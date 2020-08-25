"في زمن كورونا" .. أغنية تستحضر سحر مراكش

هسبريس من الرباط

في ظل استمرار انتشار وباء "كوفيد-19"، وامتداد حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، تم إصدار عمل غنائي جديد بعنوان "مراكش الحمراء"، إهداء إلى عشاق هذه المدينة وإلى كل من لم يتمكن من زيارة المغرب خلال هذه العطلة الصيفية بسبب الأزمة الراهنة.

كلمات القصيدة من كتابة الشاعر الفلسطيني وليد الكيلاني، وقام بتلحينها وتوزيعها محمد خلفاوي حسني، فيما كان الغناء مشتركا بين الفنانَين مراد الهاشمي وعلي المديدي.

الأغنية، التي جرى تصويرها على شكل فيديو كليب، وصفت سحر مدينة مراكش باعتبارها قِبلة للسياح ومهدا للحضارة والتاريخ.

يُذكر أن هذا العمل ينتمي إلى سلسلة أعمال غنائية تخص المدن المغربية ضمن ديوان "قصائد المغرب" للشاعر الفلسطيني وليد الكيلاني، حيث تم سابقا إصدار ملحمة "رسالة وفاء" وأغنية "حيوا العيون"، فيما يُنتظر إصدار أعمال أخرى من الديوان نفسه مستقبلا.