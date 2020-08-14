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الرئيسية | فن وثقافة | الموت يغيّب الفنانة المصرية شويكار عن 82 عاماً

الموت يغيّب الفنانة المصرية شويكار عن 82 عاماً

الموت يغيّب الفنانة المصرية شويكار عن 82 عاماً
هسبريس من الرباط
الجمعة 14 غشت 2020 - 14:41

توفيت الممثلة المصرية شويكار، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 82 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض، وفقا لما أعلنته نقابة المهن التمثيلية.

ولدت الفنانة المصرية شويكار إبراهيم طوب صقال لأب مصري من أصول تركية، وأم شركسية، في محافظة الإسكندرية شمالي مصر في عام 1938.

وشاركت الفنانة المصرية الكبيرة في العشرات من الأعمال الفنية الكوميدية سواء كانت أفلامًا سينمائية أو مسرحيات مع زوجها الراحل الفنان فؤاد المهندس، وشكلًا ثنائيًا كوميديًا أثرى الساحة الفنية في مصر والمنطقة العربية بالعشرات من الأعمال التي لازالت باقية حتى الآن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - نادية الجمعة 14 غشت 2020 - 14:55
" كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة " تعازينا للشعب المصري.
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49
2 - الحااااج محمد الجمعة 14 غشت 2020 - 14:55
الله يرحمها ممثله جميلة واداءها رائع وابدعت في الزمان الجميل اللهم اغفر لها وارحمها يا رب العالمين
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51
3 - Dounia Hasnaoui الجمعة 14 غشت 2020 - 14:57
إنا لله و إنا إليه راجعون الله يرحمها
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41
4 - khalid الجمعة 14 غشت 2020 - 14:57
كانت ممثلة جميلة ربي يرحمها و يغفر لها
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36
5 - عبد الجليل من الزمامرة الجمعة 14 غشت 2020 - 15:04
انا للله و انا إليه راجعون.....
اللهم اغفر لها و ارحمها و تجاوز عنها يارب.
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23
6 - بنت الرباط الجمعة 14 غشت 2020 - 15:10
الله يرحمها ويغفر ليها ويتجاوز عنها ويثبتها عند السؤال. كلنا راحلون ....انا لله وانا اليه راجعون
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23
7 - مغربية وافتخر الجمعة 14 غشت 2020 - 15:15
الله اكبر انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمها ويغفر لها .
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20
8 - السعيدي الجمعة 14 غشت 2020 - 15:20
فنانة محبوبة ورائعة، تذكرنا بأيام الزمن الجميل، رحمة الله عليها، إن لله وإن إليه راجعون.
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23
9 - ع-ع الجمعة 14 غشت 2020 - 15:21
انا لله وانا اليه راجعون. الدوام لله.ما يدوم حال.الدنيا غدارة....
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14
10 - ع-ع الجمعة 14 غشت 2020 - 15:21
انا لله وانا اليه راجعون. الدوام لله.ما يدوم حال.الدنيا غدارة....
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10
11 - souad الجمعة 14 غشت 2020 - 15:41
ان لله وانا اليه راجعون الله يرحمها
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14
12 - الضو الجمعة 14 غشت 2020 - 15:45
ان لله راجعون انعي اشعب المصري والوطن العربي في فقدان هذه الفنانة الجميلة والقديرة التي لازلت استمتع الى الان باعمالها خاصة مع الأستاد فؤاد المهندس الثنائ الذي جمعه الحب والفن
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12
13 - abdel الجمعة 14 غشت 2020 - 15:51
الله يرحمها برحمته الواسعة وأسكنها فسيح جناته
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12
14 - داوي خاوي الجمعة 14 غشت 2020 - 15:57
رحمة الله عليها وغفر الله لنا ولها ، غير هو رسالة للممثلين الاحياء راه اخرها شبر وكفن ، انتبهو الى ماتقدمونه الى مشاهديكم ، انتم مسؤولون وكل مسؤول محاسب ، اغلب المسلسلات والافلام والبرامج لا تراعى فيها المرجعية الدينية هذا ان لم نقل انها تساهم في هدم هذا الدين .
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17
15 - احمد الجمعة 14 غشت 2020 - 16:06
الاوراق تتساقط تباعا. تغمدها الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته. وانا لله وانا اليه راجعون.
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10
16 - مغربي الجمعة 14 غشت 2020 - 16:18
الله ارحمها واغفر لها هده هي الدنيا الممثلون المصريون القدامى لم يبقا منهم سوى ثلاثة أو اربعة
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10
17 - حكيم الجمعة 14 غشت 2020 - 16:43
رحم الله الفنانة الكبيرة شويكار
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8
18 - عبده/ الرباط الجمعة 14 غشت 2020 - 16:44
رحمها الله و غفر لها... ذكريات و عمر ولى
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5
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