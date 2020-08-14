الموت يغيّب الفنانة المصرية شويكار عن 82 عاماً

هسبريس من الرباط

توفيت الممثلة المصرية شويكار، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 82 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض، وفقا لما أعلنته نقابة المهن التمثيلية.

ولدت الفنانة المصرية شويكار إبراهيم طوب صقال لأب مصري من أصول تركية، وأم شركسية، في محافظة الإسكندرية شمالي مصر في عام 1938.

وشاركت الفنانة المصرية الكبيرة في العشرات من الأعمال الفنية الكوميدية سواء كانت أفلامًا سينمائية أو مسرحيات مع زوجها الراحل الفنان فؤاد المهندس، وشكلًا ثنائيًا كوميديًا أثرى الساحة الفنية في مصر والمنطقة العربية بالعشرات من الأعمال التي لازالت باقية حتى الآن.