
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4
19 - med الأربعاء 08 أبريل 2020 - 00:50
صراحة لم أشاهد قط فنا خلاقا في وسائل الإعلام الوطنية مع كامل الأسف، وغالبية من يدعون الفن هم فئة عادية من الشعب تعلمت فنها تلقائيا وهو في غالب الأحيان يؤدى بشكل انزعاجي وكله ضجيج فارغ. واتمنى ان يستفيد الجميع من هذه الهزة لكي يصحو الفنانون لاثراء الأمة بفن يساهم فعليا في بنائها.
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4
20 - ابو اريج الأربعاء 08 أبريل 2020 - 00:53
استمعت الى هذا الفيديو والمني كثيرا اذ انه كله سب وقذف وقلة ادب ...ولعن و تخوين ووووو...من حقه ان ينتقد ولكن ليس بالطريقة التى جاء بها الفيديو ... نحن المغاربة لنا هم واحد الان وهو هذه الجائحة وحولها ندندن جميعنا ...كلنا يجب ان نتوحد ونتوجه الى الله عز وجل بالدعاء كي يبعد عنا هذا البلاء ...والوقت لا يسمح بالسب وفتح ملفات كهاته ...
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-1
21 - mossa الأربعاء 08 أبريل 2020 - 01:21
اقول للسيد بوحسين هدا هو الجمهور الدي كونت روحه واحاسيسه وادواقه اجيال من الفنانين الدين مروا ويمرون حاليا في الساحة الفنية ويقول المثل المغربي ادا اردت السيد فلان فيجب ان تقبله بزعيقه .ان الفن الحقيقي هو ما نصبوا له حين نقرأ روائع تشيكوف وطرق ستانيسلافسكي في تكوين الممثل بحيث الطموح الى الشخصية الطاهرة النمودجية التي تبقى خاصية مطبوعة في شخصية الفنان الحقيقي خارج الركح والمنابروكيف يتعامل في يومياته العادية لما يفرض التساؤل نفسه هل هو وصولي كالوصوليين او تطفل على الميدان لما سمع وهو مقبل على شهادة الباكالوريا بان هدا النوع من المهن يمكن ان يجعل له اسم تردده جميع الالسن وتتغنى به جميع الانغام ان الفنان الحقيقي هو الدي يعرف بانه اختار ميدان الالتزام وانهى حياته في باب المساءلة والحرس على التواهان في الانانية وربما هدا الدي يؤكد عليه استانسلافسكي هندما يقول لتلميده اقتنص 95 في المائة من الصدق فالصدق ليس في التمثيل وحده بل في الحياة مع الناس ومادا تمد لهم من مادة
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3
22 - محمدين الأربعاء 08 أبريل 2020 - 01:25
يمكن تصنيف هدا " الانتقاد"بانه يعبر عن
وطنية صادقة وحب كبير للمغرب والمغاربة،
واذا كانت الوسيلة (الفيديو) فيها حماس
واندفاع مبالغ فيه،فان الغاية نبيلة .وكان
من الافضل التغاضي عنه خصوصا في
هذه الظرفية التي تحتاج الى صرف كل
الجهود فيما يتعلق بصحة المواطنين ،
اضافة الى هذا فان للمغاربة حس ووعي
كبيرين يميزون به بين الغث والسمين،،،
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4
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