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كُتّاب وآراء
"رونق المغرب" يعلن أسماء الفائزين بجائزة القصّة
أعلن "رونق المغرب" أسماء الفائزين بجائزته الخاصّة بالقصة في دورة السنة الجارية 2020، من بين أزيد من مائتي مجموعة قصصيّة مشاركة.
وكانت الجائزة الأولى من نصيب "صرخة القيامة" للقاص المغربي عبد الجليل ولد حموية من مدينة الخميسات، وكانت الجائزة الثّانية من نصيب "أسماك لا تجيد السباحة" للقاص المغربي عبد المجيد رفيع من بني ملال، كما نوّهت لجنة التّحكيم بـ"صدمات" للقاص الجزائري عبد الحكيم أوكفيل من الجزائر العاصمة.
واختارت لجنة قراءة الجائزة المجاميع القصصية الثلاث من بين 12 مجموعة قصصية وصلت إلى اللائحة القصيرة، بعد فرزها من بين 215 مشاركة توصل بها "الراصد الوطني للنشر والقراءة"، قدِمت سبع وثمانون مجموعة منها من المغرب، وستّ وأربعون مجموعة من الجزائر، وأربع وثلاثون مجموعة من مصر، وخمس عشرة مجموعة من العراق، وعشر مجموعات من سوريا، وسبع مجموعات مِن لبنان، وستّ مجموعات مِن الأردن، وأربع مجموعات مِن فلسطين، ومجموعتان قصصيّتان اثنتان من كل من موريتانيا وليبيا واليمن وتونس.
وتكوّنت لجنة قراءة الجائزة في دورة سنة 2020 من كلّ مِن القاص محمد الشايب والناقد سعيد موزون والناقد حسام الدين نوالي.
ومن المرتقب أن يتمّ الاحتفاء بالفائزين بالجائزة خلال حفل افتتاح "المعرض الوطني السابع للإبداع والكتاب"، المزمع تنظيمه من 31 أكتوبر إلى 8 نونبر 2020، بالمركز الثقافي ابن خلدون (شارع الحرية) طنجة.