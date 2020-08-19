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الرئيسية | فن وثقافة | "عطر الانتظار" .. رواية تكشف الأمل عند العطالة

"عطر الانتظار" .. رواية تكشف الأمل عند العطالة

"عطر الانتظار" .. رواية تكشف الأمل عند العطالة
هسبريس - وائل بورشاشن
الأربعاء 19 غشت 2020 - 11:45

"لكلّ منتظِرٍ أنهكه طول الانتظار"، يُهدي الكاتب المغربي عبد الغني داحاوي روايته الجديدة، التي تحكي عن عالَم المعطّلين ومعاناتهم.

وبعنوان "عطر الانتظار" تصدر هذه الرواية عن دار القلم بالرباط، في طبعة أولى صمّم غلافها عبد الرحيم أمزورو.

ومن معجم القهر والاستغلال والتشبّث بالأمل، تحكي هذه الرواية عن "المنتظِر ''المعطَّل'' بلغة مهذبة"، ذاك الحاصل على شهادة جامعية "قبل أن يجد نفسه أمام واقع يبدو مختلفا، ولا يرى إلا ما يحب من كثرة الألم الذي لاقاه"، حتى "حسبه الناس أعمى".

هذا المعطّل، وفق كاتب الرواية، يحاور في كل ليلة "وهمه" الذي يأتيه بالأخبار ''الحرباء''، وهو ما عالج من خلاله "نموذج الزوج الفاسد، والمرأة المكافحة، و الجشع، والخيانة"، وتحدّث فيه "عن وغد شريف، واستنطق الجماد، وتوغل في أعماق البطل المشتتة، واستنطق أحاسيسه".

الأحاسيس في هذه الرواية التي تمزج الخيال بالواقع، وفق تصريح عبد الغني داحاوي لـ هسبريس، تتعدّد بين "الأمل، والتفاؤل، والعزم، والحذر، والبراءة، والسعادة، والشر..."، وتحضر معها شخصيات تُمَثِّله، وهو ما لا يجد معه بدّا من استحضار قولة للكاتبة توكارتشوك: "أنا جميع الشخصيات التي أكتب عنها، أستنبِطها من وحي خيالي".

وتنطلق الرواية بعبارة "لا أرى شيئا..."، وتحكي عن "أسرة توشك أن تُدَمّر، رغم أن الأم ''نبيلة'' تكافح وتفعل ما بوسعها، لكن الزوج الفاسد ''ظالم'' يأبى إلا أن يدمرها، أمام أعين اليتيم البطل "ناظر'' الذي تكفّل به"، ليأتي بعد ذلك فصل "يحاور من خلاله البطلُ وهمَه، الذي قادَه إلى التوغل في أعماقه، ليجد خرابا كاد أن يقتله، ليعود بعد ذلك ويتحدّى الواقع، ليثبت ذاته، بعيدا عن السوداوية التي كان ينظر بها إلى محيطه"، وفق كاتبها...

هذه الرواية، التي تجري معظم فصولها داخل أعماق البطل ''ناظر"، تسلّط الضّوء، وفق كاتبها، على عوالم "فئة المعطلين، أو المنتظِرين، وتُعَرّي آلامهم، وتكشف أحزانهم وأتراحهم"، وتقول: هُم "فقط، يحتاجون إلى فرصة يثبتون بها قدراتهم".

ويقول الروائي المغربي الشّابّ عبد الغني داحاوي إنّ ما جعله يكتب هو "الانتظار"، ويضيف في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية: "أثناء انتظاري لم أجد أنيسا أرفق بي من الكتاب والرّيشة".ويرى داحاوي في أوّل عمل من أعماله وجد طريقه إلى النّشر "ردّا لجميل الوطن من نافذة الأدب"، بعد أن درس في المدرسة العموميّة دون دفع أيّ مقابل.

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