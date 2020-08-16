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كُتّاب وآراء
"راني زعفان" .. تجربة غنائية جديدة لعصام كمال
أصدر الفنان عصام كمال أغنية جديدة حملت عنوان "راني زعفان"، وهي الأغنية الثالثة في ألبومه الجديد "ماجيك"، كتب كلماتها وألّفها عصام كمال، ووزعها كريم الوكيلي، بينما أخرج "الكليب" الخاص بها حمزة عريبي بأحد أحياء مدينة الدار البيضاء.
وتعتبر "راني زعفان" تجربة موسيقية جديدة للفنان عصام كمال، الذي يعرض من خلال هذه الأغنية عددا من القضايا الاجتماعية والثقافية والسياسية التي تواجهها المجتمعات المغاربية، والتي "تتسم بتناقض المفاهيم وبروز ممارسات جديدة معكوسة. كما يبعث رسائل ويعرض وجهات نظر متناغمة مع الواقع بلمسة فنية عالمية لموسيقى التراپ والإيقاع الفني الحضري".
وأكد عصام كامل أنه يعتبر أغنية "راني زعفان" تجربة غنائية متفردة في مساره الفني، مشيراً إلى أن الفن "وسيلة لعرض الصورة الواقعية للمجتمع وطرح قضاياه على طاولة النقاش بأسلوب قريب من لغاته وأفكاره التي تتجسد عبر الموسيقى والغناء".