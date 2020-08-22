فنانون لبنانيون يشيدون بالتفاتة الملك محمد السادس

المصطفى الناصري من بيروت

أشاد فنانون لبنانيون بمبادرة الملك محمد السادس إلى تقديم مساعدات طبية وإنسانية عاجلة للشعب اللبناني جراء الانفجار المفجع الذي هز ميناء العاصمة بيروت في الرابع من غشت الجاري.

وعبر الفنانون، خلال زيارة قاموا بها للمستشفى العسكري المغربي الذي أعطى الملك تعليماته لإقامته ببيروت بهدف تقديم العلاجات الطبية العاجلة للسكان المصابين في هذا الحادث، عن عميق امتنانهم وتقديرهم لالتفاتة الملك الذي سارع للوقوف إلى جانب لبنان من خلال إقامة جسر جوي من المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة للتخفيف من آلام اللبنانيين عقب الانفجار المدمر.

وفي هذا الصدد، عبر الفنان وليد توفيق، في تصريح صحافي، عن شكره الكبير وامتنانه الصادق والعميق للملك وللمغرب حكومة وشعبا على المبادرة التضامنية العاجلة التي ساهمت في بلسمة جراح اللبنانيين.

وأضاف وليد توفيق أن المغرب كان في طليعة الدول التي تجاوبت مع نداء الاستغاثة الذي أطلقته السلطات اللبنانية جراء الحادث المفجع للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني، مؤكدا أن المبادرة المغربية تشكل نموذجا يحتذى في تكريس قيم التضامن الإنساني.

من جانبه، قال الفنان الكوميدي اللبناني دبوز دبوز ، في تصريح مماثل إن المبادرة الإنسانية والتضامنية المغربية، التي تعبر عن الموقف التضامني الكبير للملك تجاه لبنان، تؤكد مرة أخرى على الحس التضامني والإنساني للمغرب لإغاثة بيروت المنكوبة.

وأكد أن هذه المساعدات والخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى العسكري المغربي سوف تترك الأثر الإيجابي لدى عموم اللبنانيين الذين يعانون من نقص في البنيات الصحية التي دمرت بسبب الانفجار، وسيحل مكان هذه المنشآت الصحية عبر توفير علاجات وأدوية ستخفف شيئا ما من جراح اللبنانيين.

أما الفنان خليل أبوعبيد فعبر عن عميق امتنانه للملك على مبادرته الكريمة التي ستترك الأثر الكبير في نفوس اللبنانيين خاصة مع الدمار الهائل الذي تسبب فيه الإنفجار المدمر الذي هز مدينة بيروت.

وسجل أن بلاده تقدر عاليا هذه المساعدات الطبية التي جاءت للمساهمة في رفع الضرر عن ساكنة بيروت وخاصة المتضررين من الفاجعة، مشددا على الروابط القوية التي تجمع البلدين الشقيقين.

وقد عبر العديد من الفنانين اللبنانيين، من بينهم نجوى كرم ونوال الزغبي وعاصي الحلاني وملحم زين ووسام الأمير ووائل جسار) عن مشاعر الشكر والامتنان للملك على مبادرته التضامنية تجاه الشعب اللبناني ومساهماته الكبيرة لإغاثة منكوبي الانفجار.

يذكر أن هذه الزيارة جرت بحضور سفير المغرب بلبنان امحمد كرين والعديد من الأطر العسكرية المغربية واللبنانية ، إلى جانب فعاليات من المجتمع المدني ووسائل اعلام محلية .

وكان العديد من الفنانين اللبنانيين قد أطلقوا "هاشتاغ" على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "شكرا صاحب الجلالة الملك محمدالسادس"، تعبيرا عن تقديرهم للمبادرة المغربية.