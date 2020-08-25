كتاب يعالج دور "أجهزة المحاسبة" في تنمية الدولة

هسبريس من الرباط

بحثا في دور الأجهزة العليا للرّقابة والمالية والمحاسبة في بناء الدّولة وتنميتها، صدر كتاب جديد، يستهدف جمهور الباحثين والمدرّبين والمعنيّين ببناء دولة عصريّة رشيدة ونزيهة، خاصّة السياسيين والقادة التّنفيذيّين.

ووقَّعَ هذا الكتابَ، الصّادرَ في جزأين، بعنوان "الأجهزة العليا للرّقابة المالية والمحاسبة ودورها في التّنميّة وبناء الدّولة -من منظور عالميّ مقارن وعمليّ-"، محمد براو الخبير في الحوكمة والمساءلة ومكافحة الفساد.

ويقول الكاتب إنّ التحولات الكبرى في الحوكمة الإدارية للمال العام قد أدّت إلى مساءلة ومراجعة المبادئ والقواعد الكلاسيكية للقانون العام الإداري والمالي وللقواعد التقليدية للإدارة العامة بوجه عام وللإدارة المالية العامة بوجه خاص؛ وهو ما يطرح تحدّي "كيفيّة النّجاح في عملية التطوير والتحديث، من خلال اقتباس أدوات القطاع الخاص"، دون التفريط في "الثّوابت المقدّسة المتمثلة في خدمة المصلحة العامة للوطن والمواطنين، وتأمين العيش الكريم للفئات الهشة في المجتمع، والمحافظة على أسس الدولة السياسية والاجتماعية".

ويزيد الكاتب: بعدما كانت المالية العامّة بالأمس القريب مجالا محفوظا لفئة من المتخصصين، صارت هي وما يتصل بها من قضايا ومتطلبات، مثل الشفافية والإدارة الرشيدة والرقابة الفاعلة والمحاسبة الصارمة، "في صدارة المطالب الاجتماعية سواء في العالم العربي، أو في أوروبا أو في أمريكا اللاتينية، وبات موضوعها في قلب الحدث اليومي، يشكل نقطة استقطاب بالنسبة لجميع المعنيين بالتنمية وبناء الدولة وتحديث مؤسساتها وبشكل أخص بالنسبة للمواطنين في جميع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مهما كانت طبيعة فصولها السياسية، وصولا إلى باقي بلدان المعمور بلا استثناء".

ويوضّح الباحث أنّ القضايا المتعلقة بالموازنة العامة والضرائب والفائِض والعجز ومناصب الشغل ومخصّصات الرعاية الاجتماعية ونتائج قطع الحساب والدين الداخلي والخارجي… "صارت حاليا محل متابعة وملاحظة، موضوعة تحت مشرحة التحليل والتعليق، ليس فقط من طرف السياسيين والخبراء والإعلاميين، بل وكذلك، وعلى الخصوص، من قبل المواطنين".

ويضيف محمد براو أن الوصول المتوثب إلى المعلومة المتعلقة بالمال العام، وتحليلها والتعليق عليها، وما نتج عنه من تشكل تدريجي لما يشبه سلطة موازية أو سلطة الظل، يشكّل حاليا ما يشبه "البوصلة العالمية للممارسة الإدارية والرقابية في مجال التصرف في المال العام، وحوكَمَتِه الإدارية"؛ وهو ما استدعى "كل هذا الانخراط النّشط والمتصاعِد للمجتمعات المدنية عربيا ودوليا، في مراقبة شؤون إدارته ومتابعة تفاصيله ذات التأثير الكبير على الحياة اليومية للأسر، وعلى مستقبل أطفالها فيما سيعقب من سنوات وأجيال".

ويرى الكاتب أنّ ما يلاحَظ اليوم "من عمل حثيث ومثابر من طرف القطاعات الحكومية ودوائرها المختلفة على تجويد الخدمة العمومية وتكثيف جهود ضمان استدامتها، من خلال الاستدماج التدريجي والمتواصل لقواعد ومبادئ الإدارة العصرية الشائعة لدى القطاع الخاص"، يعبر عن "مسار عالمي، وإن في سياقات مختلفة"، ثم يسترسل شارحا: "في دول العالم السائرة في طريق النمو، الغرض هو ترشيد الإدارة، والعمل على تأمين القيمة مقابل المال العام، ومكافحة الهدر والفساد من أجل الحد من الفقر، وتلبية الحاجيات الاجتماعية المتصاعدة، وتطويق واستباق التوترات السياسية والأمنية المترتبة عنها، كما يأتي هذا التوجه تنفيذا لتعهدات وتوصيات دولية".

