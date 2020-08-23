24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1906:5113:3517:1020:0921:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الفتح الرباطي يجني ثمار التكوين والاستثمار في مواهب الرياضة (5.00)

  2. غالبية أولياء "تلاميذ الخصوصي" يطالبون بتأجيل الدخول المدرسي‬ (5.00)

  3. وهم الاندماج يغرق إسبانيا بـ"حريك جزائري استثنائي" في الصيف (5.00)

  4. فنانون لبنانيون يشيدون بالتفاتة الملك محمد السادس (5.00)

  5. المخدّرات توقع بشخصين في قبضة شرطة بنسليمان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | فن وثقافة | "تراكم الديون" يجلب متاعب صحية للمخرج المغربي محمد إسماعيل

"تراكم الديون" يجلب متاعب صحية للمخرج المغربي محمد إسماعيل

"تراكم الديون" يجلب متاعب صحية للمخرج المغربي محمد إسماعيل
هسبريس - وائل بورشاشن
الأحد 23 غشت 2020 - 12:00

لا يزال المخرج المغربي محمد إسماعيل يواصل تلقّيّ العلاجات، بعد أزمة صحّيّة ألمّت به نتيجة تراكم ديونِ ومشاكلِ أحدث أفلامه.

فيلم "لامورا" أو "الحبّ في زمن الحرب"، الذي كان يأمل مخرجه أن ينصِفَ ويُكَرِّمَ المغاربة الذين قاتلوا إلى جانب الجنرال فرانكو في الحرب الأهليّة الإسبانية ويسهِم في تغيير أحكام القيمة التي تستبطنها الكلمة الإسبانية ذات الحمولة القدحيّة "مورو"، (هذا الفيلم) لم يخلُ من مشاكله الخاصّة، مِن تأخّرِ سداد مستحقّات مشتغِلينَ به، واتّهامٍ وصل إلى المركز السينمائي المغربي والقضاء وجّهه المخرِج إلى مدير إنتاج فيلمه، وعدم وضوح مصير الشّطر الرّابع من دعمه.

وتقول جميلة صديق، زوجة المخرج محمد إسماعيل، إنّ الحالة الصّحية للمخرج مستقرة الآن، ويقدُم الأطباء إلى بيته لاستكمال علاجه، وترويضه، ومتابعة مدى استقرار نسبة السكر في الدم، حتى يجري عملية على القلب. ثمّ تضيف: "لكنّه نفسيا لا يزال لا يُصدِّق ما وقع له".

وتزيد المتحدّثة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "لِمشاكل الفيلم علاقة كبيرة بما حدث له، فبعد صرف الشطر الثالث من دعم المركز السينمائي المغربيّ وانتشار الخبر، ومع الديون الكبيرة المتراكمة بسبب الفيلم، اتّصل بنا جميع من أعطاهم شيكات في وقت إعداده؛ في حين أنّ هذا الجزء من الدّعم بالكاد كفانا في دفع مستحقّات الممثّلين والتّقنيّين وبعض مقدّمي الخدمات، وقدّمنا لبعضهم جزءا من دينهم في انتظار دفع الباقي".

وتسترسل صديق قائلة: "بعدما سمع النّاس أنّنا قد تسلّمنا الشّطر الثالث من الدعم، توالت اتصالاتهم المتسائلة عن مستحقّاتهم؛ ومنهم من دفع الشيكات المقدّمة كضمانة، لتُصرف. ومع تراكم المشاكل، انهار عصبيّا في البداية، ثمّ جاءته جلطة وسقط على حين غرّة، بسبب وضعه الصّحّيّ".

ومن بين هذه المشاكل، تزيد المصرّحة: "مدير للإنتاج قادم من طرف المركز السينمائي المغربي ويحمل بطاقته، لا دراية له بالإنتاج، ولم يحضر بإطلاق إلى أستوديو الإنتاج، وخلق مشاكل بشهادة التقنيين، ونصب على مقدّمي خدمات باسم الفيلم، وكان من المفترض أن يأتي بطاقم العمل، في حين كان في كل أسبوع يأتي بفريق مختلف، وجاء ليختلس من هنا وهناك".

