24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1906:5113:3517:1020:0921:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الفتح الرباطي يجني ثمار التكوين والاستثمار في مواهب الرياضة (5.00)

  2. قراران جديدان لمواجهة "كوفيد-19" بمدينة سطات (5.00)

  3. المعارض الروسي "نافالني" يتعالج من التسمم ببرلين (5.00)

  4. إغلاق منتزه عين أسردون (5.00)

  5. غالبية أولياء "تلاميذ الخصوصي" يطالبون بتأجيل الدخول المدرسي‬ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | فن وثقافة | عدد جديد من المجلة الشهرية "الرابطة" يرى النور

عدد جديد من المجلة الشهرية "الرابطة" يرى النور

عدد جديد من المجلة الشهرية "الرابطة" يرى النور
محجوب بنسعيد
الأحد 23 غشت 2020 - 03:09

صدر العدد الجديد من المجلة الشهرية العلمية الثقافية "الرابطة"، التي تصدرها رابطة العالم الإسلامي.

وفي هذا العدد الذي يتكون من 64 صفحة، تطرقت الافتتاحية لمؤتمر فقه الطوارئ الذي عقدته الرابطة في شهر يوليوز الماضي. كما تضمن العدد مجموعة من التقارير الإخبارية؛ منها تقرير عن مؤتمر فقه الطوارئ وتوصياته المضمنة في بيانه الختامي، وتقرير عن المنتدى العالمي للقيادات الدينية الذي عقدته الإيسيسكو بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي والتوصيات المضمنة في إعلان "التضامن الأخلاقي" الصادر عنه، وتقرير عن ندوة بعنوان الحوار من أجل السلام.

وتضمن العدد الجديد مقالا حول اليوم العالمي للشباب ودور الرابطة في حماية الشباب، وآخر حول تعليق أداء مناسك الحج عبر التاريخ، ومقالا حول طرق الحج ورحلات الحجاج في التواصل الحضاري، ومقالا بعنوان "الحج منهج تربوي متكامل"، ومقالا بعنوان "مساجد مكة المكرمة شواهد حاضرة على التاريخ الإسلامي"، ومقالا بعنوان "الحج في مرآة ابن جبير الأندلسي".

يذكر أن مجلة الرابطة تصدر باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، وتشرف على إعدادها الإدارة العامة للاتصال والإعلام في الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي التي يوجد مقرها في مكة المكرمة، ويمكن الاطلاع على محتوى العدد الجديد من خلال الرابط التالي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.