ومع تأكيد المنشور الجديد على أنّ الرقابة المالية والمحاسبة هما "الضّمانتان الأكيدتان" على "سلامة التنفيذ، وعلى جودة الإنجاز، في كل ما يتعلق بإدارة المشاريع التنموية، وتقديم الخدمات الحكومية بما يلبي توقعات المواطنين"، يسجّل أيضا الدّور المركزيّ الذين تلعبانِه "في ترسيخ أسس ومقومات الإدارة الرشيدة، والتّصرّف الحكيم في المال العام، وفي تقوية بنيان الدولة وتصليب وتسليس دواليبها، وتحديث مؤسساتها، ورفدها بمتطلبات الاستجابة للتحديات التنموية".

وينبّه الكتاب إلى أنّ مقصد الرقابة المالية والمحاسبة في الدول الغنية هو: "ضمان استدامة مجتمع الرفاه، وترسيخ قواعد وقيم النزاهة والشفافية، وإشراك المواطنين في صناعة وتنفيذ وتقييم السياسات الحكومية، إضافة إلى استجلاب أكبر قدر ممكن من العوائد والأرباح، والتقليل من الخسائر واقتناص الفرص ومواجهة التهديدات واستباقِها، فضلا عن استشراف المستقبل الاستراتيجي للدولة ومواردها".

ولبيان أهمية موضوع "الأجهزة العليا للرّقابة والمالية والمحاسبة ودورها في التنمية وبناء الدولة المستقبل"، يستحضر براو ما ينبّئ به تحليل مؤشرات الماضي القريب والحاضر، "من توالٍ للأزمات المالية، والتوترات الاجتماعية والأمنية، والاضطرابات السياسية، وتداعيات الكوارث الصحية والبيئية"، وينبّه إلى ما سيعرفه المستقبَل من زيادة في الأهمية الحيوية لهذه المؤسسات في الإسهام في رفع تحديات البناء والتحديث والتنمية، وارتفاع في الطّلب على خدماتها، سيزيد إلحاحا في مختلف أنحاء العالم.

ويقول الكاتب إنّ إصداره الحديث "تتويج تراكمي لمسيرةٍ متواصلة من البحث في هذا الميدان، نتاجها 14 مؤلفا في الموضوع نفسه ومئات الدراسات والمقالات العلمية".

ومع استهداف هذا المنشور الجديد فئات واسعة، مِن الطالب المبتدئ، والباحث الأكاديمي، والخبير المحترف والمدير المتمرّس، وكل معني ببناء دولة عصرية رشيدة ونزيهة، من أساتذة، ونشطاء، يطمح إلى "أن يجد الزعماء السياسيون والقادة التنفيذيون ضالتهم في موضوع الكتاب".

ويسترسل محمد براو معبّرا عن أمله في أن تتمعّن هذه الفئة فصول الكتاب وتتدارسَ استنتاجاته وتوصياته بعناية، "للبحث في إمكانية ترجمتها إلى قرارات وسياسات عملية فاعلة، لعلها تساعد في تقريب المسافة، وتعبيد الطريق نحو التنمية المنشودة، وبناء الدولة العتيدة، وتحديث مؤسساتها، وتصليب عودها خدمة للمجتمع والمواطن"، خاصّة في ظلّ الظّروف الرّاهنة التي تسعى فيها إلى "حشد الطاقات في سبيل مواجهة التحديات الواقعية، التي منها التحديات الطارئة المتمثلة في وباء كورونا وارتداداته، من خلال بلورة وتطوير نموذج تنموي جديد، يتوخى العدالة، والإنصاف، والاندماج الاجتماعي، والتقدم الاقتصادي على ضوء التوجهات العالمية، وعلى رأسها أجندة التنمية المستدامة التي تعلي من شأن قطاعَي التعليم والصحة".