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الرئيسية | فن وثقافة | غازي تكتب نصوص نساء على "كرسي الاعتراف"

غازي تكتب نصوص نساء على "كرسي الاعتراف"

غازي تكتب نصوص نساء على "كرسي الاعتراف"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 26 غشت 2020 - 00:50

عن منشورات "الراصد الوطني للنشر والقراءة"، صدر للكاتبة المغربية نوال غازي كتاب بعنوان: "نساء على كرسي الاعتراف"، يضم 39 نصا، وتتصدّره لوحة رسمتها الفنانة المغربية حنان الحمداوي.

ومن بين نصوص هذا المنشور الجديد: "هذه الحياة لا تشبهني"، "لماذا يكذب الرجال؟"، "تجاعيد العمر"، "لا تتسوّلي الحب"، "بائعة الهوى"، "الغربة بنكتة أنثوية"، "ما دعت طفلة"، "رفقا بالقوارير"، "تصرفي كسيدة وفكري كرجل"، "في باب سبتة"، "اعتراف رجولي".

وتقول الكاتبة: "وددت لو كنت أستطيع أن أكتب على غلاف كتابي هذا (يحظر بيعه للرجال) كما فعلت الرائعة أحلام مستغانمي في كتابها "نسيان"، لأننا أحكمنا إغلاقه على حواراتنا السرية التي لا مكان للرجل فيها، رغم أن أحاديثنا كلها عنه. فماذا سيفعل الرجل هنا في حضرتنا؟"، وتزيد مخاطبة قرّاءها: "فإن كُتِب لكَ يوما يا "آدم" وألقيت نظرة على كتابي لا يسعني إلا أن أقول لك "رفقا بالقوارير". القوارير لا يكرهنكم، بل يعشقنكم حتى الثمالة، رغم أن مأساة المرأة رجل، وملهاة الرجل امرأة".

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