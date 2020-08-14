24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
14/08/2020
الأيام القادمة
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:10
|06:45
|13:37
|17:14
|20:20
|21:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- هذه أسباب تحويل ملعب إلى "باركينغ" بالمحمدية
- متاحف المغرب تتعهّد باستعادة تراث بيروت المتضرّر
- رسالة تنقل مشاكل مساعدين طبّيّين لوزير الصحة
- توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة في المغرب
- الزفزافي يرحب بـ"قنوات الحوار" مع الدولة لطي ملف "حراك الريف"
رصيف الصحافة: شهادات صادمة عن "وفيات كورونا" بأقسام الإنعاش (5.00)
المغرب يتصدّر شمال إفريقيا والشرق الأوسط في صناعة السيارات (5.00)
- نقابة تُحذر من كارثة وبائية في المدارس وتقترحُ التعليم بالتناوب - (76)
- الزفزافي يرحب بـ"قنوات الحوار" مع الدولة لطي ملف "حراك الريف" - (74)
- هل يفضل المغرب اللقاح الروسي في سوق أدوية دولية متقاطبة؟ - (71)
- "كورونا" يقتل 28 شخصا في يوم واحد .. والحالات الخطيرة ترتفع - (64)
- المغرب يتصدّر شمال إفريقيا والشرق الأوسط في صناعة السيارات - (55)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
الموت يغيّب الفنانة المصرية شويكار عن 82 عاماً
الجمعة 14 غشت 2020 - 14:41
توفيت الممثلة المصرية شويكار، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 82 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض، وفقا لما أعلنته نقابة المهن التمثيلية.
ولدت الفنانة المصرية شويكار إبراهيم طوب صقال لأب مصري من أصول تركية، وأم شركسية، في محافظة الإسكندرية شمالي مصر في عام 1938.
وشاركت الفنانة المصرية الكبيرة في العشرات من الأعمال الفنية الكوميدية سواء كانت أفلامًا سينمائية أو مسرحيات مع زوجها الراحل الفنان فؤاد المهندس، وشكلًا ثنائيًا كوميديًا أثرى الساحة الفنية في مصر والمنطقة العربية بالعشرات من الأعمال التي لازالت باقية حتى الآن.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (18)
1 - نادية الجمعة 14 غشت 2020 - 14:55
" كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة " تعازينا للشعب المصري.
2 - الحااااج محمد الجمعة 14 غشت 2020 - 14:55
الله يرحمها ممثله جميلة واداءها رائع وابدعت في الزمان الجميل اللهم اغفر لها وارحمها يا رب العالمين
3 - Dounia Hasnaoui الجمعة 14 غشت 2020 - 14:57
إنا لله و إنا إليه راجعون الله يرحمها
5 - عبد الجليل من الزمامرة الجمعة 14 غشت 2020 - 15:04
انا للله و انا إليه راجعون.....
اللهم اغفر لها و ارحمها و تجاوز عنها يارب.
اللهم اغفر لها و ارحمها و تجاوز عنها يارب.
6 - بنت الرباط الجمعة 14 غشت 2020 - 15:10
الله يرحمها ويغفر ليها ويتجاوز عنها ويثبتها عند السؤال. كلنا راحلون ....انا لله وانا اليه راجعون
7 - مغربية وافتخر الجمعة 14 غشت 2020 - 15:15
الله اكبر انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمها ويغفر لها .
8 - السعيدي الجمعة 14 غشت 2020 - 15:20
فنانة محبوبة ورائعة، تذكرنا بأيام الزمن الجميل، رحمة الله عليها، إن لله وإن إليه راجعون.
9 - ع-ع الجمعة 14 غشت 2020 - 15:21
انا لله وانا اليه راجعون. الدوام لله.ما يدوم حال.الدنيا غدارة....
10 - ع-ع الجمعة 14 غشت 2020 - 15:21
انا لله وانا اليه راجعون. الدوام لله.ما يدوم حال.الدنيا غدارة....
12 - الضو الجمعة 14 غشت 2020 - 15:45
ان لله راجعون انعي اشعب المصري والوطن العربي في فقدان هذه الفنانة الجميلة والقديرة التي لازلت استمتع الى الان باعمالها خاصة مع الأستاد فؤاد المهندس الثنائ الذي جمعه الحب والفن
13 - abdel الجمعة 14 غشت 2020 - 15:51
الله يرحمها برحمته الواسعة وأسكنها فسيح جناته
14 - داوي خاوي الجمعة 14 غشت 2020 - 15:57
رحمة الله عليها وغفر الله لنا ولها ، غير هو رسالة للممثلين الاحياء راه اخرها شبر وكفن ، انتبهو الى ماتقدمونه الى مشاهديكم ، انتم مسؤولون وكل مسؤول محاسب ، اغلب المسلسلات والافلام والبرامج لا تراعى فيها المرجعية الدينية هذا ان لم نقل انها تساهم في هدم هذا الدين .
15 - احمد الجمعة 14 غشت 2020 - 16:06
الاوراق تتساقط تباعا. تغمدها الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته. وانا لله وانا اليه راجعون.
16 - مغربي الجمعة 14 غشت 2020 - 16:18
الله ارحمها واغفر لها هده هي الدنيا الممثلون المصريون القدامى لم يبقا منهم سوى ثلاثة أو اربعة
18 - عبده/ الرباط الجمعة 14 غشت 2020 - 16:44
رحمها الله و غفر لها... ذكريات و عمر ولى
المجموع: 18 | عرض: 1 - 18