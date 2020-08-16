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الرئيسية | فن وثقافة | "راني زعفان" .. تجربة غنائية جديدة لعصام كمال

"راني زعفان" .. تجربة غنائية جديدة لعصام كمال

"راني زعفان" .. تجربة غنائية جديدة لعصام كمال
هسبريس من الرباط
الأحد 16 غشت 2020 - 10:54

أصدر الفنان عصام كمال أغنية جديدة حملت عنوان "راني زعفان"، وهي الأغنية الثالثة في ألبومه الجديد "ماجيك"، كتب كلماتها وألّفها عصام كمال، ووزعها كريم الوكيلي، بينما أخرج "الكليب" الخاص بها حمزة عريبي بأحد أحياء مدينة الدار البيضاء.

وتعتبر "راني زعفان" تجربة موسيقية جديدة للفنان عصام كمال، الذي يعرض من خلال هذه الأغنية عددا من القضايا الاجتماعية والثقافية والسياسية التي تواجهها المجتمعات المغاربية، والتي "تتسم بتناقض المفاهيم وبروز ممارسات جديدة معكوسة. كما يبعث رسائل ويعرض وجهات نظر متناغمة مع الواقع بلمسة فنية عالمية لموسيقى التراپ والإيقاع الفني الحضري".

وأكد عصام كامل أنه يعتبر أغنية "راني زعفان" تجربة غنائية متفردة في مساره الفني، مشيراً إلى أن الفن "وسيلة لعرض الصورة الواقعية للمجتمع وطرح قضاياه على طاولة النقاش بأسلوب قريب من لغاته وأفكاره التي تتجسد عبر الموسيقى والغناء".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - هشام الأحد 16 غشت 2020 - 11:12
عصام كمال سيقع في مشكلة بسبب تشابه العنوان مع عنوان اغنية جزائرية عرفة شهرة واسعة في اليوتوب
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-1
2 - Abdelghani الأحد 16 غشت 2020 - 12:10
اغنية جميلة تحكي بكلماتها ما اصبح عليه مجتمعنا المغربي,كلمات الاغنية في الصميم وخصوصا الكلمات في الدقيقة 1:11 هذا زمان القاضي لي يحكم بالظلم ويضرب بالمطرقة,والله اصبحنا نرئ هذه الاحكام مؤخرا.بكل حال اغنية ناجحة بكلمات في الصميم.
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-2
3 - غيور الأحد 16 غشت 2020 - 12:46
اعتقد ان عنوان الاغنية مأخوذ من كلمات اغنية جزائرية تحكي هموم و مشاغل الشعب الجزائري . كلمات رائعة تتحدث عن المعاناة روعة. كان على المغني كمال اختيار اسم لاغنيته التي لا علاقة لها بالاغنية الرائعة الجزائرية حظ موفق
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-2
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