وعن مآل شكاية المسؤولين عن الفيلم بمدير الإنتاج، تقول جميلة صديق إنّ المركز السينمائي المغربي قد أخبرهم بسحب بطاقته المهنية، ولا تزال متابعته قضائيا مستمرّة في تطوان، ثم تضيف: "بعد شكايتنا إلى المركز السينمائي المغربي تأخّر صرف الشطر الثّالث، ولكنّنا قرّرنا تحمّل التّبعات، لأنّ هذا غير معقول، ويجب أن يوقف عند حدّه".

وتعدّد المتحدّثة في هذا السياق جزءا ممّا تضمّنته الشكاية: "وجدنا أن السيد قد نصب علينا، ونصب على مجموعة من مقدّمي الخدمات، اكترى سيارة، له ولفرد من عائلته، على حساب الفيلم لشهرين بعدما زوّر التّوقيع، واستغلّ ثقة مموّن وفّر لنا الوجبات شفشاون، ونصب عليه في 10 آلاف درهم (...) ومِن التقنيّين من لم يدفع أجوره، ومنهم من لم يدفع أجره كاملا"، ثم زادت مجملة القول: "وضعنا في العديد من المشاكل".

وتعود جميلة صديق إلى الصّعوبات الصّحّيّة التي يعاني منها مخرج أفلام ذات صيت واسع؛ من قبيل "وداعا أمّهات" و"وبعد" و"علال القلدة": "وجدنا عناية الأطبّاء والطّاقم الطّبي في مستشفى محمّد السادس بالمضيق، وحتى مدير المستشفى وقف على حالته بنفسه".

ثم تزيد: "الإشكال الذي وقع هو أنّ الآلة الخاصّة بالقلب لا توجد بالمستشفى، وكان يحتاج الذّهاب إلى طنجة أو الرباط أو الدار البيضاء، وثمنها باهظ، وفي هذه الظّروف لا يتوفّر عليه؛ لأنّ ماله كلّه قد صرفه في الفيلم". وهنا تقول صديق: "التمسنا رعاية جلالة الملك، بعدما يئسنا، في غياب تواصل أيّ مسؤول من وزارة الثقافة أو المركز السينمائي المغربيّ، باستثناء مدير قسم دعم الإنتاجات بالمركز".

وتحمد المتحدّثة الله على وجود أصدقاء زوجها من المخرجين والمنتجين الذين تواصلوا معها مؤخّرا قائلين إنّهم سيوفّرون كلّ ما يحتاجه، وهم: سعد الشرايبي، وحسن بنجلون، وكمال كمال، بنيونس بحكاني، وجيلالي فرحاتي، ثم تضيف: "وجدنا الخير في أصدقائه، أمّا المسؤولون من وزارة الثقافة والمركز السينمائي فلا أحد سأل، باستثناء مدير مركز دعم الإنتاجات بالمركز الذي سأل عن حاله، بعدما رأى الخبر صدفة على فيسبوك".

