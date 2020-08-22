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الرئيسية | فن وثقافة | الشاب قادر يعود بأغانٍ جديدة في شتنبر المقبل‎

الشاب قادر يعود بأغانٍ جديدة في شتنبر المقبل‎

الشاب قادر يعود بأغانٍ جديدة في شتنبر المقبل‎
هسبريس من الرباط
السبت 22 غشت 2020 - 05:55

من المرتقب أن يطرح الفنان الشاب قادر، ابتداء من الأول من شهر شتنبر المقبل، جديده الفني؛ من خلال ثلاث أغانٍ جديدة، ستحمل عناوين "ليام" و"اش بيك" و"حبيبي".

وستعود أغنية "ليام" بجمهور الشاب قادر إلى أجواء النوستالجيا للراي التقليدي في سنوات الستينيات والسبعينيات، كتقدير منه لرواد هذا الفن أمثال أحمد وهبي وبلاوي الهواري اللذين طالما تأثر بفنهما. أما "اش بيك" فهي دويتو غنائي بالفرنسية والمغربية مع المطربة الفرنسية "صابرينا"؛ وهي أغنية مليئة بالإيقاعات العصرية المبهجة. وأخيرا أغنية "حبيبي"، وهي دويتو غنائي بالإنجليزية والمغربية، وسيقدمه الشاب قادر مع المطربة البريطانية إيف ياسمين.

يذكر أن الأغاني الثلاث المذكورة للفنان الشاب قادر سجّلت بين أستوديوهات باريس ولندن، بتعاون مع المنتج العالمي ميشيل ليفي.

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