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كُتّاب وآراء
إصدار جماعيّ يسائل المواكبة النقدية للسّرد العربي
صدر، حديثا، عن منشورات "الراصد الوطني للنشر والقراءة" كتاب نقدي بعنوان "السرد العربي وسؤال المواكبة النقدية"، قدّمته ونسّقته الكاتبة فاطمة الزهراء المرابط.
ويضمّ هذا الكتاب، الصّادر بدعم من وزارة الثقافة والشباب والرياضة، سبع دراسات، لكلّ من: مصطفى يعلى حول «تنظير القصة القصيرة: رافد إبداع ومصدر نقد»، وعز الدين المعتصم حول «الخطاب السردي العربي بين الاتباع والابتداع»، وميلود عرنيبة معنونة حول «القصة المغربية وسؤال التحليل النفسي للأدب دراسات حسن المودن أنموذجا".
ومن الدّراسات التي يتضمّنها المنشور الجديد، دراسة لِحُسين أوعسري بعنوان «التلقي السيميائي للرواية في المغرب»، وأخرى لعبد الواحد العرجوني بعنوان «الرواية المغربية والمواكبة النقدية في العقد الأول من الألفية الثالثة (2000-2008)»، ودراسة للحسين اخليفة بعنوان «سخرية اللغة والخطاب في قصص "ضجيج" لبديعة الطاهري»، ودراسة لسعيد موزون بعنوان «المتخيل وخطاب الشخصية القصصية في قصص "خلف الباب أمنية" لخديجة موادي".
ويقول الكتاب إنّ الطفرة التي شهدها السّرد العربيّ قد تعزّزت بهجرة بعض الشعراء والباحثين والنقاد إلى الكتابة السردية، خاصّة الرّواية، "مما أسهم في إغناء عوالمه، وتعدد مشاربه، وتطوره من حيث الكم"، وهو ما رشّح بعض الأعمال السردية إلى العالمية من خلال الترجمة أو الفوز بالجوائز الأدبية ذات الصلة.
وينبّه الكتاب إلى ما تطرحه هذه الطفرة الكمية والنوعية التي يعرفها السرد العربي من "إشكاليات على مستوى تلقيها النقدي، تترجمها تساؤلات من قبيل: هل يحظى هذا الكم الهائل من الأعمال السردية الذي يصدر سنويا بالمواكَبة النقدية؟ وهل النقد قادر على متابعة هذا التزايد المطرد في الإنتاج السردي؟ وإلى أي حد يمتلك النقد من الآليات والإجراءات المنهجية ما يؤهله ليكون نقدا علميا وبناء يسهم في تقييم السرد من جهة، وفي إغناء التقاليد السردية وتعزيزها من جهة أخرى؟.