وفي ختام تصريحها لجريدة هسبريس الإلكترونية، توجّه زوجة المخرج محمد إسماعيل رسالة إلى المركز السينمائي المغربي، تقول فيها: "لا تحاولوا أن تعرقلوا الشطر الرابع؛ لأن قيمة فيلم "لامورا" 500 مليون، وليس 300 مليون التي منحتُمونَها، ولا يزال السّيّد غارقا في الدّيون، والشّيكات التي قدّمها (...) وإذا حاولتم نزع هذا الشطر ستكون ضربة له، يكفي ما قاساه وعاناه، وهذا فيلم حقبة، وشاهده الناس ويعرفون كم صرف فيه، (...) والفيلم يبرّر مصاريفه، وأُخرِج وفق المعايير العالميّة، وحرمان المخرج من الشّطر الرابع سيكون ضربة قاتلة له".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - عبد اللطيف الأحد 23 غشت 2020 - 12:04
الله افاجيها عليه، الانسان الحر هو اللي كايحط راسو فالمخدة وعارف حتى واحد مكايساليه والو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
41
2 - Ramed الأحد 23 غشت 2020 - 12:06
سير اخويا حتى نتا شد المعاونة 800درهم الا كنتي زوفري او 1000درهم او 1200درهم بحالك بحال المغاربة . ولفتو المرقة .
ونطلب لك الشفاء العاجل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
3 - Mostafa الأحد 23 غشت 2020 - 12:15
500 مليون سنتيم من اجل انتاج فيلم!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
35
4 - جمال السكرتح الأحد 23 غشت 2020 - 12:16
مخرج محترم وافلامه جميلة وكلها دات طابع درامي.لم نرى فيها إلا المتعة والترفيه عن النفس بصفتي من متابعيه شخصيا ومن معجبيه أتمنى له الشفاء العاجل انشاء الله اللهم رب الناس ادخل البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
5 - ملاحظة سابق الأحد 23 غشت 2020 - 12:16
الفن كخيط دخان لاينفع المجتمعات إلى بالأوهام، وهدليل على صاحبنا لوكان عالما بالمجال العلمي لكان سينفع نفسه ومجتمع الدي يعيش فيه مثل الطب وصناعة وووووو!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
33
6 - عبدووووو الأحد 23 غشت 2020 - 12:18
اللهم فرج كربه وجميع المسلمين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
7 - الربا الأحد 23 غشت 2020 - 12:19
الربا هي اخطر من يزلزل اغلب البيوت المغربية ....حذاري ثم حذاري ...اللهم اتاي و الخبز و زيت ....ولا الم لا ينتهي ابدا ....ومصائب تلو الاخرى .... وانا شاهد على عدد كبير من الناس ..كانوا في ماءمن لكن تحولت حياتهم ااى جحيم مع الربا ....
اللهم اقضي عنه الدين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
8 - خالد الأحد 23 غشت 2020 - 12:21
و هل تظنون بان الافلام التي تسيء للمغرب و خصوصا للمغربيات قد نجحت بل فقط اصحاب الحسنات مولوها و دعموها للمشاركة في مهرجان كان بينما هي لا شيء و لكن الهدف هو الاسلام بينما الافلام التي تتطرق للتاريخ الحديث فسوف يحاربونها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
9 - مواطن الأحد 23 غشت 2020 - 12:23
عقنا بكم تاتقولو للحكومة بطريقة غير مباشرة بللي الممثلين والمخرجين والمسرحيين خاصهم الدعم من صندوق كورونا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
10 - موله نوبة الأحد 23 غشت 2020 - 12:24
بقيتي فيا ا السي المخ رج كون كنتي ساكن ف حي شعبي كون قسمنا معاك الخبز حبذا لو انجز افلاما عن الصحة في وطنه او التعليم او اللا كرامة او باك صاحبي او تشفارت. كون وقفنا معاك وجمعنا ليك شي بركة تشري الة القلب الفن لا يشبع من جوع الا ان تعدد الحرام مع مزاولته
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
11 - mohamed الأحد 23 غشت 2020 - 12:27
لماذا نرى معظم الفنانين يعيشون النجومية ثم يتسولون في آخر مسيرتهم ان لم نقل في أول أزمة؟
ربما يجب تكوين الفنان في التسيير المالي إلى جانب ماهو فني و أدبي.
أو تعيين وصي عليهم : صندوق تعاضدي أو تأمين و تقاعد إجباري.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
12 - El harfali Mohamed الأحد 23 غشت 2020 - 12:29
للأسف كلنا نتفرج الآن في مسلسلات وأفلام مغربية بل نعيدها مرات ومرات عبر اليوتيوب .. لكننا في نفس الوقت ننتقد الفن وأهله .. والكثير منا يتساءل ماذا أعطى الفنانون في هذه المحنة ؟
رغم أننا نعرف الجواب ولكننا نتجاهله : لولا هذه الأفلام والمسلسلات لأصيب أغلبنا بالجنون في هذه الأجواء ...
لماذا ما زلنا ننكر دورهم المهم ؟ ولماذا هذه الازدواجية التي نتصف بها ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
13 - هشام الأحد 23 غشت 2020 - 12:34
الله يفك الدين لي عليه، ولكن شكون هو هاد السيد ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
14 - قريبا على شاشتكم الأحد 23 غشت 2020 - 12:35
500 مليون من اجل فيلم والمستشفى بدون الة القلب، هدا هو الفيلم ديال الصح.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
15 - سلام عليكم الأحد 23 غشت 2020 - 12:38
اشنو غادي اكون هاد فلم لي بي 500مليون اشنو هي استفادة منو اشنو غادي اغير لية في حياتي هاديك500ميلون كون كنت بصح عندك غيرة على وطن تقدر دير بيها مشروع تخدم فيه شمور تاع نص مدينة كاملة او يبقاو اصرفو على عائلاتهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
المجموع: 15 | عرض: 1 - 15

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.